Embaixador da Índia visita Cuiabá e anuncia parceria para Festival Indiano e Semana da Yoga

O Parque da Família Mahatma Gandhi, na Orla do Porto, recebeu na manhã de terça-feira (4) uma visita especial: o embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia, esteve no local para prestar homenagem a Mahatma Gandhi, símbolo mundial da paz e da não violência. A agenda marcou o início de um diálogo promissor entre a Índia e a Prefeitura de Cuiabá, voltado ao fortalecimento cultural, turístico e econômico da capital mato-grossense.

O embaixador, que está no Brasil desde junho deste ano, veio em missão diplomática para se apresentar ao Governo de Mato Grosso e ao município de Cuiabá. Durante a visita, ele anunciou duas iniciativas que prometem aproximar ainda mais as culturas indiana e cuiabana: a Semana da Yoga, programada para junho de 2026, e o Festival Indiano, que reunirá arte, gastronomia, música e tradições do país asiático.

“O Parque Mahatma Gandhi é reconhecido pelo governo indiano e já serve como uma referência dessa presença cultural no centro geodésico da América do Sul. A visita do embaixador reforça a amizade entre os povos e abre portas para novas parcerias”, destacou Gustavo Vandoni, secretário-adjunto municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura (SDTA).

Além de Vandoni, participaram da recepção Karina Colety, da Unidade de Assuntos Internacionais da Casa Civil, Alex de Deus, presidente da Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo de Mato Grosso, e equipes da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Revitalização e novas parcerias

O Parque da Família Mahatma Gandhi, sob gestão da Limpurb, também está incluído no programa de revitalização de áreas públicas da Prefeitura. Segundo Vandoni, a meta é unir esforços do setor público, da iniciativa privada e da comunidade para garantir a conservação e o uso pleno desses espaços.

“Queremos criar uma ponte entre o poder público, o setor privado e os cidadãos, para que os parques e praças sejam mantidos de forma sustentável. Mesmo com as restrições orçamentárias atuais, estamos buscando novos investimentos e parcerias externas para viabilizar esses projetos”, explicou.

A proposta de revitalização acompanha o esforço da atual gestão para requalificar equipamentos urbanos e ampliar a oferta de lazer e cultura na cidade.

Cultura, turismo e desenvolvimento

Para Vandoni, eventos como o Festival Indiano e a Semana da Yoga representam muito mais do que celebrações culturais. Eles integram a estratégia de dinamizar o turismo e movimentar a economia local.

“Esses eventos trazem visitantes, geram renda, estimulam o comércio e a rede de serviços, além de fortalecer o sentimento de pertencimento dos cuiabanos. Nosso papel é facilitar e integrar as ações entre as secretarias envolvidas, Cultura, Ordem Pública, Mobilidade, Segurança e Limpurb, para transformar essas iniciativas em oportunidades de desenvolvimento”, afirmou.

Pontes internacionais

Durante a visita, a equipe da SDTA reforçou o interesse em aprofundar o diálogo com a Embaixada da Índia e ampliar o intercâmbio em áreas como cultura, tecnologia e investimentos.

“Já estabelecemos contato direto com a Embaixada da Índia em Brasília e planejamos uma visita institucional, possivelmente junto ao prefeito Abílio. Assim como fizemos com a Embaixada da Itália, queremos estreitar laços para construir novas oportunidades comerciais e culturais entre Cuiabá e a Índia”, concluiu Vandoni.

Com a visita do embaixador e os novos projetos anunciados, Cuiabá reforça seu papel como cidade aberta ao diálogo internacional, um ponto de encontro entre tradições, culturas e oportunidades que unem o centro da América do Sul à vibrante diversidade da Índia.

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mosrta embaixador da Índia e secretário-adjunto da SDTA ladeados por assessores.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT