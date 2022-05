Emanuel Pinheiro entrega 900 títulos de propriedade

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou, nesta segunda-feira (9), mais de 900 títulos definitivos de propriedade aos moradores do bairro Dr. Fábio II, localizado na região Leste de Cuiabá. De acordo com o chefe do Executivo, a concessão dos documentos é fruto de um trabalho contínuo desenvolvido por uma gestão compromissada com os bairros mais carentes e com o cidadão que mais precisa do apoio do poder público.

Emanuel lembrou que no início de seu primeiro mandato como prefeito de Cuiabá, em 2017, lançou o programa “Meu Lar, Minha Conquista”, por meio do qual mais de 20 mil títulos de propriedades foram entregues até o fim de 2020. Ele destacou ainda que, a região do Dr. Fábio I e II e Altos da Serra I e II, foram uma das contempladas nesse período com mais de 2 mil documentos distribuídos.

“Cuiabá ainda possui um déficit muito grande de regularização fundiária e estamos buscando sanar isso. Como prefeito da Capital, é um sentimento de emoção e alegria indescritível ao promover realizações como esta. É um trabalho contínuo de uma gestão compromissada com o povo e com aqueles que passam uma vida sonhando em dar tranquilidade para sua família”, relatou Pinheiro.

O vice-prefeito José Roberto Stopa, também externou seu contentamento em participar da ação coordenada pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Segundo o gestor, junto com título definitivo de propriedade, os moradores recebem também a valorização de seus imóveis, oportunidades e, principalmente, o direito de legalmente ter uma casa própria.

“É com imensa satisfação que participamos de iniciativas como esta. Quando entregamos um título de propriedade, entregamos junto com o documento mais dignidade e humanização. Essa é a continuidade de um trabalho que está dando resultado e que consegue levar mais qualidade de vida às pessoas, com ações de infraestrutura, saúde, educação, assistência social, regularização fundiária”, comentou Stopa.

Para o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Leonardo Leão, a entrega dos títulos definitivos de propriedade também ultrapassa o valor material garantido legalmente pelo documento. Segundo ele, com esse trabalho a Secretaria dá sua parcela de contribuição para que a gestão Emanuel Pinheiro leve mais dignidade, respeito e cidadania à população cuiabana.

“Por meio dos Títulos de Propriedade, que entregamos devidamente registrados em cartório, o cidadão passa a ter de forma definitiva seu imóvel. Isso acarreta em benefícios de toda ordem, inclusive para financiamentos, melhorias. É com esse espírito que estamos trabalhando, seguindo a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro de fazer uma gestão humanizada”, explicou Leonardo Leão.

A solenidade no Dr. Fábio II contou ainda com a presença dos secretários municipais de Governo, Luis Claudio, e de Obras Públicas, Rauf Macedo. Também participaram o deputado estadual Elizeu Nascimento, além dos vereadores Cezinha Nascimento, Marcrean Santos, Adevair Cabral, e lideranças comunitárias do bairro e de outras regiões da cidade.