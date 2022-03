Empresa parceira do Senar-MT ministra treinamento a bombeiros em Cuiabá

Brasília (18/03/2022) – As exportações do agro brasileiro alcançaram US$ 10,5 bilhões em fevereiro deste ano, uma alta de 65,8% em relação ao mesmo mês de 2021, de acordo com análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com base nos dados do Ministério da Economia.

No acumulado no ano, as vendas externas do setor já somam US$ 19,3 bilhões, incremento de 61,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre os principais produtos exportados, a soja em grãos liderou a lista, com participação de 29,9% no total das vendas externas e receita US$ 3,1 bilhões, totalizando um crescimento de 203,4% ante o mesmo mês de 2021.

A carne bovina in natura foi o segundo item mais embarcado (US$ 889,5 milhões), seguido pelo café verde (US$ 828,0 milhões), farelo de soja (US$ 699,6 milhões) e carne de frango in natura (US$ 612,5 milhões).

Em fevereiro de 2021, dez principais destinos responderam por 69,6% das vendas do agronegócio. O primeiro mercado foi a China, com participação de 31,2%. Em segundo a União Europeia (16,2%), seguido pelos Estados Unidos (8,4%), Tailândia (2,4%), Vietnã (2,0%) e Indonésia (2,0%). Completam a lista de principais destinos a Rússia (1,9%), Turquia (1,9%), Coreia do Sul (1,7%) e Japão (1,7%).

Na comparação entre fevereiro de 2022 frente ao mesmo período de 2021 houve aumento nas exportações para os dez principais destinos agro brasileiro, com destaque para Tailândia (+328,7%) e Rússia (267,6%).

Agro.BR – A CNA também compilou os dados sobre as exportações mensais dos setores prioritários do Projeto Agro.BR, uma iniciativa feita com a Apex-Brasil para aumentar a oferta de produtos do agro brasileiro no comércio exterior e promover a diversificação da pauta exportadora brasileira.

Em fevereiro deste ano, o setor de frutas alcançou o maior valor exportado (US$ 73,8 milhões) entre os produtos do Agro.BR. Entretanto, o setor de lácteos foi o que registrou a maior variação, com elevação de 140% na comparação com o valor exportado em fevereiro de 2021.

Clique aqui para ver a análise completa da CNA.

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte