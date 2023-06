Empaer e Seaf promovem Fórum das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar na 55º Expoagro

¿A Empaer (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural) e a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) promovem o Fórum das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar de Mato Grosso durante a 55º Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária do Estado – Expoagro. A iniciativa tem por objetivo auxiliar prefeitos, gestores e agricultores em ações de formação, capacitação em gestão e desenvolvimento de políticas públicas dos setores ligados aos negócios do campo, além de viabilizar um espaço de discussões que visa fomentar ainda mais este importante setor da economia.

Programado para acontecer no dia 13 de julho, o evento traz uma programação gratuita, com palestras nas quais se pretende, de forma ampla, apresentar oportunidades e desafios do setor.

A frente da organização do fórum, o técnico da Empaer e especialista em turismo rural, Geraldo Donizete Lucio, explica que a Expoagro é uma ótima vitrine para dar visibilidade às atividades desenvolvidas pelo Governo do Estado, por meio da Seaf e Empaer.

Segundo ele, a ideia é realizar um evento técnico com palestras sobre as cadeias produtivas com destaque para cana de açúcar, banana, leite e turismo rural com exemplos práticos e dificuldades do dia a dia. “Os temas são variados, mas estão relacionados à agricultura familiar. Com experiências de sucesso, perspectivas futuras e investimentos com foco no empreendedorismo”, pontuou.

Programação

Na abertura, o presidente da Empaer, Renaldo Loffi, e a secretária de Estado de Agricultura Familiar, Teté Bezerra, explanarão sobre as políticas públicas nas cadeias produtivas no segmento.

Além disso, a programação traz ainda a palestra “Calendários sanitários em rebanhos leiteiros – importância e implantação”, pela coordenadora regional da Empaer e médica veterinária Luma Camargo Prados. Terá ainda a explanação do secretário de Turismo de Nossa Senhora do Livramento, José Eugênio sobre a experiência da feira “É de Livramento”. A empreendedora rural, social e criativa, Zilair Martins, irá falar sobre o Empório Serra Pantaneira – Agregar valores da cana de açúcar a banana.

Sobre o turismo rural, os protagonistas envolvidos no Projeto Caminhos do Morro, na comunidade Morrinhos, em Santo Antônio do Leverger, explanarão sobre a iniciativa no fomento a cadeia produtiva com as experiências do Rancho Epona, Recanto do Jaó, Bodega Pantaneira, entre outros.

No período da tarde, a programação começa com a sistema de produção da banana da terra no estado, apresentado pelo pesquisador da Empaer, Humberto de Carvalho Marcilio. Logo em seguida, o proprietário da pousada Recanto de Compostela, Valdizar Andrade, falará sobre os desafios de empreender no espaço rural, no município de Jangada.

O turismólogo da Empaer, Robson Junior Hartmann, falará sobre as experiências das caminhadas da natureza e o concurso gastronômico no município de Mirassol D´Oeste e região. Na cadeia produtiva da fruticultura tropical a palestra será com os representantes da Seaf, o superintendente Luciano Gomes Ferreira e o técnico Leonardo da Silva Ribeiro.

Na piscicultura, a experiência será a criação de tilápias em tanques elevados, pelo presidente da Cooperativa Múltipla de Desenvolvimento Sustentável de Mato Grosso (Coodesus), Marcio Paulo da Silva. A última palestra será sobre a produção de mel, com o especialista em apicultura, Catarino Mendyes.

Programado para encerrar às 18h, logo antes com as considerações finais da organização e envolvidos.

Evento

Fórum das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar

Data: 13 de julho (quinta-feira)

Local: Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro – durante a Expoagro

Horário: 7h às 18h (com intervalo para almoço)



Espaço onde irá acontecer o Forúm das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar Foto: Empaer