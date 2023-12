Em 10 meses, programa Recytec recolheu mais de 75 toneladas de resíduos eletrônicos em MT

Entre janeiro e outubro de 2023, o Programa Recytec recolheu cerca de 76 toneladas de resíduos eletrônicos em Mato Grosso. Desse volume, mais de 16 toneladas de materiais foram encaminhados para empresas especializadas na reciclagem de plástico e ferro. A ação ainda garantiu a formação de 312 alunos em Montagem e Configuração, Robótica, Manutenção de Celulares, Informática Intermediária e Informática Básica ao longo do ano.

O programa é fruto da parceria entre a ONG Programando o Futuro e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), sendo uma resposta do Governo do Estado aos desafios do gerenciamento de resíduos eletrônicos em Mato Grosso. Além de realizar em grande escala o reaproveitamento de resíduos, o programa reforçou seu compromisso com a capacitação profissional e democratização da tecnologia.

Por meio de caravanas, campanhas de coleta e doações, o Recytec recebeu cerca de 75 toneladas de materiais que antes seriam descartados, possibilitando a o envio de 16.894,400 kg para empresas credenciadas. Todo processo é feito conforme as normas ambientais, sendo emitidos Certificados de Destinação Final de Resíduos (CDF). Outra parte do material segue em fase de separação e desmonte e futuramente serão designados para as empresas responsáveis pela reciclagem.

Além de promover o descarte apropriado, a iniciativa conta com cursos de capacitação em Montagem e Configuração, Robótica, Manutenção de Celulares, Informática Intermediária e Informática Básica. Ao longo do ano, foram formados 312 alunos, divididos em diversas turmas. Ainda há oito novas turmas que seguem em formação, com previsão de conclusão ainda em 2023.

Em maio, o governador Mauro Mendes assinou um convênio garantindo investimento de R$2,4 milhões para realização de novas formações pelos próximos dois anos.

O Recytec segue aberto para receber resíduos eletrônicos que seriam descartados, tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Para realizar a doação basta encaminhar o material até a sede do programa, localizado na Escola Técnica Estadual de Cuiabá (Av. Gonçalo Antunes de Barros – Carumbé), ou agendar a coleta por telefone: (65) 9 9229-2675.

Computadores recondicionados

Durante os cursos de capacitação da Recytec, os estudantes aprendem o processo de montagem dos equipamentos e alternativas sustentáveis que se baseiam na reciclagem de resíduos eletrônicos. O resultado final são máquinas funcionais e prontas para serem doadas. Em 2023, foram entregues 292 computadores para instituições.

Ao todo, 46 entidades foram atendidas com as doações. As principais beneficiadas foram: a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger, que recebeu um total de 40 computadores; o Centro Cultural Casa das Pretas e a EMEB Vereador Paulo de Campo Borges, que receberam 20 computadores cada.

A Associação Terapêutica Ambiental Paraíso (Atap) foi contemplada com 10 computadores. A presidente, Neusa Lima Vieira de Mouro, falou sobre a importância dessa doação para o centro de acolhimento.

“Utilizamos os equipamentos para ajudar no acolhimento de 150 pessoas em situação de rua. Tínhamos apenas um computador e vários setores precisando. Não tínhamos condições de comprar outro, mas agora deixamos todos os setores equipados”, explicou a coordenadora.

A Creche Nossa Senhora do Carmo também recebeu 10 computadores. A diretora, Dirce Cardoso da Silva, agradeceu a doação dos dispositivos que serão usados pela instituição em um projeto de informática para crianças com 4 e 5 anos.

“Dentre os projetos que trabalhamos esse ano está uma sala de informática. A chegada desses computadores nos alegrou muito porque até então só tínhamos o projeto, agora temos a certeza de mais uma realização. Eternamente agradecidos”, disse a diretora.

A entrega dos equipamentos possibilitou atingir um dos objetivos do programa: a democratização do acesso à tecnologia. De acordo com o coordenador do Recytec, Alexandre César Monteiro, todas as metas desse ano foram alcançadas e já há previsão de ampliação em 2024.

“As atividades realizadas pela Recytec em 2023 alcançaram as expectativas. Com cerca de 75 toneladas de resíduos coletados e mais de 300 alunos formados. O que fez a expectativa para o próximo ano ser de 240 toneladas de arrecadação, aumentando em 3x os resultados já alcançados neste ano”, disse o coordenador.

*Com colaboração de Gabriel Vieira