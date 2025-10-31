CIDADES
Em Brasília, Prefeito se reúne no MAPA para alinhar investimentos em projetos estruturantes para Sinop
Durante a reunião, também foi discutida a destinação de maquinários para uso do Executivo Municipal, fortalecendo as ações de infraestrutura e apoio à agricultura familiar. “Estamos no Ministério da Agricultura, lembrando sempre das promessas feitas, como o Mercado Municipal, a André Maggi, a nossa maternidade e também a Policlínica. Muitas coisas já foram enviadas para a agricultura familiar, e estamos acompanhando para que, quanto antes vier esses investimentos, para nós é melhor”, destacou o prefeito.
O gestor reforçou ainda que o município deve receber novos equipamentos em breve. “Outra coisa importante é o maquinário. A previsão é que chegue em novembro, conforme compromisso assumido, e será entregue para Sinop. Estamos aqui para agradecer e reafirmar nossa parceria de trabalho em prol do município e de toda a região norte de Mato Grosso”, completou.
A deputada federal e assessora especial, Flávia Rodrigues, destacou a parceria com a Prefeitura de Sinop e o empenho da gestão municipal na busca por investimentos.
“Fico muito feliz em receber o prefeito Roberto Dorner, que tem trabalhado muito pelo município. São boas notícias que estão chegando para Sinop, muitos investimentos. Recentemente foi protocolado o projeto finalizado do Mercado Municipal, que agora segue para a parte burocrática. Também, o projeto de duplicação da Avenida André Maggi que estava em fase de finalização e, ainda, a destinação de maquinários ”, afirmou.
O prefeito ressaltou ainda a atenção especial do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com Sinop. “O ministro Fávaro, a Flavinha e o Governo Federal estão investindo aproximadamente R$ 170 milhões em Sinop. O trabalho político não deve olhar partido ou lado, e sim as pessoas que realmente trabalham pelo município. Quando se ajuda Sinop, se ajuda toda a população”, finalizou Dorner.
A reunião foi acompanhada pela secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso. Ainda em Brasília, o prefeito Roberto Dorner se reuniu com os deputados federais Coronel Assis e Juarez Costa, além de participar do lançamento oficial da edição 2026 da Norte Show, realizado na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Cemitério Municipal de Sinop terá três missas e estrutura revitalizada para o Dia de Finados
O vigário da Catedral Sagrado Coração de Jesus, padre Marcos Quaini, destacou a importância espiritual e emocional que o Dia de Finados representa para os católicos e para toda a comunidade. “O Dia de Finados traz dois significados muito importantes. Primeiro, a recordação, a memória que fazemos dos nossos familiares e amigos que já se foram. É o dia de agradecer a Deus pela vida daqueles que partiram. Esse agradecimento se expressa no cuidado com a memória dos falecidos, que se manifesta na visita ao cemitério, no cuidado com os túmulos. É uma prática muito bonita desse dia, visitar os cemitérios”, afirmou.
Padre Marcos explicou ainda que muitas pessoas de outras cidades aproveitam a data para visitar os túmulos de parentes em Sinop. “Em nossa cidade nós recebemos também muitas pessoas de fora que vêm até aqui para visitar as sepulturas dos seus familiares. O segundo significado é a oração pelos falecidos. Nós rezamos pelas almas dos fiéis defuntos que estão em vias de purificação para que vejam a Deus. A nossa oração contribui nesse processo. Por isso, é importante rezar pelos falecidos para que eles tenham o seu merecido descanso em Deus”, completou.
Durante o dia, os visitantes terão momentos especiais de bênção e oração e poderão acompanhar as missas em três horários. “Neste domingo, haverá três momentos em que os fiéis poderão participar de alguma celebração eucarística junto ao Cemitério Municipal. As celebrações serão às 8h, às 10h e às 16h. Também vale lembrar que, após a missa das 8h, os padres e ministros passarão nas sepulturas, abençoando e realizando um momento de oração e atenção com os familiares que estão ali recordando seus entes queridos”, acrescentou o vigário.
Padre Marcos convidou toda a população para participar das celebrações. “Convido todos a participarem desse dia de oração. É um dia de agradecer a Deus pelo dom da nossa vida, mas também de recordar aqueles que já passaram por nossa história e rezar para que eles tenham paz em Cristo. Que possamos também refletir sobre o valor da vida, da nossa capacidade de amar e fazer o bem, para que um dia possamos também fazer em paz a nossa passagem”, concluiu.
Para receber o público esperado, a Prefeitura de Sinop realizou uma série de melhorias no Cemitério Municipal. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos executou serviços de limpeza, pintura, remoção de entulhos, pequenos reparos e revitalização de espaços. A ação teve o objetivo de garantir mais conforto e segurança aos visitantes que passarão pelo local durante o feriado.
Além da manutenção, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento Estratégico, realizou o sorteio dos pontos de venda para os comerciantes ambulantes que atuarão no entorno do cemitério. Serão 56 espaços destinados à comercialização de produtos religiosos e alimentícios, com funcionamento autorizado entre sexta-feira (31) e domingo (02). Os visitantes encontrarão velas, flores, cruzes, terços, doces, salgados, sucos, refrigerantes e água.
A presença dos comerciantes também tem como objetivo oferecer mais comodidade às famílias que visitam o local, especialmente àquelas que vêm de outros municípios. Com as melhorias estruturais e a programação religiosa, a expectativa é que o Cemitério Municipal de Sinop receba milhares de pessoas durante todo o fim de semana, em um momento de fé e memória.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Previ Sinop realiza palestra motivacional com tema: Só o começo
“Hoje quero mostrar a vocês que sempre serão parte do processo. As vezes vocês não percebem o outro que esta ao lado, porque ainda não se perceberam, e isso é o mais importante: se perceber. Descubra quem você é e faça o hoje valer a pena”, acrescentou Jefferson Diniz.
O evento contou com a presença de aposentados que se emocionaram com as palavras de Diniz. Sebastiana Vicente elogiou a palestra e destacou a humildade do palestrante ao compartilhar sua trajetória de vida. “Ele foi humilde quando compartilhou a história dele”, afirmou emocionada. Já a aposentada Lourdes Terezinha Borre se identificou com a história de Jefferson e ressaltou o orgulho de saber que ele é natural da mesma região. “Também tenho parentes em Novo Mundo (MT) e comecei minha trajetória profissional lá. Muito bom saber que estamos tão próximos”, destacou.
A superintendente Daniela Sevignani agradeceu a presença de todos e enfatizou a importância desses momentos de integração promovidos pelo PREVISINOP. “O PREVI proporciona esses encontros todos os meses como meio de interação, para que eles possam se ouvir e se conectar”, afirmou. Segundo Daniela, atividades como essa fortalecem os laços entre os participantes e reforçam o compromisso da instituição em promover qualidade de vida e bem-estar aos seus segurados.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Primeira-dama e PM entregam medalhas em comemoração ao Dia da Mulher Policial Militar nesta sexta-feira (31)
A primeira-dama Virginia Mendes e a Polícia Militar de Mato Grosso entregam, na manhã desta sexta-feira (31.10), condecorações e medalhas...
Polícia Civil prende homem condenado por tráfico de drogas e divulgação de material pornográfico
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão contra um homem de 31 anos,...
Polícia Civil prende homem que abusou sexualmente de enteada por mais de 8 anos
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão preventiva de um homem que abusou...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
