Em Seminário da Polícia Federal, TRE-MT reforça cooperação com forças de segurança

A integração das forças de segurança foi destacada como ponto essencial para o sucesso das eleições, pelo juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), Luís Aparecido Bortolussi Júnior. A fala foi feita na manhã desta quarta-feira (17.09), durante a abertura do Seminário Longa Manus Mato Grosso, realizado pela Polícia Federal (PF), no Plenário do Tribunal.

O magistrado ressaltou a parceria institucional com a PF e a importância de fortalecer, cada vez mais, a interlocução entre o TRE-MT e os órgãos de segurança. “Esta aproximação é fundamental para garantir a tranquilidade do processo eleitoral, reforçando a prevenção e a atuação conjunta diante de eventuais ocorrências. Quando somamos esforços, unimos expertise e ampliamos a capacidade de resposta do Estado. Nos colocamos à disposição, também, para promovermos um seminário conjunto futuramente, focando na troca de experiências e aprimoramento de ações para a segurança das eleições”, afirmou.

O juiz auxiliar justificou, ainda, a ausência da presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, que está participando do Fórum Nacional VerDemocracia, em Belém (PA). “Transmito seus cumprimentos, reiterando que ela colocou o Tribunal está à disposição para fomentar esta parceria, especialmente na realização das Eleições Gerais de 2026”, acrescentou.

Além de ceder o Plenário, o TRE-MT dá suporte logístico ao evento da Polícia Federal, disponibilizando móveis, sistema de som, gravação, transmissão e estrutura de treliças, garantindo a plena execução da programação.

Segundo o superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso, delegado federal Fabrício Fernando Diogo Braga, o seminário Longa Manus busca promover o diálogo entre as esferas de segurança e justiça, ampliando as possibilidades de cooperação técnica e operacional. Ele também agradeceu a acolhida do TRE-MT. “Agradeço ao TRE-MT, por nos proporcionar o local para realização do evento. Estamos muito satisfeitos em receber os representantes das instituições de segurança e de Justiça. O crime não conhece fronteiras, portanto, a cooperação é fundamental”, frisou.

Mãos estendidas

O nome do seminário, Longa Manus, significa “mãos estendidas” em latim, simbolizando a união de esforços como elemento essencial para a ampliação e o fortalecimento das ações desempenhadas pelas instituições participantes.

