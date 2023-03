Emanuel se reúne com secretariado para definir entregas e lançamentos no aniversário de Cuiabá

Por meio de reuniões realizadas durante esta semana com todo secretariado, o prefeito Emanuel Pinheiro definiu parte da programação voltada para celebração do aniversário de Cuiabá. Para comemorar os 304 anos de fundação da capital mato-grossense, o gestor determinou a criação de um calendário de entregas e lançamentos, que passa a ser colocado em prática na próxima semana.

Entre as ações, decididas na reunião de terça-feira (21), que já constam na lista de presentes à população cuiabana está a inauguração da 1ª etapa da Avenida Contorno Leste. A previsão é que, durante o mês de abril, aproximadamente 6,5 quilômetros da via sejam liberados para o uso. Neste momento, cerca de cinco quilômetros estão prontos e, ao mesmo tempo, o trabalho avança para o 1,5 quilômetro restante.

Igualmente, está no planejamento montado pelo prefeito, a inauguração da 1ª etapa da obra de ampliação e requalificação do Mercado Varejista Antônio Moisés Nadaf (Mercado do Porto). No início deste mês, mais de 140 permissionários receberam as chaves das novas instalações. Além disso, a área da educação também será beneficiada na programação, com a entrega de cinco novas unidades de ensino.

“Nesta semana definimos as principais ações que se iniciam já na próxima segunda-feira (27) e se estendem até meados de maio. Vamos nos reunir outras vezes para finalizarmos a programação contando com a contribuição de todas as pastas. Por exemplo, já temos pelo menos mais sete praças para entregar a moradores de diferentes bairros. Nossa gestão é apaixonada por Cuiabá e não poupamos esforços para celebrar essa data tão importante com ações que beneficiam diretamente nosso povo”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

Dentro da extensa programação está ainda o lançamento do programa “Cuiabanco”, que disponibilizará linha de crédito para micro e pequenos empreendedores, com juros zero. Outra iniciativa que será lançada é o “Cuiabá de Prato Cheio”, idealizado pela primeira-dama Marcia Pinheiro e que ;subsidia até 80% dos valores das refeições fornecidas pelos restaurantes credenciados às pessoas em vulnerabilidade social.

“Definimos que a área da assistência social e do fomento ao empreendedorismo, que possuem grande participação da primeira-dama Marcia Pinheiro, também será incluída nessa programação. Ou seja, estamos montando um cronograma completo, que irá alcançar todas as áreas e, principalmente, beneficiará a população de todas as regiões da nossa amada Cuiabá”, afirma Emanuel Pinheiro.

“Por ser uma data tão importante para nossa cidade, decidi pessoalmente organizar o cronograma de entregas e de eventos para o aniversário de Cuiabá. A população cuiabana merece esse presente! Estamos cada dia avançando mais em melhorias em infraestrutura e mobilidade urbana da capital, mas sempre primando pela justiça social, trabalhando sempre para os mais carentes, para os que mais necessitam da nossa gestão”, finaliza. ;

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT