Em Minas Gerais, ministro da Saúde habilita novos serviços de Oncologia para expandir atendimento especializado no SUS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou, neste sábado (12), uma portaria que habilita o Hospital Universitário Ciências Médicas (HUCM), em Belo Horizonte (MG), com serviço de hematologia. Mais de 5,5 milhões de pessoas serão beneficiadas com a ampliação do atendimento oncológico na capital mineira, alinhado ao programa Agora Tem Especialistas, criado pelo Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Com os novos recursos, a expectativa é realizar mais de 2 mil cirurgias e 17 mil procedimentos especializados — como exames, consultas, colonoscopias e biópsias.

O hospital universitário, mantido pela Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA), destina 100% de seus leitos de internação, consultas ambulatoriais e exames complementares aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a habilitação em hematologia de alta complexidade, o Instituto Oncológico passa a contar com recursos permanentes para o atendimento especializado em câncer.

“Com isso, queremos assegurar que o diagnóstico ocorra em até 30 dias e que o início do tratamento aconteça, no máximo, em mais 30 dias. No caso do câncer, isso é decisivo. No câncer, o tempo é vida. Realizar o diagnóstico no momento certo e iniciar o tratamento o mais rápido possível pode significar a diferença entre a vida e a morte”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.



O país contará com o Super Centro Brasil para Diagnóstico de Câncer que, com o uso de tecnologia de ponta, reduzirá de 25 para cinco dias o tempo de emissão do parecer médico para os pacientes do SUS. A iniciativa prevê a realização de até mil laudos por dia e 400 mil por ano, com o apoio técnico do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Em visita ao Laboratório de Simulação Realística (LabSim) da Faculdade de Ciências Médicas, o ministro reforçou a importância do espaço para o desenvolvimento de habilidades práticas durante a formação de profissionais de saúde. Com o uso da inteligência artificial aliada a manequins de pacientes, o laboratório possibilita que os alunos vivenciem situações clínicas de urgência e emergência que farão parte da sua realidade profissional no futuro.

Ainda em Minas Gerais, o ministro da Saúde visitou o Centro Materno Infantil de Contagem. A unidade filantrópica tem gestão municipal e atende aos pacientes do SUS. Para fortalecer o cuidado com a saúde da mulher, gestante e bebê, o Ministério da Saúde já investiu R$ 2,9 milhões na região.

“Hoje estamos anunciando aqui para Contagem/MG R$ 24 milhões em parcela única para apoiar as ações que o município já vem realizando, como a abertura de leitos de terapia intensiva para crianças. Além disso, estamos incorporando um recurso permanente, através do Agora Tem Especialistas, de R$ 96 milhões por ano para realização de cirurgias cardíacas, procedimentos de cateterismo e procedimentos de exames especializados”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A meta é que, com esse aporte anual, o município possa realizar 1.000 cirurgias cardíacas, 500 cateterismos e 500 exames especializados por ano, contribuindo para a redução das filas de espera e o aumento da capacidade de atendimento especializado na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Brasil retoma produção de insulina após 20 anos

A agenda do ministro da Saúde em Minas Gerais teve início na sexta-feira (11), com a entrega simbólica do primeiro lote de insulinas produzidas no país por meio de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). A cerimônia ocorreu na fábrica da Biomm, em Nova Lima (MG), e marcou a retomada da produção nacional do medicamento essencial para pessoas com diabetes. Foram entregues 207.385 unidades, sendo 67.317 frascos de insulina regular e 140.068 de insulina NPH.



Com a conclusão da transferência de tecnologia, o Brasil passará a produzir 50% da demanda nacional dessas duas versões de insulina ofertadas pelo SUS, o que representa cerca de 45 milhões de doses por ano. A medida fortalece a política de acesso gratuito a medicamentos no SUS e amplia a autonomia do país na produção de insumos estratégicos.

Ainda em Minas Gerais, o ministro participou da 16ª edição do Conexão Empresarial Anual 2025, realizada em Ouro Preto. Durante o evento, Padilha apresentou as ações de fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), com destaquepara a soberania sanitária, o desenvolvimento tecnológico e a geração de empregos no país.

