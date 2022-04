Emanuel anuncia chamada pública para suprir a necessidade médica da rede municipal de saúde

O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou que a Secretaria Municipal de Saúde está preparando a realização de um processo de chamada pública para credenciamento de serviços médicos. O comunicado foi feito nesta terça-feira (26), durante a transmissão da live semanal realizada pelo gestor em suas redes sociais. Segundo ele, a medida tem como objetivo suprir, de forma imediata, a necessidade apresentada pela rede pública de Cuiabá.

De acordo com o chefe do Executivo, o processo já foi disponibilizado para a análise do Conselho Municipal de Saúde e, instantaneamente, após a aprovação deve ser colocado em prática. A ação se faz necessária por conta do cumprimento de decisão judicial que, mesmo diante da contínua baixa de profissionais existente na Capital, proíbe a Secretaria de efetuar qualquer tipo de contratação direta para preencher esse déficit.

“Há uma rotatividade de médicos enorme na rede, como sempre existiu. Mediante isso, montamos um plano de ação, que foi entregue ao Ministério Público, para a Justiça Estadual, e estamos seguindo rigorosamente. Nossa gestão tem um foco, que é avançar e melhorar cada vez mais a saúde pública de Cuiabá. Não temos dúvidas que vamos entregar uma saúde muito melhor do que aquela que recebemos em 1º de janeiro de 2017”, explicou Emanuel.

Emanuel relatou ainda que, como parte desse plano, foi feito um processo seletivo público para 414 vagas imediatas para médicos, das quais 300 eram para clínico geral e as demais para outras especialidades. No entanto, apenas 88 médicos foram aprovados, sendo 75 clínicos gerais e 13 especialistas. Ainda assim, deste total de classificados, somente 55 assumiram os cargos disponibilizados.

“Infelizmente, desses 55 médicos que assumiram os cargos, 30 já faziam parte do quadro da SMS, saindo do contrato e passando para seletistas. Ou seja, apenas 25 médicos novos entraram na rede diante das mais de 400 vagas oferecidas. Isso representa menos de 5% da necessidade que precisamos suprir. Portanto, não tem quem queira mais resolver esse problema do que eu, mas não posso burlar o processo seletivo”, disse.

O prefeito destacou ainda que, ao mesmo tempo, a Secretaria de Saúde também trabalha para realização de um concurso público que, em breve, terá a data anunciada. “A preparação do concurso está adiantada e, inclusive, o próprio Sindicato dos Médicos participa das reuniões da Comissão Especial. Tudo isso, está sendo respeitado dentro do nosso plano de ação. Tenham certeza que a saúde segue avançando respeitando a lei e com transparência”, pontuou.