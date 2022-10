Emanuel Pinheiro anuncia transporte público gratuito em 30 de outubro

NATHANY GOMES – O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou, nesta terça-feira (19), que Cuiabá irá implementar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabelece a gratuidade do transporte coletivo no 2º turnos das eleições presidenciais de 2022, marcado para ocorrer no próximo dia 30 de outubro. A decisão, com data de 18 de outubro, é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.