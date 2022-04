Emanuel e embaixador da Índia assinam Declaração de Intenções para desenvolvimento de projetos em Cuiabá

O prefeito Emanuel Pinheiro e o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, assinaram nesta quarta-feira (20), de forma simbólica, uma Declaração de Intenções, que visa fortalecer as relações diplomáticas entre a capital mato-grossense e o país asiático. O documento foi apresentado pelo próprio chefe do Executivo municipal e estabelece a execução uma série de ações que podem ser realizadas em parceria.

Entre as iniciativas propostas estão: busca por investimento do Governo da Índia ou da iniciativa privada para fortalecimento da cultura indiana em Cuiabá; definir o tamanho da estátua de Mahatma Gandhi, que ficará no Parque da Paz (em construção na região Sul); Viabilização de informações, acervos históricos e fotográficos, para construção de uma exposição permanente de Gandhi.

“Além disso, como forma de homenagear a terra natal do embaixador, vamos trabalhar para oficializar Hyderabad como a cidade-gêmea de Cuiabá e também para construir o museu e centro cultural indiano. São projetos que pretendemos construir por meio dessa parceria Cuiabá-Índia, conforme houver viabilidade. Vamos dividir as riquezas das nossas experiências, culturas e tradições”, explicou o prefeito Emanuel.

O embaixador Suresh Reddy, destacou que a assinatura do documento é de extrema importância, pois ele mostra de forma clara os projetos que podem ser desenvolvidos, ajuda a construir uma ligação entre Cuiabá e a Índia, além de servir como fundador da parceria. Segundo ele, a expectativa é que ao longo dos próximos anos, as tratativas avancem e as ações sejam concretizadas.

“De fato, uma parceria com esse tipo de visão é uma das primeiras vezes que acontece. Poucas cidades têm a capacidade de agregar a história e a modernidade como Cuiabá vem fazendo. O que vemos é uma grande possibilidade de integração, por meio da cultura e da competência de conseguir firmar essas parcerias. Já estamos avançando consideravelmente na questão da estátua e também da exposição sobre Gandhi”, relatou o embaixador.

A superintendente da Academia de Artes Ciências e Letras do Brasil (Acilbras), Profª Jacy Proença, avaliou que, por meio da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, Cuiabá conseguiu demonstrar em dois dias de visita do embaixador todo potencial e valor da cultura local.

“Esperamos que o embaixador se torne um cuiabano de coração. O prefeito Emanuel Pinheiro me surpreende sempre. Estou muito entusiasmada, pois nos 303 anos de Cuiabá, somos presenteados com um acordo de geminação como este. Como escritora, poeta e pesquisadora, fico extremamente empolgada em saber que vamos estreitar laços históricos e culturais entre o Brasil e a Índia, por meio de Cuiabá”, disse a superintendente.

Também participaram do ato os secretário municipais de Governo, Luis Claudio, de Turismo, Zito Adrien, de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, o adjunto de Sustentabilidade, Alex de Deus, o presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau, a diretora da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá, Mariza Bazo, e o presidente da Femab, Walter Arruda.