Em Cuiabá, embaixador da Índia no Brasil cumpre ampla agenda e conhecerá pontos turísticos

O vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, recepcionou o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, que chegou a Cuiabá na manhã desta terça-feira (19) onde manterá uma ampla agenda de atividades objetivando o fomento as relações com o país e potencializar parcerias. O convite para visita foi realizado pela Prefeitura de Cuiabá que mantém amplo diálogo com o país. Em agosto de 2021, em Brasília, o prefeito da capital mato-grossense, Emanuel Pinheiro, entregou a Suresh o projeto de construção do Parque da Paz-Mahatma Gandhi, a ser instalado no bairro Real Parque, região do Coxipó. O Parque contará com uma estátua de Mahatma Gandhi, com um lago, galeria para informações e exposição permanente sobre Gandhi, além de estátuas que contarão a história da Índia, espaço exclusivo para meditação e yoga.

A recepção ao embaixador foi realizada no aeroporto internacional Marechal Rondon, com a presença dos secretários de Turismo, Zito Adrien, e de Cultura Esporte e Lazer, Aluízio Leite e de Governo, Luís Cláudio Sodré e também do Centro de Inteligência de Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá, ligado à Secretaria de Governo, Alex de Deus.

A apresentação cultural do tradicional grupo de siriri, Flor Ribeirinha, marcou a recepção ao embaixador e comitiva.

“Em nome da Prefeitura de Cuiabá quero dar as boas-vindas ao nosso embaixador e dizer que a nossa cidade calorosa o recebe de braços abertos”, disse o vice-prefeito, José Roberto Stopa. Após percorrer pontos turísticos da capital, como o Centro Geodésico da América do Sul, o embaixador foi conhecer o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães (a 64 km de Cuiabá).

Já na quarta-feira (20), Suresh deverá comparecer a uma série de atividades ao lado do prefeito Emanuel Pinheiro e secretários. A programação contará com a presença de autoridades, como o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, além de representantes de segmentos econômicos. “O parque levará qualidade de vida e democratização de áreas de lazer. A população cuiabana admira a cultura de paz do país da Índia e, nada mais justo, do que prestar uma homenagem ao um dos grandes líderes de defesa dos direitos civis”, declarou o prefeito.

“É um prazer receber a visita do embaixador da Índia em Cuiabá, poder apresentar as maravilhas da nossa cidade, além de reforçar nosso esforço para potencializar e divulgar os atrativos de uma cidade acolhedora e rica em gastronomia, na cultura e música”, destacou Adrien.

No dia 20, a programação começará às 7h com um café da manhã. Ainda pela manhã, Reddy fará uma visita ao local onde será construído o parque da Paz-Mahatma Gandhi, no bairro Real Parque, região do Coxipó. Depois seguirá até a comunidade São Gonçalo Beira Rio para uma visita ao Marco Zero. O embaixador retomará a agenda às 15h, com uma parada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Sul e encerrará às 20h30, com uma apresentação exclusiva no Museu do Rio, na Orla do Porto.

Saiba mais:

O Parque contará com uma pista de caminhada, playground, espaço pet e academia ao ar livre. Serão 10 hectares de área de lazer e convivência, com toda a estrutura para a prática de atividade física e diversão da população local. terá quipamentos para exercícios de idosos e PCD’s. Área pet, guarita, segurança 24 horas, estacionamento, galerias com exposição sobre Gandhi e a cultura da Índia, praça gastronômica e skate park.

Ainda, o espaço beneficiará cerca de 100 mil pessoas que vivem na região Sul (Real Parque, Santa Terezinha, Parque Cuiabá, Residencial Jardim Paulista, entre outros). O projeto foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.