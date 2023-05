Emanuel parabeniza mãe do ex-governador Dante de Oliveira pelo aniversário de 102 anos

A 5ª edição do Pedal Ecológico da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) reuniu, neste domingo (30), quase 500 ciclistas que, logo às 6h, saíram do Parque das Águas em direção à comunidade Coxipó do Ouro. O evento, que já se consolidou como uma tradição esportiva em Cuiabá, resultou na arrecadação de cerca de 1,6 tonelada de alimentos.

O percurso de 28 quilômetros foi dividido entre: 12 quilômetros de trajeto pavimentado e outros 16 quilômetros de estrada vicinal. Para este ano, além de uma confraternização com almoço e música ao vivo, a Semob ainda realizou o sorteio de quatro bicicletas profissionais e diversos outros brindes aos participantes.

O Pedal Ecológico é uma edição especial do tradicional “Pedal da Semob”, que acontece todas às terças-feiras. Semanalmente, os ciclistas se reúnem na Orla do Porto, sempre às 20h, e percorrem de 23 a 25 quilômetros pelos principais pontos turísticos da cidade. O secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, celebrou o engajamento dos cuiabanos no evento.

“Temos observado que a cada edição, conseguimos reunir um número maior de participantes, chegando neste ano a quase 500 pessoas. É um número importante, pois a gestão Emanuel Pinheiro tem se dedicado para ofertar à população eventos que promovam o lazer, o esporte, a integração social e, nesse caso, a solidariedade”, disse Samaniego.

O coordenador do Pedal Ecológico da Semob, Raimundo Ribeiro, destacou que para realização desta 5ª edição, o evento contou com a parceria de empresas privadas. Contou ainda que a mais de 1,6 tonelada de alimentos será transformada em cestas básicas e nas próximas semanas a secretaria irá se organizar para efetuar as doações.

“Vamos buscar a Secretaria de Assistência Social e a nossa primeira-dama Marcia Pinheiro, para fazer a entrega àqueles que precisam da nossa ajuda. É importante agradecer também os nossos parceiros, vereador Paulo Henrique, Ciclo Machado, Nilson Cortinas e S2 Bike Shop Cuiabá, que nos ajudaram com as bicicletas para os sorteios”, finalizou Raimundo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT