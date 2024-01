Emanuel Pinheiro conserta obra do gabinete de intervenção do Estado e atendimentos são retomados

O prefeito Emanuel Pinheiro conseguiu consertar mais um problema deixado pelo gabinete de intervenção na Saúde do município de Cuiabá. Desta vez, foram solucionados os inúmeros problemas estruturais da Unidade da Saúde da Família (USF) Ouro Fino/Serra Dourada, os serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) foram retomados e uma equipe de saúde bucal será instalada na unidade.

A obra foi entregue pela intervenção sem vaso sanitário, com pia quebrada, vazamentos, cano furado, sem ralo, sem rede de tecnologia da informação, sem computador, portas sem pintura e maçaneta, sem ar condicionado, sem televisão para os usuários. No local também havia goteiras, macas enferrujadas e outros equipamentos desgastados.

“O que nós estamos vendo dia após dia é que a intervenção só existiu no discurso, na prática o que houve foi uma maquiagem nos problemas da Saúde de Cuiabá. Dia após dia nós precisamos solucionar problemas deixado pelos que aqui passaram e continuaremos solucionando esses problemas com a determinação de pensar no usuário do SUS e nos servidores da nossa Secretaria Municipal de Saúde (SMS)”, afirmou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Foi realizado um checklist dos problemas e soluções e com isso a retomada do atendimento foi realizada. Segundo o secretário, a expectativa é que uma equipe de saúde bucal também atenda no local.

Por determinação do prefeito, todos os problemas foram solucionados pelo secretário-adjunto de Atenção Primária, José Ricardo de Amorim Santana. Ele esteve no local e comemorou as soluções encontradas.

“Quando eu via o jeito que estava e o estado que estava eu fiquei assustado, mas com a ajuda dos servidores, a nossa equipe, todos nós comemoramos o retorno da gestão Emanuel Pinheiro, ficaram felizes vendo que tudo que está sendo solicitado nós estamos conseguindo resolver o mais rápido possível”, afirmou José Ricardo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT