Embaixador da Índia visita Cuiabá e anuncia parceria para Festival Indiano e Semana da Yoga
O Parque da Família Mahatma Gandhi, na Orla do Porto, recebeu na manhã de terça-feira (4) uma visita especial: o embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia, esteve no local para prestar homenagem a Mahatma Gandhi, símbolo mundial da paz e da não violência. A agenda marcou o início de um diálogo promissor entre a Índia e a Prefeitura de Cuiabá, voltado ao fortalecimento cultural, turístico e econômico da capital mato-grossense.
O embaixador, que está no Brasil desde junho deste ano, veio em missão diplomática para se apresentar ao Governo de Mato Grosso e ao município de Cuiabá. Durante a visita, ele anunciou duas iniciativas que prometem aproximar ainda mais as culturas indiana e cuiabana: a Semana da Yoga, programada para junho de 2026, e o Festival Indiano, que reunirá arte, gastronomia, música e tradições do país asiático.
“O Parque Mahatma Gandhi é reconhecido pelo governo indiano e já serve como uma referência dessa presença cultural no centro geodésico da América do Sul. A visita do embaixador reforça a amizade entre os povos e abre portas para novas parcerias”, destacou Gustavo Vandoni, secretário-adjunto municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura (SDTA).
Além de Vandoni, participaram da recepção Karina Colety, da Unidade de Assuntos Internacionais da Casa Civil, Alex de Deus, presidente da Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo de Mato Grosso, e equipes da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.
Revitalização e novas parcerias
O Parque da Família Mahatma Gandhi, sob gestão da Limpurb, também está incluído no programa de revitalização de áreas públicas da Prefeitura. Segundo Vandoni, a meta é unir esforços do setor público, da iniciativa privada e da comunidade para garantir a conservação e o uso pleno desses espaços.
“Queremos criar uma ponte entre o poder público, o setor privado e os cidadãos, para que os parques e praças sejam mantidos de forma sustentável. Mesmo com as restrições orçamentárias atuais, estamos buscando novos investimentos e parcerias externas para viabilizar esses projetos”, explicou.
A proposta de revitalização acompanha o esforço da atual gestão para requalificar equipamentos urbanos e ampliar a oferta de lazer e cultura na cidade.
Cultura, turismo e desenvolvimento
Para Vandoni, eventos como o Festival Indiano e a Semana da Yoga representam muito mais do que celebrações culturais. Eles integram a estratégia de dinamizar o turismo e movimentar a economia local.
“Esses eventos trazem visitantes, geram renda, estimulam o comércio e a rede de serviços, além de fortalecer o sentimento de pertencimento dos cuiabanos. Nosso papel é facilitar e integrar as ações entre as secretarias envolvidas, Cultura, Ordem Pública, Mobilidade, Segurança e Limpurb, para transformar essas iniciativas em oportunidades de desenvolvimento”, afirmou.
Pontes internacionais
Durante a visita, a equipe da SDTA reforçou o interesse em aprofundar o diálogo com a Embaixada da Índia e ampliar o intercâmbio em áreas como cultura, tecnologia e investimentos.
“Já estabelecemos contato direto com a Embaixada da Índia em Brasília e planejamos uma visita institucional, possivelmente junto ao prefeito Abílio. Assim como fizemos com a Embaixada da Itália, queremos estreitar laços para construir novas oportunidades comerciais e culturais entre Cuiabá e a Índia”, concluiu Vandoni.
Com a visita do embaixador e os novos projetos anunciados, Cuiabá reforça seu papel como cidade aberta ao diálogo internacional, um ponto de encontro entre tradições, culturas e oportunidades que unem o centro da América do Sul à vibrante diversidade da Índia.
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mosrta embaixador da Índia e secretário-adjunto da SDTA ladeados por assessores.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeita em exercício reforça valor da produçãpo local em feira da indústria
Autoridades políticas e empresariais prestigiaram a abertura da Expoind MT 2025, na noite de terça-feira (4), no Centro de Eventos do Pantanal, como a prefeita em exercício, coronel Vânia Rosa, o governador do Estado, Mauro Mendes, e empreendedores da indústria de Mato Grosso e deputados federais, estaduais e vereadores de Cuiabá. A programação segue até o dia 06, com palestras e exposições.
A prefeita parabenizou os organizadores e destacou a importância da agricultura familiar e da produção de alimentos para o Brasil, lembrando suas próprias origens ligadas ao campo. Lembrou que os estados e produtores que mais geram riqueza e alimento não recebem retorno justo em forma de tributos e investimentos, o que mantém o país em uma lógica “colonial”, onde quem produz continua sendo explorado.
E defendeu que “é preciso valorizar o que é produzido em Mato Grosso. Consumir e promover os produtos locais, fortalecendo a economia e a sustentabilidade”.
Também reafirmou seu compromisso em apoiar o setor produtivo na luta por maior reconhecimento e valorização daqueles que sustentam o país.
Segundo o presidente da FIEMT (Federação das Indústrias de Mato Grosso), Silvio Rangel, a Feira de Negócios da Indústria é um momento histórico para o estado e para o Sistema Fiemt, por ser um grande palco para mostrar a força, capacidade e protagonismo da indústria mato-grossense.
Na oportunidade agradeceu aos expositores, parceiros institucionais, patrocinadores, ao governo, e aos sindicatos e diretores da Fiemt, reconhecendo o esforço da equipe que tornou o evento possível.
E ressaltou que 2025 é um ano simbólico, pois marca os 50 anos da Federação das Indústrias de Mato Grosso, celebrando meio século de trabalho, desafios, conquistas e compromisso com o desenvolvimento estadual.
Por sua vez, o governador Mauro Mendes destacou que a indústria mato-grossense é um setor estratégico e complementar ao agronegócio, responsável pelo forte crescimento econômico do Estado nas últimas décadas. “O futuro de Mato Grosso é promissor, com oportunidades para novos investimentos e expansão industrial sustentável”, pontuou.
Também disse estar preocupado com a situação econômica nacional, devido o desequilíbrio das contas públicas federais e seus possíveis reflexos negativos sobre estados e municípios. “Mas, o governo de Mato Grosso tem feito sua parte, mantendo equilíbrio fiscal e realizando investimentos significativos, o que demonstra que Mato Grosso vive outro cenário se comparado ao cenário econômico brasileiro”, frisou.
A abertura contou com a apresentação cultural do Grupo Flor Ribeirinha, além da palestra com o economista Samy Dana. A prefeita em exercício acompanhou a programação até o final.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá renova frota com 32 novos caminhões de coleta de lixo
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), entregou na manhã desta quarta-feira (5) os primeiros 32 caminhões zero quilômetro que passam a integrar a frota responsável pela coleta de lixo doméstico na capital mato-grossense.
Os novos veículos são do modelo Volkswagen 26.260, equipados com tecnologia Euro 6, reconhecida por reduzir significativamente a emissão de poluentes e o consumo de combustível, garantindo mais eficiência e sustentabilidade ao serviço.
De acordo com a Limpurb, a frota é composta por 30 caminhões truck de 19 metros cúbicos, com capacidade para transportar entre 12 e 15 toneladas de resíduos, e dois caminhões truck de 15 metros cúbicos, com capacidade de 8 a 10 toneladas.
O diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, destacou que a renovação representa um marco importante para a zeladoria urbana e reforça o compromisso da gestão municipal com a eficiência e o cuidado com a cidade.
“Estamos renovando 100% da frota de coleta de lixo doméstico. A partir de hoje, todos os caminhões que circulam em Cuiabá são novos, zero quilômetro. Isso garante mais eficiência, mais economia e menos emissão de poluentes. É um ganho para a cidade, para o meio ambiente e para os servidores que atuam diariamente nesse serviço essencial”, afirmou Wellaton.
Cada caminhão atuará com uma equipe formada por um motorista e três coletores, mantendo a estrutura operacional atual.
Atualmente, Cuiabá recolhe entre 500 e 700 toneladas de lixo por dia, podendo chegar a 800 toneladas nas segundas e terças-feiras, quando há maior volume de descarte. No fim do mês, a média acumulada é de 15 a 16 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos coletados.
Melhorias no sistema de coleta
A entrega da nova frota é mais um passo dentro do processo de modernização e regularização do sistema de coleta em Cuiabá. Em julho deste ano, a Prefeitura apresentou o resultado do plano emergencial de regularização da coleta de lixo doméstico, conduzido pela Limpurb. Após 30 dias de ação intensiva, o município atingiu 98,18% de regularização dos serviços em toda a capital, índice aferido por meio de monitoramento técnico realizado entre 26 de maio e 21 de junho.
Entre as medidas implementadas no plano emergencial, destacam-se o envio diário de relatórios operacionais, o aumento dos setores de coleta de 23 para 25 áreas, a manutenção mínima de 25 caminhões durante o dia e 27 à noite, além da instalação de quatro ecobolsões e da distribuição de 30 contêineres com capacidade mínima de mil litros.
A Limpurb também implantou uma Central de Monitoramento em tempo real, que permite o acompanhamento via GPS de toda a frota de caminhões coletores. A tecnologia garante precisão no cumprimento das rotas, rapidez na identificação de falhas e maior transparência na execução dos serviços.
Além disso, fiscais de campo, conhecidos como “apontadores”, atuam diariamente nas ruas, acompanhando os caminhões e elaborando relatórios que asseguram a qualidade e a continuidade do serviço.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Polícia Penal impede tentativa de fuga de presos custodiados na sala de Estado-Maior de penitenciária
Atletas e técnico do programa de bolsas do Governo de MT são convocados para Surdolimpíadas de Verão no Japão
Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá
Promotoria recomenda revisão em contratos da Prefeitura de Cáceres
Faccionado é condenado a 30 anos de prisão por homicídio de adolescente
Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá
Trinta garrafas de whisky suspeitas de pertencerem a lotes de bebidas adulteradas com metanol foram apreendidas, nesta terça e quarta-feira...
Polícia Militar prende três homens com porções de pasta base e simulacro de arma de fogo
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu três homens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta...
Polícia Civil prende titular de conta usada em tentativa de golpe à prefeitura
A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (5.11), um homem, de 18 anos, titular de uma conta...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
