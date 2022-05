Empaer consolida parceria com Consórcio do Vale do Guaporé

O presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Renaldo Loffi, e o prefeito de Nova Lacerda, Uilson José da Silva, assinaram nesta segunda-feira (30.05), o termo de cooperação do Projeto Integrado junto ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental Vale do Guaporé, em cerimônia realizada no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A parceria irá viabilizar a prestação de serviços de pesquisa, fomento e assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares da área de abrangência do consórcio, que engloba os municípios de Campos de Júlio, Comodoro, Conquista d´Oeste, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Vale do São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Nos sete municípios, 6.722 famílias vivem e trabalham em regime de economia familiar. Deste total, 2.787 estão distribuídas em 77 comunidades tradicionais, enquanto outras 3.935 produzem em 41 projetos de assentamentos. A proposta é promover o desenvolvimento das cadeias produtivas de piscicultura, agroindústria, turismo rural, fruticultura, hidroponia, pecuária de leite e apicultura.

O presidente da Empaer, Renaldo Loffi destaca que a assinatura do termo de cooperação formaliza a parceria para iniciar um trabalho de organização dos produtores familiares. “A assistência técnica faz toda diferença na vida do agricultor. Existem dificuldades, mas nossa missão é superá-las e prestar um serviço de eficiência. A parceria da Empaer com o Consórcio é resultado de um trabalho conjunto, que irá trazer melhorias não só para o agricultor como para toda região”.

O prefeito de Nova Lacerda e presidente do Consórcio, Uilson José da Silva, disse estar realizado com a formalização do termo de cooperação. “Vamos trabalhar juntos e buscar melhorias para toda região do Vale do Guaporé. A Empaer é um forte aliado e, sempre que necessitamos de orientação, esteve à disposição por meio de sua equipe técnica”.

O prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Jacob, destacou ser necessário evitar o êxodo rural e que, para isso, o produtor, seus filhos e netos precisam ter qualidade de vida e condições para viver do que produz.

“Precisamos dar qualidade a cada comunidade rural, para que possa ser independente e não queira mudar para a cidade devido às dificuldades. É a agricultura familiar, que garante o alimento na mesa da população, mas, para isso, precisa de investimento e orientação”.

A diretora de Assistência Técnica e Extensão Rural, Denise Ávila Gutterres, lembrou que o objetivo do Consórcio é fomentar a agricultura familiar. “O produtor precisa se empoderar e querer mudar, conforme a orientação do técnico. O desafio dos gestores é transformar a propriedade em negócio. O elo estará nas reuniões de trabalho e na elaboração de cada cadeia. Isso irá fazer a diferença no termo de cooperação e garantir o sucesso da parceria”.

A diretora lançou um desafio a todos os envolvidos no Consórcio. “A proposta é contribuir com a construção em um plano de desenvolvimento de cada cadeia produtiva, para agilizar o alcance e os objetivos do Consórcio”.

A diretora executiva do Consórcio, Ivone da Silva Gomes, agradeceu a presença de todos os envolvidos e destacou a parceria com a Empaer. “O produtor precisa da assistência técnica, por isso, a importância da parceria entre Empaer e o Consórcio. Será promovido um encontro em cada município, para se conhecer as principais cadeias produtivas, com destaque para a piscicultura e a pecuária de leite, as principais do Vale do Guaporé”.

Também participaram da solenidade, a prefeita de Conquista d´Oeste e vice-presidente do Consórcio, Maria Lucia Porto; o vice-prefeito de Nova Lacerda, José Alvares Menezes; presidente da Associação dos Produtores de Leite da Região Oeste do Estado (Aplo/MT), Luciano Rodrigues Gomes; e a coordenadora regional da Empaer, Laura Peixoto Arruda; além de técnicos e equipe do Consórcio.

Foto: Empaer