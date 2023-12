Empresa trabalha para melhorar a MT-246; trânsito de caminhões é proibido

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que a empresa contratada para asfaltar a MT-246, rodovia que liga o distrito da Água Fria até Manso, trabalha desde a madrugada desta quarta-feira (27.12) para melhorar as condições da rodovia e garantir a trafegabilidade para veículos leves.

A obra para asfaltar 33 quilômetros da MT-246 foi contratada ainda no segundo semestre de 2023, por R$ 41,2 milhões. Devido as interdições da MT-251 por conta das fortes chuvas e riscos de deslizamento no Portão do Inferno, muitos veículos procuraram o trecho entre Água Fria e Manso como rota alternativa. Veículos pesados, impedidos de trafegar no Portão do Inferno também buscaram o desvio pela estrada.

No entanto, por ser uma estrada que não está asfaltada, a MT-246 não tem condições de suportar a passagem de veículos pesados, como carretas, caminhões e ônibus, ainda mais no período de chuva. Por isso, a Sinfra-MT fixou placas na entrada das rodovias, afirmando que o trânsito de veículos pesados na MT-246 está proibido.

“A MT-246 é uma rota alternativa para um veículo leve que precisa seguir viagem, é outro caminho para garantir a passagem de uma família em viagem, dos moradores da região, não para caminhões pesados”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

A Sinfra-MT reforça que a rota de desvio indicada para os veículos pesados entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães é seguir pelas BR-163 e 070 até Campo Verde e depois pela MT-140 e 251 até Chapada. Este caminho é completamente pavimentado e tem cerca de 200 quilômetros.

Fonte: Governo MT – MT