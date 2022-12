Empreendimentos de baixo impacto têm licença ambiental analisada em 2 dias pela Sema

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) orienta os motoristas que irão viajar para aproveitar as festas de fim de ano a realizarem a manutenção preventiva do veículo antes de pegar a estrada, bem como as condutas necessárias para garantir uma viagem tranquila.

É importante checar itens de segurança do veículo, como os pneus, estepe, óleo do motor, freios, limpador de para-brisa e todo o sistema elétrico como faróis, lanternas, setas e piscas que devem estar em perfeitas condições de uso antes de realizar as viagens de fim de ano.

Segundo a coordenadora de Ações Educativas de Trânsito, Gresiella Almeida, o cinto de segurança também deve ser utilizado durante todo o trajeto e as crianças devem ser transportadas com equipamento de contenção de segurança que são obrigatórios de acordo com a faixa etária da criança, sendo: bebê-conforto, cadeirinha, assento de elevação e cinto de segurança.

Crianças de 1 a 4 anos precisam ser acomodadas na cadeirinha. Entre 4 e 7 anos e meio, e com até 1,45m de altura, devem circular sentadas no assento de elevação. Já crianças acima de 7 anos e meio e com altura superior a 1,45 metros, devem estar no banco de trás, com cinto de segurança.

Crianças de até 10 anos devem ser transportadas apenas no banco traseiro. No caso das motos, é proibido o transporte de criança menor de 10 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança. Lembrando de utilizar o capacete de acordo com a numeração correta e vestimentas adequadas para não ocorrer qualquer tipo de acidente.

O motorista também deve atentar-se quanto ao transporte de animais, como cães e gatos, que deve ser feito com guia adaptada ou caixas específicas individuais de fixação ao veículo. O transporte das bagagens também requer cuidado para não sobrecarregar o veículo com excesso de peso.

“Além disso, transportar objetos soltos dentro do carro, no caso de uma frenagem mais brusca, os objetos podem se deslocar e causar lesões aos ocupantes do veículo”, explicou a coordenadora.

Outro cuidado importante antes de pegar a estrada é quanto ao descanso do condutor e a não ingestão de bebida alcoólica. O sono, assim como a embriaguez, afetam os sentidos e aumentam os riscos de acidentes.

“A conduta segura no trânsito e a manutenção preventiva no veículo devem ser prioridades para quem vai pegar a estrada nesse período de festas e férias, sendo de suma importância para a segurança do condutor, dos passageiros e demais pessoas que utilizam as estradas, evitando acidentes” reforçou Gresiella.

Também é importante que os condutores dirijam com prudência e obedecendo a legislação e sinalização de trânsito. “Dirigir com cautela, mantendo a distância de segurança do veículo da frente, trafegar sempre na velocidade permitida para a via, utilizar a seta para sinalizar a intenção de ultrapassagem, são algumas condutas que contribuem para um trânsito mais seguro e consequentemente para a redução dos acidentes”, pontuou a coordenadora.

Paralelo aos cuidados de manutenção preventiva e segurança, também é fundamental que o motorista esteja com os documentos do veículo em dia para evitar possíveis transtornos em barreiras de fiscalização de trânsito.

Outras dicas de segurança:

– Respeitar os limites de velocidade e sinalização da via;

– Utilizar o GPS somente no suporte do veículo;

– Ajuste no GPS ou som devem ser feitos com antecedência;

– Acenda os faróis do veículo se for trafegar em rodovias, mesmo durante o dia;

– Ao dirigir, utilize sempre calçados firmes aos pés;

– Se for trafegar em motocicletas, use sempre o capacete.

Fonte: GOV MT