Em Lisboa, governador afirma que Mato Grosso “ajuda a garantir a paz do planeta”

Dar início a um negócio próprio é o sonho de muitos mato-grossenses. Mas transformar esse desejo em realidade exige mais do que uma boa ideia, é preciso ter planejamento, comprometimento e acesso a recursos que viabilizem a estruturação da empresa. Pensando nisso, a Desenvolve MT tem sido uma aliada importante para quem está começando, oferecendo crédito para implantação do negócio com condições acessíveis e orientação especializada.

Para solicitar essa modalidade de crédito, o empreendedor deve possuir CNPJ ativo há pelo menos 20 dias. Empresas com menos de 12 meses de faturamento podem acessar uma linha específica para implantação, voltada a quem ainda está estruturando e organizando sua operação.

Outro requisito fundamental para a aprovação do crédito é a apresentação da contrapartida. O empreendedor deve comprovar, por meio de notas fiscais, que já investiu 30% do valor correspondente ao crédito solicitado. Esse critério serve como um indicativo de comprometimento e planejamento financeiro, reforçando que o empreendedor está preparado para aplicar bem os recursos que receberá.

Esse tipo de crédito pode ser acessado em qualquer uma das linhas da Desenvolve MT, desde que os requisitos sejam atendidos. As opções incluem linhas específicas para setores como comércio, serviços, transporte, turismo e agronegócio, entre outros.

A história de Letícia Campos e Rikardo Garcia Guedes é a prova de que, com o apoio certo, o sonho pode se tornar realidade. Donos do Serra’s Burguer, em Tangará da Serra, eles encontraram na Desenvolve MT a oportunidade que precisavam para tirar a ideia do papel e implantar a hamburgueria na cidade.

“Nós achávamos burocrático porque não entendemos o que precisava apresentar. Mas depois que tivemos orientação, vimos que era só questão de organização. Solicitamos em março e o crédito foi liberado no final de maio”, lembram.

O recurso foi essencial para estruturar a cozinha e adquirir equipamentos como geladeiras e utensílios profissionais, todos comprados em Cuiabá. Além disso, investiram na fachada, pintura e até na iluminação, adaptando com criatividade materiais simples. No início, o processo foi desafiador por falta de orientação, especialmente por se tratar de um negócio novo, ainda em fase de implantação.

Ao procurar diretamente a sede da Desenvolve MT, tudo mudou. “A nossa gerente de crédito desenhou tudo pra gente. Vimos que não era difícil, só precisávamos de alguém para ensinar.” Eles destacam que, ao contrário de outros agentes financeiros, a Desenvolve MT entende a realidade de quem está começando.

Empreender exige coragem, mas também orientação e ferramentas adequadas. Com apoio da Desenvolve MT, quem está começando pode contar com um caminho mais seguro e estruturado para crescer e contribuir com o desenvolvimento econômico de Mato Grosso.

“Utilizar a linha de crédito para implantação é uma alternativa segura para quem está começando e precisa estruturar o negócio. Esse recurso permite que o empreendedor invista em equipamentos, estrutura e itens essenciais para iniciar com mais organização e clareza”, afirma Elizandra Helmann, superintendente de crédito da Desenvolve MT.

Mais do que oferecer crédito com prazos e taxas acessíveis, a Desenvolve MT adota uma análise que vai além dos números. Nossa equipe busca compreender o projeto, os objetivos do empreendedor e o potencial de crescimento de cada negócio. Esse olhar atento e a escuta ativa fazem toda a diferença, especialmente para quem está começando.

