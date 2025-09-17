ELEIÇÕES
Em Seminário da Polícia Federal, TRE-MT reforça cooperação com forças de segurança
A integração das forças de segurança foi destacada como ponto essencial para o sucesso das eleições, pelo juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), Luís Aparecido Bortolussi Júnior. A fala foi feita na manhã desta quarta-feira (17.09), durante a abertura do Seminário Longa Manus Mato Grosso, realizado pela Polícia Federal (PF), no Plenário do Tribunal.
O magistrado ressaltou a parceria institucional com a PF e a importância de fortalecer, cada vez mais, a interlocução entre o TRE-MT e os órgãos de segurança. “Esta aproximação é fundamental para garantir a tranquilidade do processo eleitoral, reforçando a prevenção e a atuação conjunta diante de eventuais ocorrências. Quando somamos esforços, unimos expertise e ampliamos a capacidade de resposta do Estado. Nos colocamos à disposição, também, para promovermos um seminário conjunto futuramente, focando na troca de experiências e aprimoramento de ações para a segurança das eleições”, afirmou.
O juiz auxiliar justificou, ainda, a ausência da presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, que está participando do Fórum Nacional VerDemocracia, em Belém (PA). “Transmito seus cumprimentos, reiterando que ela colocou o Tribunal está à disposição para fomentar esta parceria, especialmente na realização das Eleições Gerais de 2026”, acrescentou.
Além de ceder o Plenário, o TRE-MT dá suporte logístico ao evento da Polícia Federal, disponibilizando móveis, sistema de som, gravação, transmissão e estrutura de treliças, garantindo a plena execução da programação.
Segundo o superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso, delegado federal Fabrício Fernando Diogo Braga, o seminário Longa Manus busca promover o diálogo entre as esferas de segurança e justiça, ampliando as possibilidades de cooperação técnica e operacional. Ele também agradeceu a acolhida do TRE-MT. “Agradeço ao TRE-MT, por nos proporcionar o local para realização do evento. Estamos muito satisfeitos em receber os representantes das instituições de segurança e de Justiça. O crime não conhece fronteiras, portanto, a cooperação é fundamental”, frisou.
O nome do seminário, Longa Manus, significa “mãos estendidas” em latim, simbolizando a união de esforços como elemento essencial para a ampliação e o fortalecimento das ações desempenhadas pelas instituições participantes.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra cinco homens de terno em pé, posicionados na frente de uma mesa de plenário, em ambiente formal. No primeiro plano, aparecem as bandeiras de Mato Grosso, do Brasil e da Polícia Federal, além de um arranjo de flores, indicando a realização de um evento institucional. Ao final do texto, tem uma galeria com mais fotos do evento.
Fonte: TRE – MT
Núcleo de Justiça Restaurativa é instituído no âmbito do TRE-MT para promover a cultura de paz
A difusão de práticas restaurativas e de comunicação não-violenta no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) possui agora uma estrutura própria, criada especialmente para atuar na criação de uma cultura de paz. O Núcleo de Justiça Restaurativa da Justiça Eleitoral (NJR) foi instituído por meio da Portaria nº 312/2025, assinado pela desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente da instituição.
A Justiça Restaurativa é uma política pública que busca tratar os conflitos de forma mais humana, por meio do diálogo, da reparação de danos e no fortalecimento das relações. A iniciativa está alinhada à Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu diretrizes para a Política Nacional de Justiça Restaurativa no Poder Judiciário
De acordo com a portaria, o NJR terá atribuições como promover a formação de facilitadores, disseminar metodologias de comunicação não-violenta, atuar na prevenção e tratamento de conflitos internos e estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas e comunitárias. O núcleo também apoiará magistrados, servidores e colaboradores em ações voltadas ao diálogo e à mediação, além de incentivar estudos, eventos e campanhas para consolidar um ambiente mais humanizado e colaborativo.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, ressaltou que o núcleo representa um avanço institucional ao integrar a Justiça Eleitoral às políticas nacionais de Justiça Restaurativa. Segundo ela, a iniciativa contribui para a melhoria das relações interpessoais e institucionais, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. “Queremos que o TRE-MT seja reconhecido não só pela eficiência na realização das eleições, mas também pela forma como cultiva relações de confiança e de paz. O Núcleo de Justiça Restaurativa é um passo firme nessa direção, mostrando que é possível unir Justiça e humanidade”, assegura.
O coordenador do núcleo, o juiz-auxiliar da Presidência Luís Aparecido Bortolussi Júnior, destacou que a medida reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com práticas modernas de gestão e convivência institucional. “A Justiça Restaurativa nos convida a olhar para os conflitos de forma construtiva, valorizando o diálogo e o respeito mútuo. No TRE-MT, queremos consolidar uma cultura em que as diferenças sejam tratadas com empatia, escuta ativa e corresponsabilidade. É um passo importante para tornar a instituição mais humana e fortalecida em seus vínculos”, observou.
O NJR será coordenado pelo juiz-auxiliar da Presidência e terá como vice-líder o coordenador de Pessoal. Também farão parte representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Corregedoria Regional Eleitoral e da Diretoria-Geral, além de facilitadores designados ou voluntários com formação específica.
A Portaria nº 312/2025 estabelece que as práticas restaurativas deverão ser conduzidas exclusivamente por facilitadores(as) capacitados(as), nos termos do plano pedagógico mínimo orientador estabelecido pela Resolução CNJ nº 225/2016, podendo ser admitida cooperação interinstitucional, por meio de convênios ou acordos de cooperação.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra o aperto de mão de duas pessoas. Uma delas veste um terno azul-marinho e a outra, uma blusa branca. Ambas estão com as mangas compridas, e o aperto de mão sugere um acordo ou parceria entre as duas partes, em alusão à Justiça Restaurativa na solução de conflitos.
Fonte: TRE – MT
Estagiários da Prefeitura de VG atuam no atendimento a eleitores em cartórios eleitorais no Município
Os cartórios da 20ª Zona Eleitoral e da 49ª Zona Eleitoral (ZE) recebem apoio de estagiários da Prefeitura Municipal de Várzea Grande para atuação nas Centrais de Atendimento. A iniciativa visa reforçar a estrutura de atendimento ao público para cadastramento biométrico de eleitores. A colaboração dos estagiários é resultado de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e o Município.
São dez estudantes universitários atuando junto aos dois cartórios: cinco em cada um. O estágio é destinado a alunos de cursos relacionados às atividades exercidas, como Direito, Administração, Gestão Pública, Tecnologia da Informação, entre outros.
O objetivo da ação é complementar o ensino dos estagiários, proporcionando aprendizagem profissional, social e cultural. O estágio também contribui para o desenvolvimento da vida cidadã e do trabalho, além de estimular habilidades de comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas.
A estudante de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Mariana Quella da Silva, de 19 anos, faz estágio no Cartório da 20ª Zona Eleitoral. Ela relatou que é essencial ter o primeiro contato com a profissão ainda como estudante. “Por mais que o estágio não trabalhe com as áreas mais específicas do curso, ele propõe ao estudante o necessário nessa fase inicial, como as relações interpessoais e as relações de hierarquia”, afirmou.
As atividades desenvolvidas pelos estagiários contemplam o atendimento ao eleitor e à eleitora e o apoio na preparação das Eleições Gerais de 2026 e das Municipais de 2028. Além disso, os estudantes terão a oportunidade de acompanhar processos administrativos do serviço público, auxiliar na organização de documentos, participar de projetos internos e observar o funcionamento de sistemas informatizados.
A chefe de cartório da 20ª Zona Eleitoral, Simeres Albuquerque Godoy, reafirmou a importância dessa parceria para que a Justiça Eleitoral contribua com a formação desses jovens. “Representa um reforço para a força de trabalho da Central de Atendimento de Várzea Grande, trazendo energia e novas ideias. O programa contribui para a formação de talentos, preparando futuros colaboradores alinhados à cultura organizacional da Justiça Eleitoral”, declarou.
O acordo vai até agosto de 2030, quando completará cinco anos de sua vigência.
Estagiária: Laís Guilherme (com supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#ParaTodosVerem: A imagem mostra a entrada de um Fórum Eleitoral no Brasil. O edifício tem fachada moderna, com grandes portas de vidro e paredes brancas e douradas. Acima da entrada, há um letreiro que diz “Fórum Eleitoral” e, abaixo, “Central de Atendiemnto ao Eleitor”, com o brasão da República Federativa do Brasil ao centro. O chão é feito de tijolos de cimento.
Fonte: TRE – MT
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio em Nova Olímpia
A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, por tentativa de feminicídio, na noite desta terça-feira (16.9), em Nova...
Faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar com 30 porções de drogas e munições
Policiais militares da 5ª Companhia Independente prenderam na noite desta terça-feira (16.9), dois homens e uma mulher suspeitos por tráfico...
Polícia Civil e Bem Estar Animal resgatam cães e roedores e interditam canil clandestino em Cuiabá
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), e a Secretaria de Bem Estar Animal, da...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
