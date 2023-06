Em Sessão, Varanda apresenta indicações de melhorias para os bairros de Cuiabá

Serão cerca de 40 filhotes de cães e gatos disponíveis para adoção já devidamente vermifugados e vacinados

O vereador Sargento Vidal (MDB) irá realizar no próximo sábado (24.06), a partir das 16h, o 39º Evento de Adoção de Pets no Parque Tia Nair, no bairro Jardim Itália, em Cuiabá. O objetivo é estimular e conscientizar a população a ser tutor de um pet e diminuir o número de abandonados na capital.

Para o evento, estarão disponíveis cerca de 40 filhotes de cães e gatos já devidamente vacinados e vermifugados. E o futuro tutor precisa se atentar a alguns requisitos básicos como ter a casa toda murada e fechada com portão, ter ciência da necessidade de dar continuidade às vacinas, vermifugar o pet anualmente, não acorrentar ou deixar em local insalubre com pouco espaço.

“Este é um evento que já faço há muitos anos e com o sucesso de ter milhares de cãezinhos e gatinhos adotados. Com o passar do tempo, venho tendo parceiros que também são amantes da causa como os protetores independentes, ONGs e empresários da rede de pets, como o Marlon da Agropev que sempre está com a gente, a Dra veterinária Andrea Janaina, que é secretária-adjunta do Bem-Estar Animal, entre muitos outros. E neste sábado iremos estar no Parque Tia Nair com vários cãezinhos e gatinhos que estão esperando por um novo lar. A pessoa precisa gostar de um pet para poder adotá-lo. Serão feitas algumas perguntas no local tipo uma seleção de pessoas, uma vez que tudo esteja certo poderá levar o animal para casa e em alguns casos aleatoriamente irei visitá-los, cerca de três ou quatro meses depois para ver se está tudo certinho”, declarou ele.

Vidal foi eleito pela bandeira da Causa Animal na qual trabalha a mais de 35 anos, fazendo diversos resgates livrando-os de maus-tratos e punindo seus agressores uma vez que por 30 anos atuou na Segurança Pública como policial militar. Na Câmara, o parlamentar conseguiu incluir a causa na Comissão de Transporte, Urbanismo e Meio Ambiente que passou a ser também de Defesa dos Animais.

Por diversas vezes o hoje parlamentar usou de sua farda para impor a lei e dar uma melhor condição de vida para os tantos animais salvos por ele, além de ter passado praticamente toda a sua vida buscando um lar de amor e carinho aos pets, bem como ter buscado parcerias para exames e demais atendimentos necessários para a saúde animal.

“Ver esses animais tendo a oportunidade de ter uma nova história é a minha grande recompensa, muitos são abandonados, vítimas de maus-tratos, principalmente, com a pandemia, época em que aumentou muito o número dessas incidências por ter sido espalhada uma fakenews de que os pets eram transmissores do vírus. Hoje ainda estamos tendo que lidar com as consequências deste ato covarde, pois animais na rua, sem castração, a proliferação é muito grande, principalmente de gatos. Então a nossa defesa continua sendo muito grande em prol da castração e desses eventos que sempre fazemos para tentar diminuir ao máximo o número de abandonados”, frisou.

