Em artigo, governador defende equilíbrio fiscal como prioridade de governo
Em artigo publicado na newsletter do portal Esfera News, o governador Mauro Mendes, defendeu a responsabilidade fiscal como ponto de partida para qualquer gestão pública que pretenda entregar resultados concretos à população.
O artigo foi publicado nesta terça-feira (2/7). O portal é do grupo Esfera Brasil, organização criada para fomentar o pensamento e o diálogo sobre o Brasil e que reúne grandes nomes de empresários, empreendedores e classe produtiva.
Leia a íntegra do artigo:
Saúde fiscal não é apenas uma questão contábil
“O orçamento é o coração do governo. Quem governa mal as contas, governa mal o povo” (Ulysses Guimarães). Essa frase, dita há décadas, é mais atual do que nunca. Nenhum governo consegue entregar políticas públicas de verdade se não tiver suas contas em ordem.
Saúde fiscal não é apenas uma questão contábil. É o ponto de partida para garantir o básico: salários em dia, investimentos estruturantes, credibilidade institucional e respeito ao cidadão.
Quando um estado ou país perde o controle do seu orçamento, o efeito é imediato: fornecedores não recebem, serviços travam, obras param e o investidor privado recua. Ninguém aplica dinheiro onde impera a instabilidade, onde há risco constante de aumento de impostos ou mudanças abruptas de regras. A desorganização fiscal vira sinônimo de insegurança.
Por isso, defendo com firmeza que o equilíbrio fiscal seja tratado como prioridade absoluta em qualquer esfera de governo. Isso vale para municípios, estados e, principalmente, para a União, que tem registrado déficits bilionários nas contas primárias e já recebeu alerta do Tribunal de Contas da União de uma “quebradeira geral” em 2027.
Em Mato Grosso, enfrentamos essa realidade logo no início da primeira gestão, em 2019. Pegamos um estado quebrado, com salários atrasados e rombos acumulados. Optamos por fazer o que precisava ser feito: um ajuste fiscal duro, responsável e necessário. Cortamos gastos, reorganizamos contratos, acabamos com desperdícios e colocamos as finanças em ordem.
O resultado disso foi a recuperação da capacidade de investimento. Com as contas organizadas, conseguimos aplicar ano após ano quase 20% da receita em obras e serviços públicos, bem acima da média nacional. E não foi só isso: criamos um ambiente confiável para o setor produtivo, que passou a investir, gerar empregos e movimentar a economia do estado.
Hoje, Mato Grosso tem a menor taxa de desemprego do país. Estamos construindo seis grandes hospitais, reformando e ampliando escolas, dobrando a quantidade de asfalto, modernizando a segurança pública com armamentos, viaturas, câmeras e profissionais, valorizando os servidores com salário em dia, premiações, bônus por desempenho e pagando direitos que estavam esquecidos há anos, sem esquecer de investir forte no social, garantindo dignidade para quem mais precisa. Nada disso seria possível sem o ajuste fiscal lá atrás.
Um exemplo claro dessa combinação de responsabilidade e ação foi a solução para a BR-163, uma rodovia federal que estava há anos no abandono. O Governo do Estado pegou o problema para si, comprou a concessão e hoje executa a maior obra rodoviária do país, com mais de 100 quilômetros de duplicação já entregues e outros 130 previstos até o final do ano.
Essa trajetória mostra que é possível, sim, aliar responsabilidade fiscal com entregas concretas que beneficiam diretamente o cidadão. E mais do que isso: mostra que boa gestão começa pelas finanças. Antes de pensar em grandes projetos, é preciso garantir que o caixa suporte as ideias.
Governo bom não é o que promete. É o que entrega para a população. E só entrega quem tem responsabilidade com o dinheiro público, sabe o que fazer, planeja e toma coragem para fazer. Essa é a escolha que fizemos em Mato Grosso. E que o Brasil precisa fazer com urgência.
Mauro Mendes
Governador do Estado de Mato Grosso
Fonte: Governo MT – MT
Seaf e Empaer levam Fórum e Feira Estadual à Expofresa em Confresa
Confresa, município localizado a 1.160 quilômetros de Cuiabá, será sede, nos dias 4 e 5 de setembro, do Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural de Mato Grosso e da Feira Estadual da Agricultura Familiar e Turismo Rural (Feaftur).
Os dois eventos, realizados durante a Expofresa, são promovidos pela Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf/MT) e pela Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e vão discutir cadeias produtivas, turismo rural e políticas públicas que podem transformar a realidade do Araguaia-Xingu.
O momento central da programação será a leitura da Carta de Consolidação do Evento, prevista para o dia 5, documento que será elaborado coletivamente por produtores, técnicos e lideranças locais, reunindo propostas para enfrentar desafios da agricultura familiar no território Araguaia-Xingu, como mudanças climáticas, acesso à terra e à água, organização produtiva e políticas públicas.
A secretária de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, destaca que o encontro é decisivo para dar visibilidade às cadeias produtivas da região. “Confresa se torna referência quando reúne agricultores, técnicos e gestores em torno de soluções concretas para fortalecer a produção. A Carta final será um instrumento importante para orientar políticas públicas que nascem da realidade do campo”, afirmou.
O Fórum terá debates sobre bovinocultura de leite, fruticultura, agricultura irrigada, apicultura, meliponicultura e agroindústrias familiares, além de apresentações sobre políticas públicas de crédito e fomento, como:
• Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar);
• Fundaaf (Fundo Estadual de Apoio à Agricultura Familiar);
• Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar);
• Siapp (Sistema de Apoio à Agroindústria de Pequeno Porte).
Também serão abordados temas como associativismo, cooperativismo e turismo rural como alternativas para diversificação da renda no campo.
Com a realização da Feaftur, o público terá acesso à exposição e à comercialização de produtos da agricultura familiar, reunindo alimentos, artesanato e experiências ligadas ao turismo rural.
Serviço
Realização: Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT) e Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer)
O quê: Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural de Mato Grosso e Feira Estadual da Agricultura Familiar e Turismo Rural (Feaftur)
Quando: 4 e 5 de setembro de 2025
Abertura oficial: Quinta-feira, 4 de setembro, às 8h
Onde: Parque de Exposições de Confresa – durante a Expofresa
Fonte: Governo MT – MT
Governo lamenta falecimento do ex-secretário de Segurança Pública Oscar Travassos
O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador aposentado Oscar César Ribeiro Travassos, aos 97 anos, nesta terça-feira (2.9), no Rio de Janeiro (RJ), em decorrência de causas naturais.
O magistrado teve atuação marcante no cenário jurídico e político no estado. Foi presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos anos de 1972 e 1973 e secretário de Segurança Pública na década de 1980. Por sua atuação firme no combate a criminalidade, foi apelidado de Xerifão.
O secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, manifestou condolências aos familiares e amigos. “Neste momento de dor, expresso meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus possa confortar seus corações”, disse.
O velório e o sepultamento serão realizados na capital fluminense.
Fonte: Governo MT – MT
Educação municipal e diretoria do Sintep/VG avançam em diálogo sobre pautas salariais
Rosário Oeste recebe motoniveladora para reforçar infraestrutura rural
Mais de 200 autoridades são homenageadas com Medalha de 190 Anos da Polícia Militar
Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande
Lei obriga inclusão de mensagens educativas contra abuso e exploração sexual infantil em materiais escolares de Cuiabá
Mais de 200 autoridades são homenageadas com Medalha de 190 Anos da Polícia Militar
A Polícia Militar de Mato Grosso homenageou, na noite desta terça-feira (2.9), mais de 200 autoridades civis e militares com...
Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande
Policiais militares prenderam um homem, de 41 anos, suspeito pelo homicídio de um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (2.9),...
Polícia Civil prende mãe e filho envolvidos em execução de jovem em Sorriso
Mãe e filho que participaram da execução do jovem Gabriel Feitosa Silva, de 24 anos, em Sorriso (420 km ao...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
