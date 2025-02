Embaixadora Mundial do Parajiu-jitsu, primeira-dama de MT fala sobre os benefícios do esporte e transformação de vidas

Um homem suspeito da prática de importunação sexual contra mulheres em vias públicas em Barra do Garças foi identificado e conduzido pela Polícia Civil, em investigações conduzidas pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município.

As investigações iniciaram para apurar diversas denúncias sobre um homem, que estava utilizando uma motocicleta para se aproximar de mulheres em via pública e surpreendê-las com tapas nas nádegas, caracterizando uma série de atos de importunação sexual.

Com base em informações passadas pelas vítimas, os policiais da Delegacia da Mulher de Barra do Garças iniciaram as diligências, que contaram com o auxílio das câmeras do Programa Vigia Mais MT, que captaram imagens essenciais para identificação do autor dos crimes.

Até o momento, foram abertos três inquéritos policiais na Delegacia da Mulher de Barra do Garças para apurar a conduta do investigado, porém a delegada titular da unidade, Luciana Canaverde, acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior, uma vez que muitas vítimas podem não ter procurado a delegacia para denunciar os fatos.

“As investigações continuam para identificar outros possíveis casos com participação do suspeito. É fundamental que as vítimas procurem a delegacia e registrem boletim de ocorrência para que possamos responsabilizar o autor por todas suas condutas”, explicou a delegada.

Fonte: Governo MT – MT