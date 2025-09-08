SEGURANÇA
Em 8 meses Vigia Mais MT supera número de veículos recuperados no ano passado
As câmeras do Vigia Mais MT auxiliaram às forças de segurança na localização de 153 veículos entre janeiro e agosto deste ano. O número, superou a quantidade de recuperações realizadas no ano passado inteiro, quando foram localizados 146 veículos.
Neste ano, o programa possibilitou a restituição de R$ 7,7 milhões em bens às vítimas de diversos municípios de Mato Grosso, abrangendo motocicletas, automóveis e caminhonetes.
Entre os veículos localizados, está um Fiat Toro, furtado em Nossa Senhora do Livramento, região Metropolitana de Cuiabá, e recuperado duas semanas depois em Guarantã do Norte, a mais de 740 km de onde o furto ocorreu.
O superintendente do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), tenente coronel PM Wangles dos Santos Lino orientou que após a localização do veículo furtado ou roubado é preciso comunicar a recuperação à polícia, para que seja retirado do sistema de alerta.
“Estamos recebendo muitos alertas de veículos com queixa, mas quando nossas equipes se deslocam e fazem a abordagem do condutor, identificamos que o veículo já havia sido recuperado, porém com a ocorrência em aberto”, detalhou.
O superintendente destacou ainda os prejuízos provocados tanto ao Estado quanto à população. “Isso mobiliza uma equipe policial que poderia atender outras ocorrências e ainda gera gasto de recursos públicos sem necessidade”, completou.
Após a recuperação do veículo, a vítima deve procurar uma Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos para o registro da recuperação e, posteriormente, ligar no 190 e solicitar a retirada do veículo do sistema de alerta do Vigia Mais MT.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
PM prende homem por agredir esposa e porte ilegal de arma em Vila Bela da Santíssima Trindade
Policiais militares da 2ª Companhia Independente prenderam na noite deste domingo (7.9), um homem suspeito por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, em Vila Bela de Santíssima Trindade (522 km de Cuiabá). A vítima alegou ter sido agredida pelo próprio marido e o sogro, após uma discussão entre os envolvidos.
Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava em uma confraternização da família, em uma chácara, ingerindo bebidas alcoólicas, momento em que iniciou uma discussão com o sogro e o marido, devido a dívida de terceiros.
Ela ressaltou que foi agredida com tapas na cara e socorrida pelos cunhados. Em seguida, a vítima se deslocou até a residência e acionou os policiais. Na ocasião, ela entregou uma espingarda calibre 22, que pertence o marido.
O marido da vítima chegou no imóvel logo depois, e questionado sobre a situação, negou as agressões contra a mulher e alegou que não possuía nenhuma arma de fogo. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou do disque-denúncia 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende faccionado com arma de fogo em Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 25 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta segunda-feira (8.9), em Tangará da Serra. Com o suspeito, a PM apreendeu uma arma de calibre .22.
Durante patrulhamento pelo bairro Dona Júlia, por volta de 00h25, a equipe do 19º BPM encontrou um veículo suspeito, estacionado em uma rua escura, ocupado por um homem. Na abordagem, os policiais encontraram, dentro do carro, uma arma de fogo artesanal de calibre .22.
Questionado sobre o objeto, o homem afirmou que estava com a arma para levar até a fazenda onde trabalha, para fins de caça de animais silvestres. Ao ser perguntado sobre a documentação da arma, o homem não apresentou nada.
Ainda na abordagem, foi identificado que o suspeito seria membro de uma facção criminosa. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
