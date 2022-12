Emanuel prorroga prazo do Mutirão Fiscal e acordos podem ser feitos até o dia 20 de dezembro

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), promove, na tarde desta quinta-feira (1), a partir das 14h, o lançamento oficial do Código de Ética dos Agentes Públicos, no Auditório Maestro China, localizado na sede da Secretaria de Educação (SME), na capital.

Instituído pela gestão Emanuel Pinheiro, em julho, via Decreto nº 9.198/2022, o texto dispõe das normativas gerais de condutas, comportamentos e atitudes a serem cumpridas pelos servidores de forma direta e indireta, considerado um marco no funcionalismo público do município.

Uma das temáticas do evento será o combate à corrupção, que é celebrado internacionalmente na data de 9 de dezembro. O evento, que será híbrido, contará com a participação de 120 pessoas presencialmente e haverá ainda a transmissão via plataforma Google Meet e Zoom. A iniciativa irá reforçar a cultura da transparência e fortalecimento das políticas públicas de controle interno.

O evento terá como palestrantes, o ouvidor-geral do Município, Heitor Reyes, o corregedor-geral do município, Paulo Emílio Guimarães, auditora pública interna, Luana kahara Karasiaki Fortes Coleta e o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Moisés Maciel.

Serviço:

Assunto: Lançamento do Código de Ética dos Agentes Públicos

Data: Quinta-feira (01)

Horário: 14h

Local: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Diogo Domingos Ferreira, 292 – Bandeirantes