Emanuel entrega nova USF e destaca trabalho contínuo para melhorar a saúde pública da Capital

O prefeito Emanuel Pinheiro enfatizou o compromisso da gestão de continuar trabalhando para entregar aos cuiabanos uma saúde pública muito mais eficiente do que a recebida em 2017, quando deu início em seu primeiro mandato como chefe do Executivo. Nesta segunda-feira (20), ele entregou a nova Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Cid Nunes da Cunha, no Parque Cuiabá, que faz parte desse processo de melhoria.

Na obra de reconstrução foram investidos cerca de R$ 157 mil, garantindo uma estrutura totalmente climatizada, com mobiliário novo, e mais confortável tanto para a população quanto para os profissionais que atuam no local. Além disso, a nova estrutura passa a contar com uma equipe especializada de saúde bucal, ampliando a área de atendimento ofertada aos moradores da comunidade.

Segundo Emanuel, a inauguração é resultado de um trabalho contínuo, por meio do qual a saúde pública tem recebido um olhar cuidadoso e de humanização. Ele destacou ainda que a USF do Parque Cuiabá é a 40ª unidade entregue durante sua gestão, somando as obras de reforma e ampliação. De acordo com o prefeito, a meta é continuar fortalecendo a Atenção Básica e reformar novas estruturas até o fim do mandato.

“Mais uma obra que tem a digital da gestão Emanuel Pinheiro e Stopa, que tem o olhar carinhoso, o olhar de acolhimento, o olhar de inclusão e de justiça social para quem mais precisa. Sei que temos muitos desafios, mas estamos avançando e vamos chegar até o fim do nosso mandato entregando uma saúde muito melhor, muito mais equipada e muito mais humanizada do que aquela que recebemos no dia 1º de janeiro de 2017”, disse Pinheiro.

A secretária municipal de Saúde, Suelen Alliend, relatou que por ser uma região extremamente extensa, a USF do Parque Cuiabá é responsável por atender cerca de 16 mil pessoas. Para ela, o número reforça a necessidade da obra executada no local. A secretária contou ainda que, com a entrega da nova unidade, Cuiabá passa a contar com 107 equipes de estratégia de saúde da família e 49 de saúde bucal.

“Para nós é um motivo de muita alegria entregar mais essa unidade. É uma região muito extensa e sabemos da dificuldade que às vezes enfrentamos para atender toda a população. Mas, hoje, o prefeito inaugurou uma unidade toda revitalizada, climatizada e com novas equipes. Não posso deixar de registrar o apoio do deputado federal Emanuelzinho, que tem destinado emendas importantes para concluirmos as obras na saúde”, comentou Suelen.

A entrega da USF também teve a participação do vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, do presidente da Associação de Moradores do Parque Cuiabá, Hermes Silva Filho (Carioca), e dos vereadores Adevair Cabral, Marcrean Santos, e Kássio Coelho.