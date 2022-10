Emanuel Pinheiro anuncia tarifa social a R$ 1 no dia da votação do 2º turno das eleições

MARIA BARBANT – A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou retificações no Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro Reserva nº 009/2022/GS/SME incluindo os cargos de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Motorista Categoria “D” (TMIE – Motorista Categoria D) e Técnico de Nível Superior – Nutricionista. A retificação foi publicada na Gazeta Municipal Nº 480 que circulou no dia 07 / 10.

Na edição da Gazeta Municipal nº 482 que circula nesta terça-feira (11), foi publicado Edital Complementar abrindo o prazo para isenção da taxa de inscrição para esses cargos. Assim, o período de isenção para os interessados em concorrer aos dois cargos será de 13 à 15/10.

Para os demais cargos o prazo de isenção foi encerrado dia 07/10/.

O prazo de inscrição continua o mesmo até o dia 30/10 assim como os demais itens e subitens do edital, que continuam inalterados. Com os acréscimos dos dois cargos as vagas ofertadas passam a ser de 1.980 mais cadastro de reserva.

O Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviço por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva (Nº 009/2022/GS/SME) da Secretaria Municipal de Educação visa o ano letivo de 2023, em funções de nível médio, superior e superior com especialização, com remuneração de R$ 1.555,53 até R$ 4.628,62. Os candidatos aprovados atuarão em substituição de servidores efetivos a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

As vagas oferecidas neste processo seletivo simplificado para o nível médio são de Instrutor de Libras, Intérprete de Libras, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Nutrição Escolar (TNE), Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviço Geral (TMIE-ASG) e Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Motorista Categoria D.

Para as funções com exigência de nível superior as vagas são para Professor de Ensino Fundamental nas disciplinas de Ciências, Educação Artística/Arte, Educação Física, Geografia, História, Letras/Inglês, Letras/Língua Portuguesa, Pedagogo e Matemática e, Técnico de Nível Superior – Nutrição.

Nas funções de nível superior com especialização, Professor Pedagogo com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial.

Os candidatos interessados devem fazer sua inscrição somente pelo site do Instituto Selecon. As inscrições só serão efetivadas com o pagamento do boleto bancário. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 para as funções cujo pré-requisito seja nível médio técnico e nível médio e, de R$ 40,00 para superior e superior com especialização.

No ato da inscrição o candidato deverá optar pelo grupo de unidades educacionais em que gostaria de atuar, identificando uma das Regionais, Norte, Sul, Leste, Oeste, Escolas do Campo (única com a sub-opção de escolha de unidade escolar).

A seleção será feita em etapa única, de Avaliação de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com a função e pontuação.

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Prestador de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro Reserva será a soma dos pontos obtidos na etapa realizada de Avaliação de Títulos, com critérios de desempate elencados no edital. Caso o candidato convocado para a entrega de títulos deixe de fazê-lo, será sumariamente eliminado do certame. O resultado final será divulgado no dia 29/12, na Gazeta Municipal.