Em Vila Bela: “É a primeira vez que uma primeira-dama de Estado pisa em região de fronteira”, lembrou o empresário Gustavo Staut

Mais um passo importante para o desenvolvimento foi dado, na tarde desta quarta-feira (23), em Sinop. O prefeito Roberto Dorner entregou nas mãos do empresário Carlos Júlio Haacke, da Haacke Empreendimentos, o alvará de construção do SKY 360, prédio comercial que será edificado na rotatória do cruzamento das avenidas Figueiras com Magda Pissinatti, no residencial Florença. “Sinop já tem um ganho muito grande com essa empresa se estabelecendo e construindo em nossa cidade. Com esse prédio, então, vai chamar a atenção do mundo, onde os grandes investidores, as pessoas que trabalham no agronegócio, vão ter um lugar especial para trabalhar. Então eu fico muito feliz”, destacou Dorner.

Esse é o primeiro prédio do complexo que será construído a partir da parceria da Haacke Empreendimentos com a World Trade Center (WTC) – maior plataforma de negócios e investimentos do mundo -. A unidade deve contar 25 andares e foi pensado na sustentabilidade. “O prédio vai ser altamente sustentável em todos os sentidos, desde a parte externa dos vidros e a tecnologia que vai ser usada, a parte de ar-condicionado, que vai ser central, de uma forma tecnologia verde, e tudo mais vai ser sustentável dentro do prédio. A tecnologia vai ser utilizada para poder fazer acessos e controles, tudo isso também tem envolvido sustentabilidade e alta tecnologia”, destacou o presidente da Haacke Empreendimentos, Carlos Júlio Haacke.

O SKY 360 faz parte da primeira fase de implantação do complexo, como explicou Carlos Dalben, representante da Mundial Lançamentos. “Foi feito uma reserva de 8 terrenos no local [região do Florença], onde esses terrenos vão ser compostos em várias fases do empreendimento. A primeira fase, é o Sky, que será feito na rotatória. As demais [torres] serão subsequentes. Vai ter hotelaria, centro de saúde com hospital, centro de educação, nós vamos ter outros centros comerciais e corporativos, bem como também alguns residenciais estão previstos, mas isso dentro de um faseamento de obras ao longo de 10 a 15 anos todos esses produtos”, pontuou, ao destacar que devem construídas 10 torres.

Dalben destacou ainda a importância da marca WTC para o empreendimento. “O WTC é a maior grife de negócios do mundo. Quando se fala em negócios, o WTC aparece em primeiro hoje, então é a maior marca de negócios do mundo, então ele sugere uma centralidade de negócios, tanto pelo empreendimento, pelo local físico, como da WTC Business Club, onde há uma interligação de empresários, de empresas relacionadas ao agro e também outras que vão operar e direcionar suas atividades, operações, eventos no complexo”, acrescentou.

A Câmara de Vereadores também teve papel fundamental para que esse projeto saísse do papel. “Havia a necessidade de alteração da tabela, que tem os parâmetros para a construção de edifícios. Tinha uma limitação e alguns vazios da lei em algumas regiões da cidade, então, nós entendemos como importante essa alteração mesmo antes da conclusão do Plano Diretor para liberar realmente esse tipo de empreendimento. A gente fica feliz de ver hoje a entrega do alvará do primeiro prédio desse complexo de edifícios. São empresas investindo na cidade, trazendo emprego, renda e desenvolvimento e, nós lá na Câmara, somos parceiros em qualquer legislação que venha sempre a destravar o município e melhorar o desenvolvimento urbano da cidade”, destacou o presidente da Câmara, vereador Paulinho Abreu.

A entrega do alvará foi feita no gabinete do prefeito e contou com a presença também do secretário de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves e, do diretor do ProdeUrbs, Luiz Henrique Magnani.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT