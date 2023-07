Em discurso emocionado, coordenadora do Mercado do Porto agradece “prefeito dos 300 anos” pela reforma do espaço

Em uma emocionante fala durante a cerimônia de reinauguração do Mercado do Porto, a coordenadora Rosilma Tibaldi, representando os permissionários do local, expressou sua gratidão ao prefeito Emanuel Pinheiro pelo cumprimento de um desejo antigo dos feirantes. Com quase trinta anos de luta pela reforma do mercado, Rosilma destacou a importância histórica e cultural do Mercado do Porto como berço da cidadania cuiabana. A sexta-feira, 21 de julhom, entrou para história mediante a entrega do Mercado Antônio Moiyés Nadaf, conta com espaço, mais confortável, mais moderno e com condições de atender os clientes com mais qualidade. Após quase 30 anos de existência na Avenida 8 de abril, é a primeira vez que o local passa por uma grande reforma, atendendo os anseios dos feirantes e dos frequentadores

“Quando o senhor se candidatou pela primeira vez a prefeito eu disse que há muito tempo nós buscamos a reforma do Mercado, porque ele é o berço da cidadania cuiabana. E por muitos entraves não conseguimos. Mas o senhor prontamente nos atendeu. Eu disse para o senhor: abrace essa causa que abraçaremos a sua. E o senhor abraçou a nossa causa”, comentou Rosilma.

A coordenadora fez questão de agradecer não apenas ao prefeito Emanuel Pinheiro, mas também ao secretário de obras e vice-prefeito da capital, Stopa, e a toda a equipe envolvida no projeto. “O senhor e sua equipe conquistaram a gratidão eterna dos cento e cinquenta e três feirantes que compõem o comércio local. Eu dizia que a reforma iria acontecer, porque Emanuel é uma pessoa que tem amor à população e tem amor aos cuiabanos e ele não vai sair da Prefeitura sem deixar a marca dele aqui dentro”.

A reforma do Mercado do Porto, que muitos consideravam improvável, foi um sucesso graças ao empenho e dedicação do prefeito Emanuel Pinheiro e sua equipe valorosa. Para Rosilma e todos os presentes, o nome de Emanuel será eternizado na história de Cuiabá, não somente para os feirantes do mercado, mas para toda a sociedade que valoriza a cultura e culinária do local.

A coordenadora encerrou seu discurso com palavras de agradecimento e bênçãos a todos os envolvidos e expressou sua confiança de que a cidade de Cuiabá reconhecerá a dedicação do prefeito Emanuel e sua equipe no próximo ano, assim como lembrará com gratidão o trabalho realizado no Mercado do Porto. “Emanuel Pinheiro é o prefeito dos trezentos anos, prefeito dos trezentos e quatro anos e o prefeito que será eternizado aqui dentro. O senhor, sua valorosa equipe e o seu sucessor serão também bem lembrados. A palavra gratidão estará estampada em aqui dentro do Mercado do Porto para vocês”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT