Emocionados, primeira-dama de MT e governador comemoram a união de mais de 200 casais em Água Boa

O dia da confirmação da união de casais e fortalecimento do matrimônio com o Casamento Abençoado foi emocionante. A cerimônia foi realizada neste sábado (30.09), em Água Boa, município localizado na região do Araguaia, a 735 km de Cuiabá, com a celebração do pastor João Batista, da igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira; e a habilitação legal dos casais pelo juiz de Paz Luiz Schuster.

O projeto, idealizado pela primeira-dama de MT, Virginia Mendes, está na segunda edição e desta vez ocorre no formato regionalizado, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, sob gestão da primeira-dama Juliana Souza, apoiado pelo prefeito Mariano Filho.

Ao todo, mais de 200 casais de Água Boa e outras 12 cidades participaram do casamento: Nova Xavantina; Campinápolis; Nova Nazaré; Cocalinho; Gaúcha do Norte; Novo São Joaquim; Querência; São José do Xingu; Ribeirão Cascalheira; Alto Boa Vista; São Felix do Araguaia e Serra Nova Dourada.

A madrinha da cerimônia, primeira-dama Virginia Mendes, e o padrinho, governador Mauro Mendes, brindaram com os casais a nova fase, que também foi comemorada por familiares e amigos.

Emocionada, Virginia Mendes agradeceu às pessoas que se dedicaram ao projeto.

“É uma emoção muito grande ajudar esses casais a realizarem esse sonho. Alguns esperaram por muitos anos para isso acontecer. Quero, de coração, agradecer todas as pessoas envolvidas, especialmente a primeira-dama Juliana Souza e o prefeito Mariano, que colocaram o interesse neste projeto, e também todas as primeiras-damas e prefeitos dos demais municípios que se comprometeram em nos ajudar a realizar este grande evento. É algo desafiador, porque, quando eu penso em algo como o Casamento Abençoado, quero que seja feito com qualidade, então fico tensa como se eu fosse um dos casais”, manifestou.

“Agradeço meu esposo, governador Mauro Mendes, que sonha comigo os meus sonhos, à minha equipe na Unaf que está sempre ao meu lado, e à secretária Grasielle, na Setasc, com sua equipe, por todo esforço. Desejo toda felicidade a esses casais. Que Deus os abençoe”, acrescentou a primeira-dama de MT, Virginia Mendes.

“É uma alegria grande ver que mais de 200 casais estão se unindo hoje pelo casamento abençoado. Nós, eu e Virginia, que estamos há 28 anos casados, sabemos o quanto isso é importante na vida desses casais. É a oportunidade para que eles possam realizar um sonho. Quero agradecer também aos parceiros que trabalharam junto com a primeira-dama Virginia Mendes, porque ela se dedicou de coração para realizar esta grande festa. A família é algo que valorizamos muito, por isso é motivo de comemoração”, destacou o governador Mauro Mendes.

Cerca de 1.500 convidados, além de autoridades, testemunharam a cerimônia, que contou com toda a estrutura que um casamento merece. Todo o projeto foi desenhado e acompanhado pela primeira-dama Virginia Mendes com sua equipe da Unidade de Ações Sociais e Atenção a Família (Unaf), gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), com a secretária Grasielle Bugalho, e equipe com o apoio do Governo de MT, em parceria com os municípios que se inscreveram, através das Secretarias Municipais de Assistência Social.

“Quero agradecer essa grande ação promovida pela primeira-dama Virginia Mendes, que tanto nos inspira, com o apoio do governador Mauro Mendes, que, através da Setasc e a equipe da secretária Grasielle, puderam organizar esse grande Casamento Abençoado para os municípios do Médio Araguaia, fazendo momento de alegria de centenas de pessoas de realizarem o sonho de suas vidas num local preparado com muito amor e carinho”, disse o prefeito de Água Boa Mariano.

A primeira-dama Juliana de Água Boa destacou o momento de gratidão.

“O nosso sentimento é de total ggratidão à nossa primeira-dama Virginia Mendes, com as equipes Unaf e Setasc, que fizeram acontecer esse casamento maravilhoso aqui no nosso Vale do Araguaia, e também à nossa equipe de Assistência Social de Água Boa e a todas as primeiras-damas que participaram e se empenharam nesse evento maravilhoso, onde a gente pode levar alegria e realizar o sonho de tantas famílias. Esse momento, com certeza, vai ficar marcado em nossas memórias”.

Maria Divina (37) e Félix de Fátima (59) são de Água Boa e vivem juntos há três anos. Maria falou da espera pelo Casamento Abençoado.

“Nós sempre falamos que iríamos nos casar. Ele é divorciado há 14 anos e eu nunca realizei o sonho de casar, mas hoje, graças a ação do Governo, realizei o meu grande sonho ao lado do homem que eu amo. Tudo o que a dona Virginia Mendes fez é muito bonito, e o Félix se animou também. Estamos realizando esta grande alegria”, contou Maria Divina.

Para oficializar os matrimônios, o Casamento Abençoado contou apoio da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Anoreg–MT); Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Mato Grosso (Arpen-MT); Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), por meio da Corregedoria de Justiça e Justiça Comunitária; Ministério Público do Estado (MPE) e Tabelionatos Civis Municipais. A documentação foi com os registros civis não tem custo para o Estado e para as famílias, contemplando casais com renda total de até três salários mínimos.

Prefeitos, prefeitas e primeiras-damas de outros 12 municípios do Médio Araguaia participaram da cerimônia: José Pereira Maranhão e Elaine Souza Maranhão (Alto Boa Vista); José Bueno e Ana Lúcia Correa Cação Bueno (Campinápolis); Márcio Conceição Nunes de Aguiar e Haiane Morenna (Cocalinho); Voney Rodrigues e Neusa Petrekic (Gaúcha do Norte); João Teodoro Filho e Edvanda Maria da Silva Teodoro (Nova Nazaré); João Machado Neto e Fernanda Rios Mariano (Nova Xavantina); Leonardo Faria Zampa e Isabella Mendonça Paiva (Novo São Joaquim); Elson Faria e Carla Luiza Lima (Serra Nova Dourada); Fernando Gorgen e Fhabianne Siqueira (Querência); Doutor Sandro José da Luz Costa e Suelen Rodrigues dos Santos (São José do Xingu); prefeita Luzia Nunes Brandão e o esposo Vilson de Assis Lourenço Caiado; prefeita Janailza Taveira Leite e o esposo Wemes Leite (São Felix do Araguaia).

De acordo com a organização do evento, já está no cronograma a realização do Casamento Abençoado em Cuiabá.

O evento também foi prestigiado pelas autoridades: representando a Assembleia Legislativa de MT (ALMT), o deputado estadual Dr. Eugênio; vereadores; comandante do Gefron, tenente-coronel Bugalho; secretários municipais; convidados dos noivos e noivas.