EMEB Abdala José de Almeida, em Várzea Grande, seguirá modelo de gestão cívico-militar a partir de agosto

O objetivo é modernizar o Parque de Iluminação Pública de Mato Grosso e melhorar a qualidade de vida nos municípios. O Governo adquiriu, por meio de concorrência pública internacional, 385.489 luminárias de led para atender os 136 municípios. O investimento total do Governo é de aproximadamente US$ 31 milhões

Mais segurança, economia e modernidade. A prefeitura de Várzea Grande, em parceria com o governo de Mato Grosso, está investindo na troca das lâmpadas convencionais por led. A paisagem urbana da cidade ficará, com isso, mais bonita e iluminada, sendo que 16 mil lâmpadas deverão ser trocadas ainda neste ano.

O secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, explicou que o projeto nesta primeira etapa do lançamento do ‘Programa MT Iluminado’, serão trocadas 5 mil lâmpadas tradicionais por led. “Esta ação contemplará sete bairros e ainda todas as avenidas da cidade. Já inserimos no sistema do governo do Estado a necessidade atual e, prioritariamente, foram aprovadas as 5 mil LEDs”, eplicou.

O governador Mauro Mendes autorizou, um dia após Várzea Grande completar 155 anos de fundação no último dia 15, a ampliação do benefício a todo bairro Cristo Rei, com a finalidade de dar mais segurança e modernidade para a região. “Com isso, estamos solicitando no sistema da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (Sinfra-MT), mais 11 mil lâmpadas de led, que compreenderá todo o bairro”, pontuou o prefeito.

Breno Gomes explica que a troca seguirá cronograma gradativo em outros bairros da cidade. A meta é encerrar a gestão Kalil Baracat com a troca em 100% da cidade. “A programação da Pasta é fazer os trabalhos por bairros, exemplo, Nova Várzea Grande, a equipe técnica faz a troca de toda a iluminação do bairro por completo, retira as lâmpadas tradicionais e já instala as novas de led de 250 watts”.

Estão previstas 30 mil lâmpadas de led para Várzea Grande, em quatro etapas. Finalizando o programa Várzea Grande estará em 90% de iluminação moderna. “O mais importante da mudança de lâmpadas tradicionais por LED é a economia da energia que tem em relação a atual”, enfatizou.

Uma lâmpada de led economiza, em média, de 48 a 50% do custo de energia em relação a uma lâmpada tradicional de 200 watts vapor-metálico. Os investimentos do Programa MT Iluminado contam com a contrapartida de R$ 5 milhões em recursos próprios da prefeitura. “A durabilidade é bem prolongada também. Essas lâmpadas duram em média um ano e meio, já as que estão instaladas na cidade duram de 120 a 180 dias. E, em casos de oscilações de energia, essa média diminui consideravelmente”, destacou Breno.

A Estrada da Guarita é um belo exemplo de modernização em led. Toda a extensão da via pública foi modificada pelo sistema novo que trouxe mais conforto, segurança e tranquilidade aos condutores de veículos e pedestres que circulam na região que é composta por vários bairros e condomínios residenciais, além de ser uma via de trânsito rápido de acesso a capital.

“O programa do governo é espetacular. Abrange quase todo estado de Mato Grosso. E Várzea Grande é a pioneira. Agradecemos a iniciativa do governo do Estado em formatar a parceria que melhora a qualidade de vida do cidadão e traz economicidade aos cofres públicos”, avaliou Kalil Baracat, ao destacar que as Avenidas Ulisses Pompeu de Campos, Avenida Júlio Campos, Avenida da FEB e 31 de Março serão beneficiadas pelo Programa nesta primeira etapa.

As luminárias adquiridas pelo Estado e fornecidas aos municípios que substituirão as lâmpadas tradicionalmente instaladas, por meio de Termo de Convênio com a SINFRA. Caberá às Prefeituras Municipais o serviço de substituição das luminárias tradicionais pelas luminárias de led.