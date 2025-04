Empresa de energia elétrica oferece 50 vagas de emprego em Cuiabá

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, em parceria com a 3E Soluções, empresa do segmento de energia elétrica, está ofertando 50 vagas para contratações imediatas. O período de seleção e treinamento seguirá até o dia 02 de maio, na sede do Sine no bairro Poção. Interessados deverão comparecer munidos de documentos e com disponibilidade de tempo para receber as orientações, das 8h às 17h.

O espaço do Sine também está aberto gratuitamente para outros empresários que precisam de apoio na hora da contratação. O Sine dispõe de dois espaços para treinamento e entrevistas que poderão auxiliar pequenos empresários. Inclusive para capacitação de suas respectivas equipes de Recursos Humanos que enfrentam dificuldades na hora de uma contratação. Ou que não dispõem de espaço adequado para realizar os encaminhamentos da contratação.

“Damos o suporte aqui no Sine, seja para entrevista ou ocupação do espaço. Hoje é a 3E Soluções que está usando o auditório, e reservaram também a sala menor para o atendimento. Conseguimos atender duas, três empresas. E preparar o empresário que precisa desse suporte e estaremos fomentando o emprego e renda, que é atribuição do Sine”, explicou o diretor de Emprego, Renda e Qualificação, da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, Leandro Figueiredo.

Então, você que é empresário, tem a necessidade de alocação, conheça o Sine Municipal, que está preparado para fazer essa intermediação entre empregado e empregador. Além abrir o mercado de oportunidades para o cidadão que está precisando de uma oportunidade de trabalho.

O Sine está localizado na Rua Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho.

Oportunidade

As vagas disponíveis são para agente de pesquisa, com experiência na função, disponibilidade para viagens. Entre as atividades estão realizar a analisar pesquisa domiciliares por meio de questionários socioeconômicos, orientar sobre a tarifa de energia elétrica, promover a conscientização dos consumidores sobre o consumo de energia elétrica, prestar atendimento ao consumidor, dentre outras atividades pertinentes ao cargo.

O salário é de R$ 1.600,00, mais benefícios como seguro de vida, vale transporte, assistência médica, refeição no local e assistência psicológica online.

A empresa também contrata montador de estruturas metálicas, sendo necessário comprovação de experiência na carteira de trabalho. A função exige que viaje, durma no local de trabalho. Serão repassadas as informações sobre as atividades específicas.

O salário é de R$ 1.518,00, com incentivos: seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale transporte para a condução. Também assistência psicológica online.

Com o mesmo salário de R$ 1.518,00 são ofertadas vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, sendo necessário comprovar experiência. Entre as atribuições está de verificar estoque e fazer a entrega de equipamentos e mercadorias. E as vantagens são semelhantes as já citadas.

E para eletricista. Nesse caso é exigido a Carteira Nacional de Habilitação tipo B, além de comprovação de experiência na função como instalador de linhas elétricas de alta tensão. Demais informações serão repassadas no momento da entrevista.

O salário é de R$ 2.200,00, mais 30% de periculosidade, refeição no local, entre outros benefícios.

#PraCegoVer

A imagem mostra um banner do Sine da Gente na entrada do espaço de atendimento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT