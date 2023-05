Em ação idealizada pela primeira-dama de MT, indígenas da etnia Chiquitano são beneficiados em Vila Bela da Santíssima Trindade

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso realizou sessão especial, na sexta-feira (5), requerida pelo deputado Wilson Santos, para conceder títulos de cidadão mato-grossense e outras honrarias.

Na ocasião, o deputado lembrou a importância dos homenageados que ajudaram a construir Mato Grosso. “Graças a essas pessoas, Mato Grosso é o que representa hoje. O título e as honrarias que são dadas são em nome do povo, os deputados são eleitos com o voto popular e representam a soberania popular. E as honrarias levam em consideração os serviços prestados a Mato Grosso”, esclareceu Santos.

De acordo com o parlamentar, as honrarias são das mais diversas áreas, do qual cada cidadão contribuiu de forma direta ou indireta para o desenvolvimento do estado.

“São pessoas das mais diversas áreas, sejam na medicina, topografia, advocacia, ciências humanas, sociais, exatas, gente que veio do campo e da cidade, uma forma do Estado agradecer a contribuição de todas essas personalidades na construção de um estado pujante, líder nacional em crescimento”, revelou ele.

Para o agrimensor Alvanir Cirino dos Santos, que foi agraciado com título de Cidadão Mato-Grossense, a homenagem significa um marco na sua vida.

“Toda pessoa busca um prêmio desse na vida, porque não basta somente trabalhar, você precisa deixar um exemplo para a sociedade. Durante minha vida profissional lutei bastante para deixar um exemplo na minha profissão”, agradeceu ele.

O superintendente do Ministério da Agricultura, Maurício Munhoz, recebeu Moção de Aplausos pelos trabalhos direcionado para a agricultura familiar.

“Agradeço muito a lembrança do deputado Wilson Santos pelo reconhecimento do meu trabalho. Estou muito emocionado com essa honraria”, disse ele.

O médico Marcelo Sandrin recebeu a Comenda Dante de Oliveira, ficou emocionado com a homenagem e explicou sua trajetória profissional até chegar a Mato Grosso.

“É um prazer imensurável essa homenagem e, de agora em diante, a nossa dívida com a sociedade mato-grossense só aumenta, tamanha a responsabilidade. Há 41 anos fui muito bem recebido pela população mato-grossense. Só tenho que agradecer esse carinho e confiança depositado em mim. Essas lembranças são importantes e agradeço a oportunidade”, destacou Sandrin.

O ex-deputado estadual Osvaldo Roberto Sobrinho falou que chegou em Mato Grosso na década de 1960 quando o estado ainda não era dividido e presenciou o desenvolvimento socioeconômico.

“Na verdade, fico muito honrado em receber esse título, porque, afinal de contas, participamos da história de Mato Grosso. Estou desde 1967 morando e trabalhando em Cuiabá, toda minha vida pública foi desenvolvida aqui, portanto. Vi esse Mato Grosso crescer e desenvolver como se encontra atualmente, bem diferente daquele Estado que conheci há 50 anos atrás”, opinou Sobrinho.

“Esse Mato Grosso de hoje foi construído por esses brasileiros que vieram ajudar fazer essa civilização daqui. Era um Estado pobre e hoje é o mais rico da federação, tudo isso valeu pelo esforço e o trabalho do povo. Me sinto tão bem pelos mandatos políticos que tive que me dão glória e felicidade num momento como esse”, complementou.

Veja os homenageados na sessão especial:

Comenda Marechal Cândido Rondon

Onofre Ribeiro

Comenda Dante de Oliveira

Carlos Gomes Bezerra

Gerson Natalício Barbosa

Hélio Marcelo Pesenti Sandrin

Marcelo Caetano Vacchiano

Medalha Lenine Póvoas

André D’Lucca

Renilson Rosa Ribeiro

Ordem do Mérito Legislativo de Mato Grosso

Nadir Nascimento de Souza

Títulos de Cidadão Mato-grossense

Alex Steves Berto

Alvanir Cirino dos Santos

Ari Vasconcelos Dantas

Francisco de Assis Dantas

Jorge Henrique Correia de Sá

Mozaldo Leonardo Oliveira Souza

Maristene Amaral Matos D’Almeida

Osvaldo Roberto Sobrinho

Moção de Aplausos

Alfredo da Mota Menezes

André de Paula

Carlos Eduardo Bouret

José Magalhães Virgilio Reis

Maksuês Leite

Maria Eduarda da Silva Mendes

Maurício Munhoz Ferraz

Rogério Antunes dos Santos

Potência Maçônica Grande Oriente do Brasil de Mato Grosso

Potência Maçônica Grande Loja de Mato Grosso

Potência do Grande Oriente de Mato Grosso