Em cerimônia da Sorp, mais de 900 jovens participam de juramento à Bandeira e recebem Certificados de Dispensa de Incorporação ao Exército Brasileiro

O Programa Siminina, presente nas unidades de atendimento ligadas à Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, continua a fazer história na vida de centenas de meninas carentes na cidade. Madrinha da ação, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, pontua que o programa vai além do ensino de dança e música. “Oferece melhorias na autoestima, na confiança, disciplina, ajuda a formar as meninas, a moldar um futuro próspero das jovens participantes. O Siminina realiza a proteção social por meio das artes, afastando as assistidas de possíveis violências, do trabalho infantil e da evasão escolar”, reforçou.

No domingo passado, dia 8, duas apresentações do espetáculo ‘O Reino Encantado das Simininas’ promoveram encantamento tamanha a perfeição nas apresentações. Mais de mil pessoas assistiram, as apresentações emocionantes, com um enredo elaborado para enaltecer o potencial artístico de cada Siminina. O evento foi realizado no teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e contou com a participação de mais de 600 Simininas. Pais, familiares, amigos e o público em geral, ficaram encantados com a riqueza dos detalhes, com o esmero da produção, riqueza dos detalhes e dos figurinos.

O espetáculo encantou o público com uma coreografia impressionante, destacando a dedicação e o talento das jovens bailarinas. Cada movimento, saltos e piruetas foram executados com graça e precisão, revelando o quão longe essas meninas chegaram em sua jornada artística.

O evento não apenas celebrou a arte, mas também trouxe à tona histórias de superação. Muitas famílias, devido a desafios financeiros, não poderiam permitir que suas filhas aprendessem ballet. No entanto, graças ao Programa Siminina, esses sonhos foram realizados.

Elaine Brito, mãe da pequena Siminina Jasmine, de 8 anos, descreveu a iniciativa como um sonho: “Fiquei muito feliz por estar participando da realização desse sonho da minha filha, que era aprender o ballet. Graças ao Siminina, hoje minha filha foi uma das bailarinas presentes nesse espetáculo”.

As palavras refletem a gratidão profunda das famílias beneficiadas e o impacto positivo que o programa tem nas vidas das meninas carentes de Cuiabá.

O Programa Siminina é uma prova viva do poder da arte como uma ferramenta de transformação social. A primeira-dama e madrinha do programa, Márcia Pinheiro, enfatizou: “É uma demonstração do compromisso da gestão do nosso prefeito Emanuel Pinheiro em garantir um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes.”

Além disso, as habilidades artísticas adquiridas nas aulas de dança e música abrem portas para um futuro brilhante. Isso fortalece a autoestima e confiança das Simininas, incentivando-as a buscar metas educacionais e profissionais.

O Programa Siminina deixa como legado a transformação contínua na vida de meninas carentes em Cuiabá. A coordenadora do programa, Dalma Beatriz Monteiro, resumiu: “Em um mundo onde os desafios enfrentados por jovens em situação de vulnerabilidade são muitos, o Programa Siminina ajuda a formar, brilha como um exemplo inspirador de como a arte pode ser uma força transformadora”.

Para a primeira-dama, Márcia Pinheiro, o Programa Siminina não apenas molda talentosas artistas, mas também constrói cidadãs confiantes e empoderadas. “O sucesso do programa Siminina pode ser facilmente observado no semblante, na confiança e no sorriso de cada uma das Simininas. A gestão, como o prefeito Emanuel Pinheiro sempre diz, tem como premissa cuidar das pessoas”, finaliza.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT