Em dois anos de programa, Estado já melhora índices de Educação: “Muito orgulhoso do trabalho dos professores”, afirma governador

O governador Mauro Mendes afirmou que o Prêmio Alfabetiza MT, entregue nesta terça-feira (06.05) a 200 escolas municipais e estaduais de 54 municípios, e que está em sua segunda edição, já resultou em “melhorias importantes nos indicadores” da aprendizagem dos alunos.

No total, foram pagos R$ 8,2 milhões em prêmios por resultado para as escolas com o melhor desempenho na alfabetização. Os recursos serão usados para melhorias nas próprias unidades. Já os 15 professores que melhora alfabetizaram, além da meldalha, ganharam uma viagem de quatro dias para a a cidade de Sobral, no Ceará.

“Estamos felizes porque 140 municípios aderiram a esse programa, e hoje nós já estamos registrando uma melhoria muito importante dos indicadores de qualidade na aprendizagem desses alunos”, afirmou, durante o evento realizado no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá.

Mauro Mendes relatou que o programa, ao trabalhar desde as séries iniciais nas escolas municipais, tem feito com que os estudantes se tornem mais preparados para cursar as séries finais, reduzindo o analfabetismo funcional.

“Essa articulação com os municípios já tem trazido melhor eficiência na leitura e nas operações básicas de matemática aos estudantes, conforme os indicadores. E isso se soma aos grandes investimentos que temos feito, com novas tecnologias, Smart TVs, chromebooks aos alunos e notebooks aos professores, material didático de primeira qualidade, climatização nas salas, sistema de ensino igual ao das escolas particulares, formação e qualificação”, citou.

Em seu discurso, Mauro Mendes também parabenizou o empenho de todos os professores e profissionais da Educação envolvidos no programa.

“Quero agradecer a cada professor, cada professora, cada diretor de escola, de DRE e todos os profissionais da educação. Fiz questão de estar aqui porque eu sei que muitos de vocês viajaram dezenas, centenas de quilômetros. Eu quero, do fundo do meu coração, dizer que estou muito orgulhoso do trabalho que vocês estão fazendo neste programa, que representam centenas de milhares de outros profissionais da educação em todo o Estado de Mato Grosso. Não tenho dúvida nenhuma que, nos próximos anos, com esse trabalho, vamos entregar a educação de Mato Grosso entre as 10 melhores desse país”, finalizou.

A premiação

Participaram dessa edição 5.331 estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, de 1.023 escolas, nos 140 municípios que aderiram ao Alfabetiza MT e que realizaram a avaliação somativa do Avalia MT, ocorrida de 20 a 25 de novembro de 2022.

Também foram reconhecidos os 15 professores que mais alfabetizaram com equidade em cada uma das Diretorias Regionais de Educação.

O Programa Alfabetiza MT visa o fortalecimento do Regime de Colaboração entre o Estado e os municípios, com ênfase na alfabetização das crianças até o 2° ano do Ensino Fundamental.

Estruturado em 8 componentes e 26 macro ações, o programa tem por objetivo a transformação do contexto do Estado, sobretudo na fase da alfabetização, fortalecendo a gestão escolar, capacitando os docentes, avaliando o desempenho dos estudantes e gerando incentivos às escolas.

O diferencial deste ano é o Material Didático Complementar (MDC), atualizado e distribuído para todos os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

Fonte: Governo MT – MT