Em 8 meses Vigia Mais MT supera número de veículos recuperados no ano passado

As câmeras do Vigia Mais MT auxiliaram às forças de segurança na localização de 153 veículos entre janeiro e agosto deste ano. O número, superou a quantidade de recuperações realizadas no ano passado inteiro, quando foram localizados 146 veículos.

Neste ano, o programa possibilitou a restituição de R$ 7,7 milhões em bens às vítimas de diversos municípios de Mato Grosso, abrangendo motocicletas, automóveis e caminhonetes.

Entre os veículos localizados, está um Fiat Toro, furtado em Nossa Senhora do Livramento, região Metropolitana de Cuiabá, e recuperado duas semanas depois em Guarantã do Norte, a mais de 740 km de onde o furto ocorreu.

O superintendente do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), tenente coronel PM Wangles dos Santos Lino orientou que após a localização do veículo furtado ou roubado é preciso comunicar a recuperação à polícia, para que seja retirado do sistema de alerta.

“Estamos recebendo muitos alertas de veículos com queixa, mas quando nossas equipes se deslocam e fazem a abordagem do condutor, identificamos que o veículo já havia sido recuperado, porém com a ocorrência em aberto”, detalhou.

O superintendente destacou ainda os prejuízos provocados tanto ao Estado quanto à população. “Isso mobiliza uma equipe policial que poderia atender outras ocorrências e ainda gera gasto de recursos públicos sem necessidade”, completou.

Após a recuperação do veículo, a vítima deve procurar uma Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos para o registro da recuperação e, posteriormente, ligar no 190 e solicitar a retirada do veículo do sistema de alerta do Vigia Mais MT.

Fonte: PM MT – MT