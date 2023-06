Em meio a muita emoção, o prefeito Emanuel Pinheiro entrega mais de 500 títulos nos bairros Dr. Fábio I e II

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou emocionado, na noite desta segunda-feira (5), 539 títulos definitivos de imóveis nos bairros Dr. Fábio Leite I e II. A cerimônia ocorreu na Igreja Batista Shekinah. O gestor da Capital também apresentou aos moradores a maior obra de mobilidade urbana da cidade, o Contorno Leste, que trará progresso para a região.

“Saber que estamos realizando o sonho e proporcionando a realização de centenas de famílias mostra que estamos no caminho certo, trabalhando para contemplar e melhorar a vida das pessoas. São famílias que residem há 20 a 40 anos em seu único patrimônio, sem condições de afirmar que o imóvel é seu ou desfrutar dele para aprimorar a habitação ou obter financiamento. Ao ver essas pessoas, a maioria idosos com menos capacidade física para trabalhar, percebo que estamos premiando uma vida dedicada à família e a Cuiabá. Essa realização é nossa, fruto de um trabalho extraordinário em equipe. Temos fé em Deus, o que nos permite honrar nossos compromissos com a população cuiabana, especialmente os mais humildes e necessitados. Sempre digo que sou prefeito dos 750 mil cuiabanos, mas a prioridade da nossa gestão é atender os mais humildes e distantes do centro, bem como as famílias que mais necessitam de mim como prefeito e dos serviços da Prefeitura de Cuiabá”, declarou.

Sobre o Contorno Leste, Emanuel ressaltou que a região do Dr. Fábio I e II será contemplada com a maior obra de mobilidade dos últimos 50 anos. “Talvez os moradores ainda não tenham noção do que essa obra se tornará. O que antes não passava de nada se tornará a maior avenida de Cuiabá, com um total de 17,3 km de pista dupla, ciclovia, iluminação LED e um boom no mercado imobiliário. Aqueles que possuem casa ou propriedade rural nessa região verão o valor de seu imóvel quadruplicar. Mas mais importante do que a valorização do imóvel, terão uma vida melhor, com uma região integrada que melhorará a mobilidade urbana e reduzirá o tempo de deslocamento para vários locais em nossa cidade”, descreveu.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Marcrean Santos, destacou as metas e os trabalhos realizados na pasta. “Desde que assumimos a Habitação, já realizamos o cadastramento para regularização de imóveis nos bairros Três Barras, Novo Terceiro, Jardim Leblon, Umuarama I e II, e estamos iniciando no Distrito da Guia, Novo Colorado, Ribeirão do Lipa e Dr. Fábio I e II. Nesta última localidade, estamos realizando o recadastramento para entregar mais 539 títulos. Também iniciaremos o cadastramento do bairro Novo Horizonte. Quero destacar que a regularização do Dr. Fábio é um sonho desde o primeiro ano de nosso mandato como vereador, em 2013. Agora, na Secretaria de Habitação, estou contribuindo, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, para realizar o sonho da população dessa região. Quero enfatizar que o título não é um documento aleatório, mas sim, aumenta o valor do imóvel em 30%. Esse título é a garantia de cidadania e humanização. Além disso, no Centro Comunitário do Altos da Serra, mais 3.200 famílias receberão títulos até dezembro deste ano. A determinação do prefeito Emanuel é entregar 10 mil títulos até o final deste ano”, relatou.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, lembrou que o título definitivo confere dignidade às pessoas. Ele também mencionou que o Contorno Leste melhorará a vida de quase 300 mil famílias.

“A gestão já asfaltou o Dr. Fábio I e II, Altos da Serra I e está finalizando o II. Quase 100% de asfalto em um período de gestão e meia. Vejam a transformação, basta lembrar da poeira que havia quando caminhávamos por aqui. Agora, estamos fornecendo títulos para valorizar os imóveis. E não posso deixar de mencionar os 6 km do Contorno Leste que passam por aqui no Dr. Fábio, algo que ninguém acreditava, e inauguraremos em 30 dias. Essa obra permitirá chegar ao São João Del Rei em 5 minutos. Vejam o que essa obra trará para a região, mais progresso e valorização desta área de nossa cidade. O Contorno Leste atravessa 55 bairros e valorizará e melhorará a vida de cerca de 300 mil pessoas. Uma área antes repleta de poeira, onde uma casa valia R$ 50 mil, agora pode custar até R$ 300 mil. Convido todos a comparecerem à entrega da primeira etapa do Contorno Leste”, afirmou.

Vítor Antônio, morador do bairro desde a sua fundação, relatou que receber o documento de sua casa é uma de suas maiores conquistas. “É a maior alegria do mundo receber esse documento, e só pudemos conquistar isso nesta gestão. Emanuel é um prefeito muito bom”, afirmou.

A moradora dona Pedrina Natalina da Silva também expressou sua felicidade, destacando que o prefeito Emanuel Pinheiro realizou o sonho dela e de sua família. Ela lembrou que a gestão levou asfalto para o seu bairro.

Dona Maria das Graças, emocionada, contou que seu marido a abandonou, deixando-a sem nada. “É uma alegria receber esse documento. Foi Deus quem preparou isso para mim. Eu era casada, ele não me deu nada e foi embora. Pedi a Deus que minha casa estivesse em meu nome. Agradeço ao prefeito por isso”, compartilhou.

A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária também está realizando um mutirão de regularização fundiária no Dr. Fábio 1 e 2, que começou nesta semana e continua até o final deste mês. Neste mutirão, a meta é regularizar mais 3.537 lotes nesses dois bairros.

Presentes no evento estavam os vereadores Cezinha Nascimento, Rogério Varanda, Sargento Vidal, Marcos Britto Jr. e Kassio Coelho. Além disso, o presidente do bairro Dr. Fábio I, José Milton Mendes, conhecido como “Neno”, o presidente do bairro Dr. Fábio II, Jocimar Ernesto Silva, o ex-vereador por Cuiabá Misael Galvão, o secretário de Governo de Cuiabá Wiltinho Coelho, e outras autoridades e líderes comunitários e religiosos.

