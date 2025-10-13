Política
Emenda parlamentar garante primeira UTI móvel para Cáceres
Cáceres recebeu na [ultima sexta-feira (10), a primeira ambulância UTI móvel do município. A aquisição foi feita por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil do deputado estadual Wilson Santos (PSD) e a contrapartida da prefeitura no valor de R$ 120 mil. A entrega do veículo foi feita em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, com a presença da prefeita Eliene Liberato (PSB), autoridades políticas, lideranças locais, profissionais da saúde, entre outros convidados.
O veículo foi uma indicação da vereadora Elis Enfermeira (PL) feita ao deputado. A parlamentar apontou a necessidade de um veículo com estrutura completa para o atendimento de alta complexidade e transporte de pacientes que necessitam de cuidados intensivos devido emergências críticas, como infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e acidentes graves. A estrutura da ambulância também possui uma UTI Neonatal para atender bebês recém-nascidos.
“É a primeira vez que Cáceres faz a aquisição de uma ambulância completa, com suporte de UTI Neonatal. Temos uma profunda gratidão e o deputado Wilson atendeu esse pedido, na minha primeira ida ao gabinete dele, na Assembleia Legislativa. Na primeira conversa, ele já assinou o documento e quem ganha com isso é toda a população cacerense. Segurança é dignidade aos nossos profissionais da saúde e pacientes. Agradeço o empenho de todos os envolvidos”, declarou Elis.
Wilson Santos adiantou que vai destinar outra emenda para o município. “Uma grande satisfação entregar uma ambulância com essa qualidade para o município. Este resultado é para o povo. A Prefeitura de Cáceres teve agilidade com a documentação para a liberação da emenda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Essa ambulância mitiga sofrimento e traz esperança para todos”, pronunciou.
A prefeita Eliene expôs os investimentos realizados pelo município na área da saúde. “Eu costumo dizer que sempre quando alguém passa por situações na saúde, parente ou alguém próximo, que precisa de um atendimento de emergência que sabe do valor que é uma UTI Móvel. Quero agradecer ao nosso deputado que aportou recursos para que fizéssemos essa aquisição e quem ganha é a população. Não é só um veículo, é trazer esperança, humanização, qualidade e segurança para os nossos pacientes. E, assim, oferecer um atendimento rápido para salvar vidas”, discursou.
Saúde bucal – O deputado aproveitou a visita em Cáceres para prestigiar a entrega de Unidade Odontológica Móvel (UOM), no Centro de Especialidade Odontológicas (CEO), que faz parte do PAC da Saúde do governo federal, que vai garantir ao cidadão mais acesso, cuidado e equidade para a atenção da saúde bucal, principalmente nas nossas comunidades rurais, ribeirinhas, pantaneiras e os bairros periféricos de Cáceres.
A coordenadora estadual de Saúde Bucal da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Andréia Coelho, marcou ressaltou que até o final do ano será entregue um raio-x panorâmico ao município. Ela informou que já são nove unidades odontológicas e chegará a um total de 12 no âmbito de Mato Grosso.
“Não é só um consultório odontológico móvel, é a esperança de muita gente que será atendido. Quero agradecer a essa equipe de Cáceres que não mede esforços. Nós trouxemos todos os projetos para o município, realizamos os cursos e, atualmente, tudo se faz aqui. Assim, houve a redução de encaminhamentos para Cuiabá. Tudo isso, graças a todo o trabalho feito pelos profissionais de Cáceres. Nós estamos à disposição da cidade”, pronunciou.
Além da UTI Móvel, Wilson Santos considerou que a Unidade Odontológica Móvel é outro importante benefício inédito para Cáceres, o que comprova os avanços alcançados pelo município. “Parabenizo o governo federal por trazer essa unidade móvel de saúde, cujo investimento é de 100%, sem nenhuma contrapartida do estado ou município. É a primeira vez que presencio este tipo de entrega. Isso é outro fato inédito para a história de Cáceres”, disse.
Também participaram da cerimônia de entrega, o vice-prefeito Luiz Laudo Paz Landim, vereadores, secretários da gestão municipal e representante do Conselho Regional de Odontologia, entre outros convidados.
Fonte: ALMT – MT
Celebra Cuiabá reúne cerca de 20 mil cristãos em show de Fernandinho
Cuiabá recebeu neste final de semana (11), o Festival Celebra que reuniu cerca de 20 mil cristãos, no Parque Tia Nair. O evento contou com apresentações regionais e do cantor gospel Fernandinho. O Evento teve emenda parlamentar do deputado Thiago Silva (MDB) e apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e governo do estado.
O deputado, que preside a Frente Parlamentar Evangélica, tem apoiado e promovido eventos gospel em diversasregiões de Mato Grosso, como por exemplo a realização da Marcha para Jesus em Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade e também em Rondonópolis.
“Declaramos que Cuiabá e Mato Grosso são do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para o povo de Deus receber em nosso estado o Fernandinho, que possui uma carreira de mais de 20 anos, tanto no Brasil quanto internacionalmente, louvando e ministrando a Palavra do Senhor. Vamos seguir trabalhando com a Frente Parlamentar Evangélica para incentivar a realização de eventos gospel, que propagam o evangelho de Jesus Cristo e fomentam a economia local”, disse o deputado.
O prefeito Abílio Brunini (PL) propôs em seu pronunciamento a realização de um Réveillon gospel para atender o público cristão. O deputado Thiago se comprometeu a destinar a emenda para a realização da virada do ano.
Cristã, Luane Cristina falou da grandeza do evento que reuniu moradores de várias cidades de Mato Grosso. “Com certeza foi um dos maiores shows gospel da história da nossa Capital e queremos agradecera iniciativa do deputado que acreditou nesse projeto e fez história com uma noite de adoração e louvores à Deus. Foi uma benção”, falou.
O coral da Escola Adventista realizou uma apresentação que antecedeu a entrada do cantor nacional Fernandinho. “Para aqueles que apoiam eventos de louvor e adoração, estamos aqui hoje participando desta linda festa do Senhor. Que Deus possa seguir abençoando a todos”, afirmou o diretor da escola, Alfredo Ferreira.
Com mais de 1h30 de um show, Fernandinho pregou o Evangelho de Jesus Cristo e movimentou toda a multidão, cantando seus principais louvores como “Único”, “Galileia”, “Grandes Coisas”, “Santo pra sempre”. “Nesta noite temos que tomar uma decisão radical na nossa vida, ou eu vivo os meus sonhos particulares ou eu abro mão de tudo isso para viver os verdadeiros planos de Deus. É uma grande alegria estar com todos vocês”, disse o cantor.
O vereador Kassio Coelho (Podemos) participou do Celebra e elogiou o trabalho do deputado Thiago.
O deputado Thiago finalizou o Celebra agradecendo a participação da população cristã do Estado de Mato Grosso e reafirmou o seu compromisso em continuar apoiando eventos que propagam o amor de Jesus Cristo.
Fonte: ALMT – MT
ALMT aprova leis que fortalecem políticas de prevenção e diagnóstico do câncer de mama
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) tem atuado de forma efetiva no enfrentamento ao câncer de mama, com a aprovação de quatro leis estaduais que ampliam as ações de prevenção, diagnóstico e conscientização sobre a doença.
As normas complementam a Lei Federal nº 13.733/2018, que instituiu a campanha Outubro Rosa em todo o país, e reforçam o compromisso do Parlamento estadual com a saúde e o bem-estar das mulheres mato-grossenses.
A Lei nº 9.757/2012 institui a campanha Outubro Rosa em Mato Grosso e inclui o mês de outubro no calendário oficial do estado, durante o qual devem ser realizadas ações voltadas à conscientização sobre a prevenção primária e secundária da doença, incluindo palestras, mobilizações e atividades educativas.
A legislação também define o dia 26 como o Dia Estadual de Prevenção ao Câncer de Mama e prevê a divulgação dos direitos garantidos pela Lei Federal nº 11.664/2008, que trata da prevenção e do tratamento do câncer de mama e do colo do útero pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Já a Lei nº 11.705/2022 determina prioridade na realização de mamografias para mulheres de 40 a 70 anos com histórico familiar de câncer de mama ou presença de nódulos, tanto na rede pública quanto na privada. A norma também assegura atendimento preferencial àquelas que realizam acompanhamento periódico ou que estejam em tratamento oncológico, mediante prescrição médica.
A Lei nº 12.854/2025 assegura às mulheres com mama densa o direito de realizar o exame de ressonância magnética associada à mamografia nas unidades públicas de saúde ou conveniadas integrantes do SUS.
Por fim, a Lei nº 11.413/2021 cria o Programa de Exame de Mamografia Móvel (Mamóvel) para levar unidades móveis de mamografia a diferentes municípios, priorizando o atendimento de mulheres entre 50 e 69 anos e regiões com menor cobertura de exames. A iniciativa também busca fortalecer a rede de diagnóstico e tratamento, garantindo acompanhamento às pacientes que apresentarem alterações nos exames.
O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e representa a principal causa de mortalidade feminina por tumores. A médica Larissa Chiuchi descobriu a doença em 2017, aos 35 anos, durante exames preparatórios para um procedimento de fertilização. Na época, ela mantinha uma rotina exaustiva de trabalho, dormia pouco, alimentava-se mal e atribuía o cansaço frequente e a perda de peso à correria do dia a dia. Além disso, estava há dois anos sem ir ao ginecologista, sem realizar os exames preventivos e não mantinha o hábito de fazer o autoexame.
Seu tratamento incluiu cirurgia de mastectomia total (retirada completa) das duas mamas, quimioterapia e uso de bloqueador hormonal por cinco anos. Nesse período, mudou seus hábitos: passou a se alimentar melhor, priorizar o sono, retomar atividades físicas e fortalecer o corpo e a mente.
Há sete anos ela está em remissão e continua realizando exames de acompanhamento, mantendo os cuidados com a saúde. Para que outras mulheres não passem pelo que passou, ela destaca a importância de campanhas de conscientização e de leis voltadas à prevenção e ao enfrentamento da doença.
“Eu acho muito importantes as campanhas e as leis, exatamente por trazerem mais consciência sobre a doença e mostrarem caminhos para o diagnóstico e o tratamento. Quando a gente fala sobre o assunto, outras mulheres passam a se cuidar mais, a prestar atenção aos sinais do corpo e a procurar ajuda médica mais cedo. Quanto antes começar a se tratar, maiores são as chances de cura”, salienta.
Fonte: ALMT – MT
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
