Empreendedores de Cuiabá e Várzea Grande incrementam o Natal da Gente 2023 com preços solidários

Desde o início da programação do Natal da Gente 2023 lançado no dia 10 deste mês, vários empreendedores que atuam com o comércio de brinquedos, doces, pipocas, água, refrigerantes e outros itens, acompanham a Carreta da Luz fazendo a festa de toda a criançada. E assim será até o dia 23 quando as apresentações serão encerradas no Parque Tia Nair. Antes, porém, o Natal da Gente com a extensa carreta de luz e shows musicais percorrerá diversos bairros da cidade, levando entretenimento e alegria para as famílias. Além das cores, luzes e do bom velhinho, os olhares vibrantes das crianças também são alvos dos holofotes. Na sexta-feria (15) o evento aconteceu no campo de futebol do Bairro Três Barras e contou ainda, com show musical comandado pelo Dj Nero e a banda Mega Boys.

Não é só a criançada não. Gerações de famílias, como da Dona Nelci Francisca Araújo, 92 anos, que compareceu acompanhada dos filhos, netos e bisnetos, se deixam levar pelos brinquedos e atrativos da programação preparada pela Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

E tudo é válido para esperar o Papai Noel entrar em cena, inclusive a fila gigantesca para subir na Carreta de Luz que comportava também outros ídolos da garotada, como da Patrulha Canina e da Frozen, em especial a Elsa e o boneco Olaf. Antes tem a turma da Tia Hanna e o palhaço Plim Plim que fazem o aquecimento com brincadeiras e danças enquanto o Papai Noel se prepara para entrar em cena.

Neste clima, um brinquedo ou outro sempre motiva o público infantil. É aí que os empreendedores entram no circuito das atividades. “É um privilégio para nós podermos trabalhar e atender as crianças que gostam de atrativos diferentes e no dia a dia não podem ir aonde tem a oferta do brinquedo. O balão de led e o estilinguinho são brinquedos que vende muito, além dos balões safários. Mas temos várias outras opções e com preços bem mais acessíveis. Reduzimos um pouco o nosso ganho para favorecer a população mais carente”, explicou Camila Bueno, que mora do Cristo Rei, em Várzea Grande e participa da ação diariamente.

Roberto Albuquerque Camilo é do Centro de Cuiabá, e tem percorrido os bairros no Natal da Gente vendendo doces como cocada, pé de moleque, água.

Já a empreendedora Leia Lopes dos Santos que está acompanhando a programação não consegue participar de todos os eventos que acontecem na cidade. Mas, segundo ela, este é diferente e ela não poderia ficar de fora. “A Carreta de Luz é novidade, desperta atenção das pessoas, então fiz questão de manter a equipe presente com a oferta de cachorro-quente, pipoca, açaí, e outros. E tem sido muito bom, vendendo com preço mais em conta, valor mais acessível, mas muito prazeroso fazer parte dessa atração linda”, destacou Leia.

HORA DA FILA: IDOSOS E PCD NA FRENTE

De um jeito ou outro, as pessoas que compareceram ao evento no campo de futebol do bairro Três Barras, se emocionaram com o viram. E fizeram bonito ao se organizarem em fila para se encontrar com o Papai Noel, os personagens do mundo fictício (Frozen, Patrulha Canina, homem aranha) e se aventurar no mundo imaginário coberto pela neve. Tudo tinha um objetivo: o melhor ângulo e a melhor pose para aproveitar o cenário e registrar a melhor foto.

E não é que a Dona Nelci Francisca Araújo, 92 anos também estava na fila esperando a vez para ver o Papai Noel! Mas, ela foi levada para o início da fila, fazendo jus ao direito que tem, por conta da idade. Do mesmo modo as famílias que estavam com filhos portadores de alguma necessidade especial também tinham prioridade.

E assim, uma a uma as famílias subiram para registrar o grande momento. Dona Arenil Sebastiana Ventura, moradora do bairro Dr. Fábio preferiu não subir na Carreta de Luza por conta de sentir tontura por menor que seja a altura. “Está maravilhoso, mas vou ver daqui. Só não vou poder tirar as fotos lá”, pontuou.

As irmãs Brenda Ester Ferreira de Almeida, 6 anos, Stefany Vitória Ferreira Mendes, 7, e a prima Bianca Sofia de Almeida Silva, 9, eram só ansiedade. “Desde que viram na televisão não deram sossego, o tempo todo só falando que queriam tirar fotos com o Papai Noel, com Elsa e Olaf. Trouxemos elas e de fato, é muito especial. Só gratidão pelo casal Emanuel Pinheiro e dona Márcia Pinheiro por essa atenção com o povo. Na memória é o melhor registro”, disse Joilson Abreu Paulo de Almeida, pai das duas irmãs.

PROGRAMAÇÃO ATÉ O DIA 23

Sábado (16/12) a programação será realizada no Distrito do Coxipó, com a carreta de luz e toda a programação do Natal da Gente das 19h às 22h, na praça local.

Em 17 de dezembro (domingo), das 19h às 22h, no bairro Jardim União, no campo de futebol.

Em 18 de dezembro (segunda-feira), no CPA I – praça próxima ao Terminal (Avenida Joinville) das 19h às 22h.

Em 19 de dezembro (terça-feira), das 19h às 22h, o Natal da Gente chegará ao bairro Campo Velho.

Em 20 de dezembro (quarta-feira), das 19h às 22h, praça Cultural do Pedra 90.

Em 21 de dezembro (quinta-feira), das 19h às 22h, praça do Jardim Colorado.

Em 22 de dezembro (sexta-feira), das 19h às 22h, no bairro Osmar Cabral.

Em 23 de dezembro (sábado), encerramento da programação do Natal da Gente 2023 das 19h às 22h no Parque Tia Nair.

