JUSTIÇA
Em abertura de seminário, desembargadora Clarice Claudino convida para “jornada de reconexão”
“É com o coração profundamente grato que iniciamos este Seminário não apenas como mais um evento, mas como um encontro de almas que escolhem acreditar na força do diálogo e no poder das relações humanas. Vivemos tempos em que a pressa se tornou rotina e o silêncio, um luxo. Tempos em que as vozes se sobrepõem, mas nem sempre se escutam”. Foi com essa mensagem que a desembargadora Clarice Claudino da Silva, presidente do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do Poder Judiciário de Mato Grosso, deu as boas-vindas aos participantes do Seminário “Justiça Restaurativa na Educação e na Ambiência Institucional”, realizado nesta quinta e sexta-feira (13 e 14) na sede do Tribunal de Justiça.
Conforme a presidente do Nugjur, é por conta desse cenário de rotina corrida e relações abaladas pela falta de escuta que a Justiça Restaurativa se faz tão necessária. “Porque ela nos convida a desacelerar, a ouvir, a reconhecer o outro como legítimo em sua forma de ser e sentir”.
Nesta edição do seminário, o foco do debate será a Justiça Restaurativa na educação e nos ambientes institucionais. O evento é voltado a magistrados e magistradas, servidores e servidoras, bem como aos profissionais da Educação, que são parceiros do Nugjur na implantação de práticas restaurativas nas escolas públicas do Estado e dos municípios.
Tendo isso em vista, a desembargadora Clarice Claudino destacou que a ambiência institucional restaurativa é mais do que um conceito, mas sim uma experiência viva. “É o momento em que o ambiente de trabalho deixa de ser apenas espaço de produção e passa a ser território de pertencimento, é quando cada servidor, cada servidora entende que sua presença tem valor, que sua fala tem peso, que seu gesto tem impacto”.
Conforme Claudino, os debates que serão promovidos ao longo do seminário tratarão sobre o poder que todos têm de restaurar relações e ressignificar vínculos. “Veremos que liderar sob a ótica restaurativa não é exercer poder, mas compartilhar propósito, que o verdadeiro protagonismo institucional nasce da escuta, nasce da empatia e da responsabilidade compartilhada”, afirmou.
O Seminário Justiça Restaurativa na Educação e na Ambiência Institucional integra as celebrações da Semana Nacional da Justiça Restaurativa e tem como objetivo debater como essa metodologia pode transformar as dinâmicas institucionais e fomentar a cultura da paz, dentro e fora dos ambientes judiciais. A programação do evento pode ser conferida neste link.
Autor: Celly Silva
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Uso da IA aumenta eficiência dos serviços públicos, dizem especialistas
O uso da Inteligência Artificial (IA) na administração pública foi tema da entrevista das 18h do projeto Diálogos com a Sociedade, realizada na quarta-feira (12), com o promotor de Justiça Daniel Carvalho Mariano e o secretário-adjunto de Planejamento e Governo Digital da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Sandro Luís Brandão Campos. Os convidados discutiram a aplicação da tecnologia em Mato Grosso e destacaram que a IA aumenta a eficiência, reduz custos e melhora a qualidade dos serviços públicos.Daniel Carvalho Mariano apresentou como o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) aplica a Inteligência Artificial e os desafios enfrentados. Ele indicou soluções já em uso, como a conversão automática de áudios de audiências, ferramentas de IA generativa para apoiar os integrantes em caso de dúvidas e inclusive auxiliar a tornar a linguagem mais acessível à população, além de leitores inteligentes que agilizam a análise de processos complexos, permitindo que o trabalho humano se concentre na avaliação das provas.O promotor de Justiça destacou que o principal ganho do uso da IA é a melhoria da eficiência e da qualidade do serviço. “Qual o sentido dessa eficiência? É a redução do tempo para devolver um trabalho. Aquilo que antes levaríamos uma semana ou um dia, agora conseguimos entregar em algumas horas ou até minutos. Assim, a pessoa que depende de uma decisão judicial é diretamente beneficiada”, acrescentando que o uso da tecnologia auxilia ainda a instituição a compreender melhor os casos concretos e a se comunicar de forma mais eficaz com o público-alvo.Ao falar sobre inovação, o entrevistado defendeu que ela não se resume a criar algo novo, mas também a realizar o mesmo de forma mais eficiente. “Nada mais é do que utilizar algo que já existe para uma finalidade diferente, alcançando o mesmo resultado benéfico ou, em alguns casos, até superior. Isso acontece há muitos anos. Diversas descobertas científicas começaram com um propósito e, depois, revelou-se que eram ainda mais eficazes para outro”, defendeu. Quando questionado sobre os limites e obstáculos ao uso da IA em instituições públicas, Daniel Carvalho Mariano destacou que o maior desafio está na segurança dos dados sensíveis e na necessidade de cuidado para evitar vazamentos ou uso antiético. “Trabalhamos com dados de outras pessoas, não são meus, privados. Tudo ali envolve informações e questões de vida de terceiros. Por isso é importante o cuidado redobrado”, afirmou. Segundo ele, a invasão ou interceptação de comunicações por hackers traz o risco de revitimização, pois vazar informações íntimas de uma vítima de abuso, por exemplo, causaria mais danos àquela pessoa que já sofreu danos e espera proteção do poder público. Além disso, ressaltou a importância do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), de outras legislações correlatas, bem como de tratados internacionais e práticas de compliance. No campo da investigação pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), a cautela é ainda maior, pois os dados são classificados como ultrasensíveis. “Para você investigar uma organização criminosa, precisa de dados ultra sigilosos e íntimos: financeiros, bancários, fiscais, telefonia, internet. E isso não pode ser colocado em uma inteligência artificial de alguma Big Tech fora do Brasil, ou mesmo dentro do país, se não estiver em um servidor isolado com segurança extrema”, considerou. Contudo, o promotor demonstrou confiança no uso seguro dessa tecnologia no futuro. Para ele, a IA é a melhor ferramenta para investigar organizações criminosas, pois permite cruzar dados e aplicar estatísticas de probabilidade. “Em breve conseguiremos e, se Deus quiser, a criminalidade do mundo inteiro vai estar muito encurralada com o uso desses equipamentos”, considerou.
Transformação digital de MT – Em uma participação especial gravada no programa, o secretário Sandro Brandão falou sobre a estratégia de transformação digital do Governo de Mato Grosso, que desde 2021 sistematizou as ações visando traduzir a complexidade do poder público em eficiência, rapidez e comodidade para o cidadão. “Conseguimos organizar isso de forma que pudéssemos trabalhar de maneira orgânica e sistêmica dentro do governo. Tanto que o nosso Plano Plurianual foi um dos primeiros a incluir um eixo digital, pela tamanha importância que o digital tem para Mato Grosso. Assim, estamos estruturando um grande sistema de governança e atuando de forma alinhada”, explicou. Segundo Sandro Brandão, o Estado criou uma plataforma unificada, o aplicativo MT Cidadão, que reúne os serviços de todas as secretarias. A ferramenta já acumula mais de 150 milhões de acessos e está expandindo sua capilaridade ao integrar serviços de outros poderes, como o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. O maior beneficiário é o cidadão, pois, em vez de acessar vários aplicativos e portais para obter um recurso ou serviço público, tudo estará disponível em um único ambiente.A respeito desse trabalho em parceria entre as instituições, o promotor de Justiça Daniel Carvalho Mariano destacou o pioneirismo do estado. “Mato Grosso está à frente de outros estados do Brasil não apenas pelo uso de inovação e tecnologia, mas também por ser o único estado onde Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Justiça Eleitoral, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas atuam juntos, em parceria, nos laboratórios de inovação, dialogando constantemente sobre esses temas”, ressaltou.Ele afirmou ainda que, em breve, o MPMT também estará integrado ao MT Cidadão, pois percebeu que Mato Grosso não apenas é parceiro, mas um inovador nato, sempre na dianteira. O promotor de Justiça questionou por que não concentrar tudo no mesmo aplicativo e enfatizou que seria desperdício de dinheiro público cada órgão criar sua própria plataforma se já há uma eficiente. No encerramento da entrevista, o integrante do MPMT deixou um recado para a população. “Vá no Google, pesquise o que é IA e peça dicas de como usar. É importante. Não é um bicho de sete cabeças”, frisou. Assista à entrevista na íntegra aqui. Dose dupla – Nesta edição do projeto Diálogos com a Sociedade, as entrevistas serão realizadas em dois horários diários, diretamente do Várzea Grande Shopping: às 14h, com transmissão ao vivo pela Rádio CBN Cuiabá, e às 18h, com transmissão ao vivo pelo SBT Cuiabá (canal 5.1) e exibição simultânea pela plataforma MT Play. Os programas também estão disponíveis no canal oficial do MPMT no YouTube e na página institucional no Instagram. Parceria – O Diálogos com a Sociedade conta com o apoio de parceiros institucionais como Águas Cuiabá, Amaggi, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Bom Futuro, CBN Cuiabá, Energisa, Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso (Imad), Instituto Mato-grossense de Carne (Imac), Kopenhagen, Nova Rota do Oeste, Oncomed-MT, SBT Cuiabá, Sicredi e Várzea Grande Shopping.
Fotos: Everton Queiroz.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Família deixada na estrada será indenizada após bloqueio remoto de carro alugado
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a condenação de uma locadora de veículos e aumentou o valor da indenização a uma família que teve o carro bloqueado remotamente e recolhido pela empresa durante uma viagem. O caso ocorreu após os consumidores alugarem um automóvel em Cuiabá para seguir até Ponta Porã (MS), quando, sem aviso prévio, o veículo foi imobilizado e retirado em plena estrada, deixando o grupo, composto por idosos e uma criança, sem assistência.
Segundo a decisão da Quinta Câmara de Direito Privado, a cláusula contratual que restringia a circulação do veículo a determinadas áreas não foi devidamente destacada nem informada ao consumidor, o que violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. A empresa também não comprovou ter disponibilizado, no momento da contratação, as condições gerais do contrato de forma clara e acessível.
O relator, desembargador Marcos Regenold Fernandes, destacou que o bloqueio remoto e o recolhimento unilateral do veículo configuraram falha na prestação do serviço. “A retirada unilateral de bem contratado, sem aviso prévio e sem prestação de assistência, gera direito à indenização por danos morais”, registrou.
Com a decisão, a Câmara reconheceu a inexistência da dívida cobrada pela locadora, no valor de R$ 2.144,39, e determinou a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes. A empresa foi condenada ainda a restituir R$ 1.643,17 referentes às diárias não usufruídas e R$ 931,00 em passagens rodoviárias, valores que deverão ser corrigidos.
A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 20 mil, foi majorada para R$ 32 mil, considerando o abandono da família na estrada, a ausência de suporte e a negativação indevida do nome do contratante. O novo valor será distribuído em R$ 8 mil ao responsável pelo contrato e R$ 4 mil a cada um dos demais familiares.
O colegiado também reforçou que cláusulas restritivas de direito nos contratos de consumo devem ser redigidas de forma clara e destacada. “A ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor sobre cláusula restritiva impede a cobrança de valores com base em sua violação”, fixou a tese do julgamento.
Processo nº 1019364-58.2025.8.11.0041
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
