Em Osaka, Governo de MT conhece estratégias para otimizar serviços públicos digitais

O governador Mauro Mendes se reuniu com o Governo de Osaka, no Japão, para tratar do “GovTech Osaka”, como é chamada a agência de transformação digital da cidade japonesa, nesta terça-feira (10.6).

O objetivo do encontro foi buscar conhecimento sobre a estratégia utilizada por Osaka para otimizar o trabalho e oferecer serviços públicos de melhor qualidade à população, por meio de serviços digitais.

Osaka é uma das 10 principais cidades inteligentes do mundo, por sua abordagem inovadora e eficiente em mobilidade e transporte, infraestrutura, tecnologia, aliadas à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

“Viemos conhecer as estratégias usadas por eles para transformação digital do serviço público, algo parecido com aquilo que estamos fazendo em Mato Grosso com o MT Cidadão. Importante ver, aprender com eles, que são referência em cidades inteligentes, para tentar melhorar o que estamos fazendo em Mato Grosso e, assim, trazer uma maior eficiência no atendimento à nossa população”, afirmou Mauro Mendes.

Os avanços nesse setor de serviços digitais teve início em 2020, após a Covid, com a necessidade de otimizar o atendimento e conectar as pessoas, por meio de aplicativos, para facilitar a vida do cidadão. Tudo aliado à proteção de dados dos usuários.

“Criamos esse sistema para otimizar o atendimento, em oito pontos principais, com o objetivo de fornecer informações em um esforço conjunto entre os municípios da província de Osaka, e para melhorar o serviço público”, destacou Nakatani Motonobu, diretor executivo do Departamento de Estratégias para Cidades Inteligentes de Osaka.

Compõem a comitiva do Governo os deputados estaduais Nininho Bortolini e Beto Dois a Um, os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil), Rogério Gallo (Fazenda), Laice Souza (Comunicação), César Roveri (Segurança Pública) e Basílio Bezerra (Planejamento e Gestão), e o procurador do Ministério Público de Contas, Alisson Alencar.

Fonte: Governo MT – MT