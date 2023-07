Embaixador da Suíça destaca superpotência do agronegócio mato-grossense e defende parceria: “temos os mesmos objetivos”

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu nesta segunda-feira (31.08) as inscrições para concorrer a ingressos para assistir ao jogo entre Cuiabá Esporte Clube e Flamengo, no camarote da Arena Pantanal, no próximo domingo (06.08).

A ação faz parte do Programa SER Família Inclusivo idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, em parceria com o Dourado e a senadora Margareth Buzetti, e já beneficiou 56 autistas.

Para participar do sorteio, é necessário ter a Carteira de Identificação do Autista.

Os beneficiários de todo o estado podem concorrer aos ingressos. Apenas serão disponibilizadas as entradas para o camarote.

A orientação é que apenas as pessoas que realmente tenham interesse em ir ao jogo, caso sorteados, preencham o formulário.

Como o camarote é disponibilizado pelo Cuiabá Esporte Clube, não é permitida a entrada no local vestindo camisetas de outros times ou seleções.

Para acessar o formulário e participar do sorteio, basta preencher o formulário, clicando aqui.

Como é feito o sorteio

O formulário de inscrições ficará disponível até a manhã de quinta-feira (03.08), sendo que o sorteio será realizado no mesmo dia. Após o sorteio dos oito nomes, será conferido se o sorteado possui a Carteira de Identificação do Autista (CIA) e, confirmada a informação, os servidores da Setasc passam a entrar em contato com os sorteados. Caso haja desistência, novos sorteios serão realizados até que sejam confirmados os oito autistas que irão ocupar o camarote.

Carteira de Identificação do Autista

O documento é emitido de forma gratuita pela Setasc e contém informações específicas e qualificadas da pessoa com o transtorno, o contato de emergência e, caso houver, informações de seu representante legal/cuidador.

O cadastro da CIA, desde setembro de 2022, é realizado pelo aplicativo MT Cidadão, na modalidade digital e ou física (impressa). O prazo para a emissão da carteira digital é de cinco dias, a contar do envio da documentação via aplicativo, análise e aprovação pela equipe da Setasc. Já para a emissão da carteira física, o prazo é de 30 dias. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 98421-4080/(65) 3613-5711 ou no site da Setasc.