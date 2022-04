Empresa Cuiabana de Saúde Pública cria Grupo de Trabalho de Humanização Hospitalar

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública -ECSP institui o Grupo de Trabalho de Humanização Hospitalar – GTH, do Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” – HMC, através da portaria nº 40/2022, publicada na segunda-feira (18), na Gazeta Municipal de Cuiabá.

O Grupo de Trabalho de Humanização Hospitalar é um espaço coletivo organizado, participativo e democrático que funcionará à maneira de um órgão colegiado e se destinará a empreender uma política institucional de resgate dos valores humanitários na assistência, em benefício dos usuários e dos profissionais de saúde.

Segundo o diretor-geral da ECSP, Paulo Rós, a gestão Emanuel Pinheiro quer tornar o Hospital Municipal de Cuiabá, o mais humanizado possível, com foco na excelência do atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde- SUS. “Este grupo de trabalho deverá elaborar em 30 dias, o Regimento Interno, que define todo o plano de trabalho anual, e as ações dentro da política de humanização. Um dos quesitos importantes é a equidade no atendimento. Respeitar o paciente dentro do seu contexto sociocultural, aliada a conduta assertiva, ajuda a garantir a verdadeira humanização”, pontua.

O Grupo de Trabalho de Humanização Hospitalar, do Hospital Municipal de Cuiabá, atende a portaria do Ministério da Saúde n.º 157/2004, que institui no âmbito do SUS o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) e a Lei nº 8.080/1990. Considerando a implementação da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão no SUS entendida como política transversal às políticas, programas, áreas e diferentes instâncias de efetuação do SUS.

“Estamos atendendo esse requisito, que vem de encontro com a portaria ministerial, para que dentro do HMC a política de humanização seja institucionalizada nos seus vários níveis, com a participação dos colaboradores, dos usuários e da comunidade”, destaca o diretor-geral.

Também foi publicada na segunda-feira (18), na Gazeta Municipal de Cuiabá, a Portaria nº. 39/2022, que dispõe sobre a recomposição da Comissão de Ética de Enfermagem – CEENF do Hospital Municipal de Cuiabá.

O HMC possui 16 comissões ao todo, que desempenham varias funções na instituição, destacando a elaboração de indicadores de produção e processo relevantes na tomada de decisão pelos gestores.

O Núcleo de Gestão da Qualidade Hospitalar do HMC é o setor responsável na condução dos trabalhos em prol dos usuários, que visa aprimorar os atendimentos.