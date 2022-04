Embaixador da Índia destaca receptividade do povo cuiabano e reforça parceria

Acompanhado do secretário de Turismo de Cuiabá, Zito Adrien e do gestor do Centro de Inteligência e Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá, Alex de Deus, o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, percorreu pontos turísticos da capital e do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, no primeiro dia de visitação da autoridade. Sured chegou à capital no dia 19 e terá ampla agenda até 21 de abril.

Atendendo a um convite da Prefeitura de Cuiabá, o embaixador mostrou-se encantado com as iniciativas mantidas pelo Executivo e asseverou a parceria com a gestão Emanuel Pinheiro.

“Gostaria de agradecer ao povo de Cuiabá pela boas-vindas, receptividade. A cidade é muito bonita, cheia de alegria e boas energias o que reflete, justamente, o povo da cidade. É a primeira vez que venho a Mato Grosso e agradeço a cortesia e convite do prefeito Emanuel Pinheiro”, declarou o embaixador.

“Essas tratativas começaram há cerca de um ano, quando o prefeito Emanuel esteve em Brasília e visitou o embaixador em busca de parcerias e alternativas para o nosso turismo. A ideia é projetar nossa cultura e garantir um intercâmbio. Cuiabá se prepara para construir um parque que prestará uma homenagem ao defensor dos direitos civis, Mahatma Gandhi. A interlocução apresenta-se cada vez mais profícua e recebemos autoridade em nossa charmosa cidade. Aqui, ele poderá conhecer os nossos costumes, o local onde o parque será instalado. Estamos muito otimistas com essa interação”, explicou Zito Adrien.

Ratificando a importância do parque para a cultura da paz, o gestor de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Governo de Cuiabá, Alex de Deus, explicou que o projeto de construção do parque nasceu há três anos.

“O prefeito está lançando o parque nacional Mahatma Gandhi, que representa a cultura da paz entre os povos. Esse é um processo de aproximação com o Governo da Índia e o embaixador acredita muito nessa iniciativa. O embaixador está aqui representando o primeiro-ministro da Índia”.

Ele destaca as quatro principais frentes do projeto. “A primeira trata-se de uma estátua de Mahatma Gandhi, que será presenteada pelo Governo da Índia para Cuiabá. O segundo passo é o parque da Paz Mahatma Gandhi, já o terceiro é o acordo de cidades irmãs, então Cuiabá será uma cidade gêmea com alguma cidade da Índia. O quarto, é sediarmos o Dia Internacional da Yoga e ainda o centro de cultura da Índia em Cuiabá. Essa visita representa mais uma etapa do processo de tornar Cuiabá como uma cidade conhecida internacionalmente. O Centro de Inteligência e Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá, que atua junto à Secretaria de Governo, desenvolve ações para tornar a cidade ainda mais internacional, cosmopolita e ainda mais sustentável”, explica.

O Parque – O Parque contará com uma pista de caminhada, playground, espaço pet e academia ao ar livre. Serão 10 hectares de área de lazer e convivência, com toda a estrutura para a prática de atividade física e diversão da população local, terá equipamentos para exercícios de idosos e PCD’s, área pet, guarita, segurança 24 horas, estacionamento, galerias com exposição sobre Gandhi e a cultura da Índia, praça gastronômica e skate park.

Ainda, o espaço beneficiará cerca de 100 mil pessoas que vivem na região Sul (Real Parque, Santa Terezinha, Parque Cuiabá, Residencial Jardim Paulista, entre outros). O projeto foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.