Em podcast, técnica afirma que incentivo do Governo do Estado gera resultados significativos para o esporte

Convidada do podcast “Conecta Jovem” desta quinta-feira (29.12), a técnica de Luta Olímpica em Mato Grosso, Luzia Fernandes, afirmou que o Estado é referência em investimentos esportivos.

“Somos um dos estados que oferece bolsa atleta e um dos quatro a conceder bolsa técnico, além de Rio de Janeiro, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Esta é uma grande conquista, pois muitas vezes o treinador precisa tirar dinheiro do próprio bolso para dar o mínimo de conforto à sua equipe. Em 2022, participamos de 19 competições e saber que o auxílio cai todo final de mês faz toda a diferença. Você tem aquele recurso para viajar, que te ajuda na passagem, hospedagem e alimentação”, afirmou a treinadora e campeã mundial.

“Para mim, sempre foi um orgulho representar e falar do nosso Estado. Onde vou, faço questão de levar nossa bandeira e, literalmente, me enrolar nela. Mato Grosso é bem temido no meio esportivo, por ser considerado um celeiro de estrelas e, graças a uma união de forças – entre atleta, família, técnico e poder público – tem representantes, de todas as idades, na seleção brasileira de Luta Olímpica”, complementou.

Kaio Henrique, atleta de Luta Olímpica por Mato Grosso e beneficiário da bolsa atleta, também afirmou que o incentivo do Governo para promover o esporte acaba elevando o nível do Estado tanto no cenário nacional quanto internacional.

“A ideia é essa – fazer com que amadores se profissionalizem e tragam resultados para o estado, dentro e fora do tatame. Até porque, o esporte é fundamental, não só para a qualidade de vida como para a formação de jovens atletas”, analisou.

O ex-judoca David Moura, secretário adjunto de Esporte, ressalta que o esporte transforma o jovem, traz valores diários e faz com que ele aprenda a lidar com as derrotas. “Ultimamente, estamos vendo uma juventude com dificuldade de lidar com frustrações. Por isso, acredito que o esporte ainda é o caminho para aprender a vencer as dificuldades da vida. Hoje, temos o exemplo nacional do estádio-escola, uma escola do Governo dentro da Arena Pantanal, cujo objetivo é formar faixas pretas dentro e fora do tatame”, finalizou Moura.

O 10º episódio do podcast “Conecta Jovem” já está no ar, nas principais plataformas do Governo de Mato Grosso. Para ouvir, basta clicar nas plataformas Spotify ou Youtube.

Fonte: GOV MT