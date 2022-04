Emenda de R$ 800 mil garante implantação do curso de Engenharia de Alimentos na Unemat de Nova Mutum

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Uma emenda parlamentar do deputado Ulysses Moraes (PL), no valor de R$ 800 mil, foi paga. O recurso foi destinado para implantação do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Nova Mutum. O parlamentar fez a destinação em fevereiro deste ano.

Com esse recurso, a unidade pretende dar início ainda a construção de uma nova estrutura para as aulas práticas do curso.

“Em dezembro do ano passado, visitamos a sede da Unemat lá em Nova Mutum e recebemos essa demanda do professor Agilson Poquiviqui, que é o diretor da unidade. Conhecemos toda a estrutura da universidade e nos apresentaram justamente o projeto para esse novo curso. De imediato começamos a trabalhar pela destinação desta emenda”, disse Moraes.

Atualmente, a unidade conta com cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Em dezembro de 2021, quando o parlamentar fez uma visita no local, o objetivo era de expandir os cursos de graduação para ir além de Agronomia, Administração e Ciências Contábeis.

A emenda de R$ 800 mil foi paga neste mês e o deputado espera que esse valor ajude a melhorar a educação e crie novas oportunidades. “Nova Mutum é uma cidade muito próspera, por isso é muito importante que realizemos essas visitas por lá para conversar com os profissionais e com a população para podermos ajudar no que for necessário. Essa é uma cidade que ajuda bastante no desenvolvimento da economia do nosso estado e agora esperamos que com esse curso de engenharia de alimentos ajude ainda mais”, finalizou o deputado.