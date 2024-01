Em visita à ALMT, presidente da Câmara de Comércio Índia Brasil discute parceria

O Governo de Mato Grosso e as prefeituras estão investindo R$ 289,1 milhões em obras de melhorias na infraestrutura de 43 municípios do Estado. Desses recursos, R$ 200,5 milhões foram repassados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) e o restante corresponde a contrapartida oferecida pelos municípios.

Os convênios foram assinados nesta quinta-feira (18.01), em evento no Palácio Paiaguás, que contou com a presença de prefeitos, senadores e deputados federais e estaduais. O maior convênio assinado foi com o município de Nova Mutum, para o asfaltamento de duas rodovias municipais. Serão investidos R$ 40,1 milhões, sendo R$ 18,9 milhões repassados pelo Estado.

Para o prefeito de Nova Mutum, Leandro Félix, a atuação do Governo garante segurança para os municípios trabalharem.

“Nós prefeitos trabalhamos lá na ponta com o cidadão e aquilo que nós combinamos com o Governo do Estado é cumprido, é feito. Aquilo que nós falamos aqui, nós podemos chegar lá na ponta e executar e se comprometer com o cidadão, porque a gente sabe que o Governo do Estado vai cumprir”, afirmou.

Os recursos serão utilizados para asfalto urbano, construção de calçadas, reforma de prédios públicos, construção de uma ponte, sistema de drenagem, iluminação de avenidas e outros equipamentos públicos.

O governador Mauro Mendes reforçou o compromisso do Estado com os municípios, para fazer entregas para a população, desde os menores até os maiores municípios de Mato Grosso.

“Em alguns municípios estamos repassando recursos para o prefeito fazer calçadas. Isso melhora a qualidade de vida dos cidadãos, melhora o aspecto urbanístico. Em outros, que já venceram o desafio de ter 100% de asfalto na zona urbana, começamos a levar esse benefício até a zona rural, porque lá também moram dezenas, centenas, às vezes milhares de mato-grossenses que trabalham e precisam de qualidade de vida no ir e vir”, disse.

Os municípios beneficiados foram Alto Taquari, Aripuanã, Barra do Bugres, Bom Jesus do Araguaia, Campo Verde, Campos de Júlio, Canabrava do Norte, Canarana, Castanheira, Chapada dos Guimarães, Colíder, Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, General Carneiro, Guiratinga, Indiavaí, Itanhangá, Itaúba, Itiquira, Jauru, Juara, Juína, Matupá, Mirassol D’Oeste, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Ubiratã, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Sapezal, Sorriso, Tangará da Serra, Terra Nova do Norte, Tapurah, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.

“Não tem um município do Estado de Mato Grosso que não foi agraciado com um convênio, ou com asfalto, ou com uma ponte, com aduelas, nos últimos cinco anos. Todos foram beneficiados com serviços de infraestrutura, que eu não tenho dúvida, melhoraram muito a qualidade de vida dos cidadãos”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.



Para a realização dos convênios, as prefeituras protocolam projetos na Sinfra. Após a aprovação, os recursos são repassados pelos municípios, que ficam responsáveis pela execução das obras.

“Hoje temos um governo que arrumou as finanças, que faz as parcerias. Hoje eu vi um convênio de mais de R$ 40 milhões. O Estado diz para os municípios organizarem seus projetos, trazerem os projetos, porque vão ter um bom parceiro para arrumar os recursos, para fazer os investimentos”, opinou o deputado estadual Max Russi.

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, destacou a importância dos investimentos em infraestrutura realizados pelo Estado. “Eles trazem desenvolvimento, trazem geração de emprego, competitividade para as cidades, segurança para as pessoas. Esse é, sem dúvida, um dos grandes legados deste governo”, disse.

Para o senador Jayme Campos, nunca os municípios tiveram tantos recursos para investir. “É quase recorrente. Nunca teve tanto dinheiro para os prefeitos deste país, sobretudo em Mato Grosso na atual gestão. E isso é fruto de trabalho sério”, afirmou.

A senadora Margareth Buzetti elogiou os investimentos em infraestrutura e testemunhou sobre os avanços que presenciou no Distrito Industrial de Cuiabá. “Estão levando dignidade de infraestrutura, gerando emprego e renda, dando dignidade à vida do cidadão”, disse.

O suplente de senador Mauro Carvalho destacou os números. “Vocês prefeitos, sabem o quanto são importantes esses convênios para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Esse governo tem feito a diferença para todos os mato-grossenses”, disse. Já a deputada federal Gisela Simona elogiou o compromisso do governo.

Estiveram presentes no evento os senadores Wellington Fagundes, Margareth Buzetti e Jayme Campos, o suplente de senador Mauro Carvalho, os deputados federais Abílio Brunini e Gisela Simona, os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Wilson Santos, Paulo Araújo, Max Russi, Dr. João, Beto Dois a Um, Diego Guimarães e Valmir Moretto, os secretários de Estado chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, de Assistência Social e Cidadania, Grasi Bugalho, de Educação, Alan Porto, de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, de Segurança Pública, César Roveri, de Saúde, Gilberto Carvalho, de Comunicação, Laice Souza, controlador-geral do Estado, Paulo Farias, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Mendes, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges, presidente do MT PAR, Wener Santos, presidente do MT Gás, Aécio Rodrigues, diretor presidente da Ager, Luis Nespolo, além dos prefeitos e vereadores dos municípios.

Fonte: Governo MT – MT