Cuiabá
Em solenidade na Câmara, 150 famílias recebem títulos definitivos de propriedade em Cuiabá
Em Cuiabá, 150 famílias dos bairros Altos da Serra 2, Vila Verde, Três Barras, Milton Figueiredo e Alvorada receberam neste sábado (4) os títulos definitivos de propriedade de seus imóveis. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal e contou com a presença do prefeito Abilio Brunini, da presidente da Câmara, vereadora Paula Calil, e da secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher.
A ação faz parte do Programa Casa Cuiabana da Prefeitura, que busca destravar processos antigos e garantir segurança jurídica às famílias. Todos os documentos entregues já estão devidamente registrados em cartório, sem custo adicional para os beneficiários.
“Muitos estavam esperando há muito tempo. O título definitivo permite que a pessoa tenha sua casa reconhecida pela Prefeitura e pelo cartório, podendo vender, reformar, ampliar ou deixar de herança. Além disso, ela passa a contribuir com o IPTU, ajudando no desenvolvimento econômico da cidade”, afirmou o prefeito Abilio.
Além da segurança patrimonial, a iniciativa fortalece as mulheres, já que a Prefeitura prioriza colocar os imóveis em seus nomes. “Isso garante estabilidade para as mães que muitas vezes ficam responsáveis pelo lar e pelos filhos. É uma forma de justiça social e de proteção”, completou o prefeito.
A presidente da Câmara, Paula Calil, destacou o simbolismo da entrega ocorrer na Casa de Leis, que é a casa do povo. “O título dá dignidade, segurança e estabilidade às famílias. É a garantia de que aquela moradia é realmente delas. Para muitas mulheres chefes de família, isso significa um futuro mais protegido para os filhos”, afirmou.
A secretária Michelle Dreher explicou que o mutirão de regularização vem destravando milhares de processos acumulados. “A Secretaria está 100% empenhada para cumprir nosso papel. Infelizmente, recebemos uma Secretaria muito bagunçada com dois mil processos parados internamente e outros nove mil parados com empresas terceirizadas. Reorganizamos fluxos e priorizamos os mais antigos, como os entregues hoje. Teremos mais entregas em novembro, em dezembro”, relatou.
O momento foi de emoção para famílias como a de Katiane Faria de Ponte, moradora do Altos da Serra 2, que esperou oito anos para receber o documento. “É um alívio saber que agora a casa está no meu nome. Tenho quatro filhos e essa segurança é por eles também. Saber que, aconteça o que acontecer, eles terão um lugar garantido, não tem preço. ”
Novas entregas estão previstas para novembro e dezembro, o programa de regularização fundiária segue avançando e promete alcançar milhares de famílias cuiabanas até o fim da gestão. Somente neste ano, 400 títulos estão prontos e divididos por bairros, outros 6.500 estão em cartórios aguardando os trâmites finais.
Também participaram da cerimônia o secretário de Planejamento Nivaldo Carvalho e o secretário adjunto de Relações Comunitárias, Amarildo Batista, bem como, os vereadores Demilson Nogueira, Dilemário Alencar e Cezinha Nascimento.
#PraCegoVer
A foto mostra o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a presidente da Câmara, Paula Calil e os moradores que receberam os títulos definitivos de propriedade de seus imóveis.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Feira atrai público na 13 de Junho e prefeito estuda nova edição em outro ponto do Centro
A “Feira do Centro”, realizada neste sábado (4) na Rua 13 de Junho, chegou à terceira edição com muita animação, público expressivo e boas expectativas tanto para os comerciantes quanto para os visitantes em busca de lazer, cultura e boas compras. A programação contou com apresentação de siriri do grupo Laura de Vicunã, do bairro Pedra 90, e show do músico Neto Moraes, que embalaram quem passou pelo local.
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, conversou com comerciantes ambulantes, lojistas e consumidores, acompanhando de perto a receptividade da população ao projeto. Ele adiantou que a próxima edição será em outro ponto da cidade.
“Foi muito bom. Sábado que vem a gente vai experimentar em outra rua. Acredito que tivemos uma atração de público excelente, mas queremos levar esse movimento também para outras ruas do Centro. A Rua 13 de Junho está superaquecida, então vamos liberar para os veículos e fazer esse teste em outro trecho”, afirmou Abilio.
O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, destacou a organização do evento. “Já cadastramos mais de 70 feirantes, com feira livre, hortifruti, artesanato, antiguidades, além dos ambulantes. A ideia é que esse movimento gere desenvolvimento. Agora estamos avaliando os pontos positivos e negativos para aprimorar cada vez mais o formato”, explicou.
Para os comerciantes, a feira tem sido sinônimo de boas vendas. “Graças a Deus está muito legal, estou vendendo bastante. Os clientes procuram de tudo, desde meias até peças íntimas. Para mim está sendo ótimo”, relatou a vendedora ambulante Anette Zephirin.
Cirlene Maria Salles Soares, que levou produtos caseiros para a feira, também comemorou os resultados. “Eu vendo pão, peta, pão caseiro, bolo, bala baiana e bolo gelado — todos os meus produtos são caseiros. O movimento está muito bom, até 30% acima do normal. Essa foi minha primeira vez aqui, mas já participo da Feira da Agricultura Familiar às segundas-feiras. Estou muito feliz com a saída dos produtos”, contou.
O morador do Jardim Vitória, Charlie Hudson, que fazia compras com a família, elogiou a variedade e o horário do evento. “Gostei da quantidade de lojas abertas hoje e da disposição para atender a população. Durante a semana é difícil porque saímos tarde do serviço, então o sábado é propício para compras e também para passear com a família”, comentou.
Segurança e organização
A segurança no local foi garantida pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, com apoio de agentes de trânsito e policiais militares que atuam por meio do Programa Atividade Delegada.
Durante o evento, o trecho entre as avenidas Getúlio Vargas e Isaac Póvoas é fechado para veículos das 7h às 16h, transformando a via em espaço exclusivo para pedestres. A medida garante mais segurança ao público e fortalece o comércio local.
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) também participa da ação garantindo fluidez e segurança para quem transita nas ruas interditadas e nos passeios públicos. “Oferecemos conforto e tranquilidade aos visitantes”, destacou o secretário-adjunto Robson Pereira.
#PraCegoVer
A foto mostra o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, conversando com comerciantes ambulantes na Feira do Centro.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura reforça frota do transporte público com 110 ônibus para o dia da prova do CNU em Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), vai reforçar a frota do transporte público neste domingo (5), data de realização do Concurso Nacional Unificado (CNU). Ao todo, 110 ônibus estarão em circulação, sendo os 98 veículos que já operam normalmente aos domingos e mais 12 adicionais para atender à alta demanda esperada em razão da prova.
Desde o dia 1º de maio, quando foi implantada a tarifa zero aos domingos, o sistema de transporte coletivo da capital já passou a operar com um incremento de 22,5% na frota, medida que vem garantindo conforto e agilidade à população. Com o reforço deste fim de semana, a Prefeitura assegura que todos os candidatos terão condições de se deslocar gratuitamente e com segurança até os locais de prova.
Segundo a Semob, o planejamento foi elaborado para que o serviço funcione de forma eficiente durante todo o dia, cobrindo os principais trajetos e horários de pico. A ampliação da frota integra o conjunto de ações da gestão municipal voltadas para a melhoria da mobilidade e da qualidade do transporte público.
“Nosso objetivo é facilitar a vida dos cuiabanos e garantir que ninguém tenha dificuldade para chegar ao local da prova. O transporte gratuito aos domingos é um compromisso com a população e um incentivo à inclusão”, destacou o prefeito Abilio Brunini.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Feira atrai público na 13 de Junho e prefeito estuda nova edição em outro ponto do Centro
Em solenidade na Câmara, 150 famílias recebem títulos definitivos de propriedade em Cuiabá
Bombeiros realizam desencarceramento de vítima e resgate de bois após caminhão tombar em rotatória
Prefeita Flávia Moretti acompanha mutirão de atendimentos no bairro São Mateus
Círculo de Paz promove escuta, desperta sonhos e união entre crianças durante Expedição
Segurança
Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai
Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e...
Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e...
Polícia Militar frustra tentativa de homicídio e detém dupla com arma de fogo e munições em Cáceres
Policiais militares do 6º Comando Regional frustraram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (3.10), em Cáceres (220 km...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil5 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
Brasil5 dias atrás
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
-
CIDADES5 dias atrás
TJMT amplia Rede de Proteção à Mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Mutirão Eleitoral acontece neste sábado (27), no distrito do Coxipó do Ouro
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Batalhão Ambiental da PM prende suspeito por pesca irregular e apreende 86 unidades
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Conab realiza leilões quarta e quinta, em apoio à safra 24/25 no Sul do país
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeito Cláudio Ferreira inaugura rede de infraestrutura no Alfredo de Castro e dispara críticas à Energisa
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Poços de Caldas vai sediar o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras