Em 11 meses, Zito Adrien deixa grande legado para o turismo da Capital; aplicativo do Turismo, Viva o Feriado em Cuiabá e outros

Zito Adrien, que deixa o comando da Secretaria de Turismo de Cuiabá, para assumir o cargo de diretor da Ouvidoria Geral da Agência Municipal de Regulação e Serviços Públicos Delegados (Arsec), apresentou nesta segunda-feira (5), um balanço das ações aplicadas durante os 11 meses que comandou a pasta.

“Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade e confiança que nosso gestor, o prefeito Emanuel Pinheiro, que nos delegou a missão em prol do turismo. Assumimos a pasta oficialmente em 12 de janeiro deste ano, e buscamos inicialmente conhecer os trabalhos que vinham sendo realizados para então implantar a nossa metodologia de trabalho, com ações de curto, médio e longo prazo para o setor”, comentou.

Zito demonstrou que diante dos projetos em andamento, a importância do planejamento participativo e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) para esse legado que vem sendo construído em Cuiabá. “O mundo passou por um grande baque com a pandemia, que afetou diretamente vidas, famílias, empresas e o mercado de trabalho. O turismo foi um dos primeiros setores a parar e um dos últimos a retomar as atividades. Mas com muito empenho e participação da iniciativa privada que está representada no ´Comtur, apresentamos nossas propostas de trabalho, validamos com eles e estamos dando continuidade aos trabalhos que já vinham sendo realizados desde 2021, como também implementamos novas propostas, entre os meses de janeiro a dezembro em que esteve à frente do Turismo de Cuiabá, várias ações vêm sendo implementadas,demonstrando que Cuiabá é uma cidade com vocação e potencial turístico, agora com sua oferta agregada e constantemente atualizada”, avaliou.

“Dentro da transversalidade, realizamos agenda junto a embaixadores e cônsules em visitas estratégicas na Capital, como o embaixador da Índia, cônsules gerais do Peru e Paraguai, entre outros. Recebemos representantes do Ministério do Turismo para acompanhar as obras de qualificação da Orla II e do Mercado do Porto. Apoiamos eventos estratégicos de parceiros como a Mitra Arquidiocesana, ABIH, ABRASEL, SINGTUR, ACC e CDL Cuiabá, bem como articulamos a presença de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo (MTur),Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio) e Ministério do Meio Ambiente (MMA), na Capital, para apresentar à Sociedade Civil e setor produtivo, o projeto de concessão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães”, pontuou o Secretário Zito.

Zito complementou com as ações estratégicas e com grande repercussão positiva junto à sociedade com a criação e operacionalidade do app Turismo Cuiabá já acessível aos usuários Apple e Android, reúne de forma oficial toda a oferta do turismo .”Os usuários podem buscar o que fazer, onde ir, onde se hospedar, perto de você,igrejas, museus, teatros, parques, praças, eventos, rotas gastronômicas, de city tour, de vinhos e cafés artesanais, das cervejarias artesanais, dos distritos e balneários, com cada segmento validado e com atualização perene,padronizando as informações com a participação de cada setor da economia do turismo. Ainda não lançado oficialmente, o app está em funcionamento desde junho deste ano, atingindo até o momento a marca de quase 900 mil acessos com mais de 2 mil estabelecimentos já cadastrados, tudo isso na palma da mão de quem acessar”.

“O app vem trazendo um retorno tão positivo, que aproveitamos o fato do Prefeito Emanuel também ser Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, e ampliamos as informações de acesso aos moradores, visitantes e turistas. Além da oferta da Capital, os demais 12 municípios do Consórcio estarão disponíveis no app, através de acordo de cooperação técnica com as prefeituras Municipais da Baixada. Barão de Melgaço e Acorizal já estão em fase de levantamento e validação das informações de turismo, para que a SMT e DTI da Prefeitura de Cuiabá possam validar e subir as informações oficiais, o que vai fortalecer o turismo na baixada cuiabana,essencial para integrar o setor com qualidade nas informações e serviços”,disse Zito.

Outros avanços foram reforçados por Zito foi com a criação do projeto Viva o Feriado em Cuiabá. “Onde, em feriados prolongados o projeto possibilita entretenimento, lazer, cultura, gastronomia, turismo e comércio. Assim nasceu o Viva o Feriado em Cuiabá, com duas edições realizadas em 2022 (Corpus Christi em junho e Proclamação da República em novembro, com 13 e 20 pontos simultâneos de eventos, respectivamente. Diante da repercussão positiva, para 2023 estaremos realizando pelo menos 6 edições em datas estratégicas, gerando emprego, renda e fomento ao turismo de Cuiabá. Realizamos a entrega à população do Museu do Rio, antigo Mercado do Peixe, com a mudança da Secretaria de Turismo para o local, e pretendemos entregar o Aquário Municipal no primeiro semestre de 2023,tornando o local um espaço multiuso, valorizando a região do Porto, integrando a Orla I e II, o Mercado do Porto e o Museu do Rio, incrementando essa região histórica, conforme determinação do nosso Prefeito Emanuel Pinheiro”, elencou Zito.

Ainda, no primeiro semestre de 2023 , a pasta finaliza o projeto piloto de ordenamento do Turismo no Distrito do Coxipó do Ouro. Também, a pasta realizou a terceira edição do Festival da Pamonha, na Comunidade Rio dos Peixes.

“Nossa meta é potencializar o turismo no município e entorno (Localidades, distritos e comunidades), nos setores gastronômico, cultural, de negócios, de eventos, religioso, histórico, natural,de aventuras, de cervejas artesanais, de vinhos e cafés artesanais, de pesca esportiva. O plano de ação com promoção de roteiros turísticos segue agregando para o fomento do setor. Queremos devolver Cuiabá para os cenários nacional e internacional como uma das principais rotas de visitação para apresentação da nossa oferta turística, aumentando o interesse dos moradores locais e para que turistas e visitantes tenham prazer de conhecer Cuiabá. Os números são promissores, com perspectivas de ganhos, mediante planejamento e gestão participativa. Cuiabá merece essa atenção para o turismo”, finalizou Zito Adrien.