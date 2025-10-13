Emenda parlamentar garante primeira UTI móvel para Cáceres

O deputado prestigia a entrega da Unidade Odontológica Móvel Foto: Samantha dos Anjos

Cáceres recebeu na [ultima sexta-feira (10), a primeira ambulância UTI móvel do município. A aquisição foi feita por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil do deputado estadual Wilson Santos (PSD) e a contrapartida da prefeitura no valor de R$ 120 mil. A entrega do veículo foi feita em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, com a presença da prefeita Eliene Liberato (PSB), autoridades políticas, lideranças locais, profissionais da saúde, entre outros convidados.

O veículo foi uma indicação da vereadora Elis Enfermeira (PL) feita ao deputado. A parlamentar apontou a necessidade de um veículo com estrutura completa para o atendimento de alta complexidade e transporte de pacientes que necessitam de cuidados intensivos devido emergências críticas, como infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e acidentes graves. A estrutura da ambulância também possui uma UTI Neonatal para atender bebês recém-nascidos.

“É a primeira vez que Cáceres faz a aquisição de uma ambulância completa, com suporte de UTI Neonatal. Temos uma profunda gratidão e o deputado Wilson atendeu esse pedido, na minha primeira ida ao gabinete dele, na Assembleia Legislativa. Na primeira conversa, ele já assinou o documento e quem ganha com isso é toda a população cacerense. Segurança é dignidade aos nossos profissionais da saúde e pacientes. Agradeço o empenho de todos os envolvidos”, declarou Elis.

Wilson Santos adiantou que vai destinar outra emenda para o município. “Uma grande satisfação entregar uma ambulância com essa qualidade para o município. Este resultado é para o povo. A Prefeitura de Cáceres teve agilidade com a documentação para a liberação da emenda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Essa ambulância mitiga sofrimento e traz esperança para todos”, pronunciou.

A prefeita Eliene expôs os investimentos realizados pelo município na área da saúde. “Eu costumo dizer que sempre quando alguém passa por situações na saúde, parente ou alguém próximo, que precisa de um atendimento de emergência que sabe do valor que é uma UTI Móvel. Quero agradecer ao nosso deputado que aportou recursos para que fizéssemos essa aquisição e quem ganha é a população. Não é só um veículo, é trazer esperança, humanização, qualidade e segurança para os nossos pacientes. E, assim, oferecer um atendimento rápido para salvar vidas”, discursou.

Saúde bucal – O deputado aproveitou a visita em Cáceres para prestigiar a entrega de Unidade Odontológica Móvel (UOM), no Centro de Especialidade Odontológicas (CEO), que faz parte do PAC da Saúde do governo federal, que vai garantir ao cidadão mais acesso, cuidado e equidade para a atenção da saúde bucal, principalmente nas nossas comunidades rurais, ribeirinhas, pantaneiras e os bairros periféricos de Cáceres.

A coordenadora estadual de Saúde Bucal da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Andréia Coelho, marcou ressaltou que até o final do ano será entregue um raio-x panorâmico ao município. Ela informou que já são nove unidades odontológicas e chegará a um total de 12 no âmbito de Mato Grosso.

“Não é só um consultório odontológico móvel, é a esperança de muita gente que será atendido. Quero agradecer a essa equipe de Cáceres que não mede esforços. Nós trouxemos todos os projetos para o município, realizamos os cursos e, atualmente, tudo se faz aqui. Assim, houve a redução de encaminhamentos para Cuiabá. Tudo isso, graças a todo o trabalho feito pelos profissionais de Cáceres. Nós estamos à disposição da cidade”, pronunciou.

Além da UTI Móvel, Wilson Santos considerou que a Unidade Odontológica Móvel é outro importante benefício inédito para Cáceres, o que comprova os avanços alcançados pelo município. “Parabenizo o governo federal por trazer essa unidade móvel de saúde, cujo investimento é de 100%, sem nenhuma contrapartida do estado ou município. É a primeira vez que presencio este tipo de entrega. Isso é outro fato inédito para a história de Cáceres”, disse.

Também participaram da cerimônia de entrega, o vice-prefeito Luiz Laudo Paz Landim, vereadores, secretários da gestão municipal e representante do Conselho Regional de Odontologia, entre outros convidados.

Fonte: ALMT – MT