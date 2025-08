Emenda parlamentar garante construção de horta no Abrigo Bom Jesus

O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) participou, na tarde de segunda-feira (4), de uma reunião com representantes da concessionária Nova Rota do Oeste. Ao lado do secretário municipal de Infraestrutura de Rosário Oeste, Elton Buffon, do assessor de Comunicação, Paulo Linhares, e do vereador, Tico Nazário, o parlamentar tratou do projeto de duplicação da BR-163/364, no trecho que liga os municípios de Jangada a Rosário Oeste, uma obra estratégica para a região.

Juca destacou a importância da duplicação para garantir mais segurança viária, melhorar a mobilidade urbana e fortalecer a logística regional. A obra é considerada essencial para o escoamento da produção e o desenvolvimento econômico de Rosário Oeste e cidades vizinhas.

Os representantes da Nova Rota do Oeste, Luciano Uchoa e Roberto Madureira, apresentaram os primeiros encaminhamentos técnicos do projeto, reafirmando o compromisso da concessionária com o diálogo transparente com o poder público e com a população local.

A pedido do prefeito Mariano Balabam, o secretário Elton Buffon levou as principais demandas da comunidade, com destaque para a travessia que liga o bairro Aeroporto ao restante da cidade, um ponto crítico que exige atenção especial no planejamento das obras.

Uma audiência pública está prevista para os próximos meses, com o objetivo de apresentar o projeto à população e colher sugestões. Para Juca, a participação popular é essencial. “Nosso compromisso é acompanhar de perto esse processo, garantindo que a população seja ouvida e que as soluções apresentadas atendam às necessidades reais da cidade. É assim que construímos políticas públicas eficientes e obras que realmente melhoram a vida das pessoas”, concluiu o parlamentar.

