EMEB de Várzea Grande vence concurso nacional da Controladoria Geral da União

Com o tema: “Cidadania Digital: Acesso e Educação para a Democracia”, a edição do Concurso da CGU buscou fomentar o debate e a reflexão sobre a era digital, um assunto muito relevante na atualidade

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, do bairro Mapim, venceu a 13ª edição do Concurso de Desenho e Redação da Controladoria Geral da União (CGU) 2024. A premiação ocorreu na manhã desta sexta-feira (7), na escola e contou com a participação de autoridades municipais e do secretário municipal, Pe. Edson Sestari.

Com o tema: “Cidadania Digital: Acesso e Educação para a Democracia”, a edição do Concurso da CGU buscou fomentar o debate e a reflexão sobre a era digital, um assunto muito relevante na atualidade.

Orientados pelas equipes de professores, coordenadores e pela gestora, os estudantes foram estimulados com o objetivo de despertar a imaginação e o potencial criativo para a execução de desenhos que pudessem expressar o tema cidadania digital através da arte, indicados aos alunos do 1º ao 5º ano e para os alunos do 6º ao 9º ano, que através da redação, discutiram ideias, abrindo espaço para diferentes perspectivas e abordagens sobre o tema.

A EMEB ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’ foi premiada na categoria Escola Cidadã, com trabalho de Plano de Mobilização Escola Cidadã, competindo com outras 26 escolas selecionadas pela comissão julgadora.

De acordo com a diretora da escola, professora Elni Maria Monteiro, a escola mobilizou os alunos para desenvolverem atividades sobre o tema que acabou incentivando e inspirando a participação de todos no concurso.

O superintendente da CGU/MT, Ricardo Plácido Ribeiro destacou o empenho de toda equipe da EMEB na participação no concurso que resultou na vitória da escola na edição de 2024. “Trabalhar com os alunos o tema Cidadania Digital deve ter sido um grande desafio para os professores pois, estamos em um processo digital, não cabendo inibir a criança, mas sim mostrar para elas caminhos que incentivem valores por meio de processos de informação. O papel do professor neste processo é muito relevante pois, além de ser referência para os alunos, eles podem tratar o tema com credibilidade” afirmou.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pe. Edson Sestari, parabenizou a equipe da EMEB pelo trabalho de mobilização realizado pela escola em torno da temática e exaltou a parceria com a CGU pela realização do concurso. “O tema foi extremamente oportuno e mobilizou a discussão pela cidadania e da ética no ambiente escolar. Ser premiado em nível nacional é um orgulho muito grande e estendo para a gestão da prefeita Flávia Moretti/Tião da Zaeli o agradecimento, reforçando que a secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer tem atuado efetivamente com a meta da implementação da ‘Cidade Educadora e Tecnológica e Humanizada’ para Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT