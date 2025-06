Empresária e artesã de Sinop profissionalizou hobby com apoio da Desenvolve MT

A terceira edição da Etno Expo será realizada nos dias 27 e 28 de junho na Aldeia Wazare, em Campo Novo do Parecis, com a participação de oito comunidades indígenas e especialistas no segmento. A feira cultural e de negócios dedicada à valorização das culturas indígenas e ao fortalecimento do etnoturismo.

Mais que uma celebração cultural, a Etno Expo é uma estratégia de desenvolvimento sustentável. O objetivo é promover as aldeias como destinos turísticos, apoiar as tradições dos povos originários e movimentar a economia local por meio do turismo de base comunitária.

O evento é organizado pelo Sebrae com as prefeituras municipais de Campo Novo do Parecis e Sapezal.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), é um dos apoiadores do evento e deste segmento do turismo em Mato Grosso. Em 2024, iniciativas como os projetos Menanehaliti e Balatiponé foram destaques no Abeta Summit, maior evento de turismo de natureza e aventura do Brasil, realizado em Foz do Iguaçu. O reconhecimento nacional reforça o papel de Mato Grosso como referência em turismo étnico e sustentável.

O etnoturismo é uma modalidade que promove o contato direto com os modos de vida dos povos tradicionais, por meio de atividades como imersão em aldeias, oficinas culturais, observação da fauna, pesca esportiva e vivências com as comunidades.

Um mapeamento da Sedec em 2024 apontou que, em Mato Grosso, 19 etnias já desenvolvem atividades turísticas, consolidando o estado como referência nacional nesse tipo de turismo.

“Mato Grosso tem um enorme potencial, e é com ações como essa que apoiamos e seguimos trabalhando para integrar turismo, cultura e economia”, enfatiza a secretária adjunta de Turismo, Maria Letícia Costa.

Segundo o gerente regional do Sebrae-MT, Wlademir Alves da Silva, a feira é uma vitrine importante para alavancar o setor.

“As tradições indígenas têm grande potencial de atração de turistas do Brasil e do mundo. A nossa missão é fazer de Campo Novo do Parecis a maior rota de etnoturismo do mundo”, afirma.

A programação da Etno Expo 2025 incluirá apresentações culturais, rituais tradicionais, oficinas de artesanato e culinária indígena, além de palestras sobre empreendedorismo indígena e turismo em terras indígenas.

Os visitantes terão a oportunidade de vivenciar experiências autênticas e fortalecer conexões com a rica diversidade cultural dos povos mato-grossenses.

A Etno Expo 2025 é gratuita e aberta ao público, sendo uma oportunidade única para vivenciar a ancestralidade, conhecer novos destinos turísticos e contribuir com a geração de renda e valorização das culturas indígenas de Mato Grosso.

*Sob supervisão de Débora Siqueira

Fonte: Governo MT – MT